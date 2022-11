Deus Ex: Report: una nueva entrega en desarrollo temprano

Es probable que una gran cantidad de juegos de días anteriores regresen: se dice que un nuevo Deus Ex se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, según un nuevo informe.

Jason Schreyer, conocido jugador y periodista interno Bloomberg Se está haciendo un nombre de nuevo: según su información, ¡se supone que Deus Ex está de regreso! Se dice que una nueva parte de la franquicia de larga duración se encuentra en la etapa “muy, muy temprana” de desarrollo en el estudio de desarrollo Eidos Montreal. Este es uno de los nuevos estudios internos que Embracer Group adquirió a principios de este año.

No se han anunciado otros detalles específicos sobre este nuevo proyecto de Deus Ex, aunque se dice que algunos miembros nuevos del equipo serán transferidos a Eidos Montreal para expandir el equipo de desarrollo allí. En el futuro, debería haber un enfoque general en franquicias más grandes y títulos AAA.

Jason Schreier fue más allá y también dijo que allí se creará una nueva IP. Por otro lado, se dice que el proyecto con unos niños sobre ruedas, que se basó un poco en “Stranger Things”, se congeló.

Deus Ex debutó en el año 2000 y ha ganado muchos seguidores desde entonces. Eidos Montreal desarrolló anteriormente Deus Ex: Mankind Divided, así como Deus Ex: Human Revolution de 2011, por lo que tiene experiencia con la marca. IonStom todavía está desarrollando las dos primeras subseries.

A principios de este año, Embracer Group adquirió tres estudios occidentales de Square Enix: Square Enix Montreal, Eidos Montreal y Crystal Dynamics. Junto con algunas marcas de juegos, incluida Deus Ex, costó $ 300 millones.