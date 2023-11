Samsung aclara qué modelos no recibirán la actualización de Android 14

Samsung aporta claridad: dos modelos populares de Galaxy no recibirán la actualización a Android 14 después de todo.

Ayer, Samsung sorprendió al lanzar la actualización One UI 6.0 integrada sobre Android 14. Llegó por primera vez a la línea Galaxy S23 y se espera que esté disponible primero en más dispositivos de gama alta antes de introducirse en el nivel medio y básico. dispositivos también.

En un artículo, Samsung mostró las nuevas funciones de cámara y galería en One UI 6.0, nombrándola específicamente Galaxy Note 20 y Galaxy S20. Sin embargo, más tarde llegó la confirmación de que estos dispositivos solo recibirán algunas funciones de Galaxy Enhance X, que incluyen herramientas impulsadas por IA para mejorar fotos y videos.

Curiosamente, Samsung mencionó en su nota a pie de página las funciones de Galaxy Enhance-X, que también estarán disponibles en dispositivos equipados con One UI 6.0. Un posible error de redacción apareció por parte de Samsung al afirmar que las mencionadas funciones estarían disponibles para dispositivos como el Galaxy S20 y el Galaxy Note 20. De hecho, estos dispositivos ya estaban en el mercado con Android 10, lo que les garantizaba sólo tres actualizaciones importantes. : Android 11, Android 12 y Android 13. .

Samsung Galaxy S20 y Note 20 no obtienen Android 14



El Samsung Galaxy S20 Ultra tampoco recibirá Android 14.

Foto: Chip/Marcus Kampf

Aunque Samsung ha ampliado el soporte para la serie Galaxy S21 a cuatro años de actualizaciones del sistema operativo Android, la situación no ha cambiado para el Galaxy Note 20 y el Galaxy S20. En el lanzamiento de 2020, Samsung ya había prometido tres actualizaciones importantes del sistema operativo Android para estos dispositivos y había confirmado actualizaciones de Android 10 a Android 13.

Parece que Galaxy Note 20 y Galaxy S20 solo obtendrán funciones limitadas de One UI 6.0, específicamente las funciones Galaxy Enhance X, mientras que la actualización completa de Android 14 no estará disponible en estos dispositivos. A pesar de la política de actualización mejorada para los modelos más nuevos, la compatibilidad con actualizaciones de software para dispositivos más antiguos permanece sin cambios. Este anuncio puede ser decepcionante para los propietarios de Galaxy Note 20 y Galaxy S20, ya que no podrán acceder a la gama completa de nuevas funciones en la actualización One UI 6.0.

El original de este artículo apareció por primera vez en El blog de Schmidt.

