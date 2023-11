Fntastic: The Day Before no falla debido a las especificaciones de la PC

El tan esperado acceso anticipado de The Day Before se lanzará en Steam el 7 de diciembre de 2023. El estudio de desarrollo Fntastic ahora tiene Requisitos del sistema Su lanzamiento es toda una sorpresa: contrariamente a lo esperado, no se requiere ningún hardware notablemente potente.













Según los fabricantes, el procesador Intel Core i5-8400 (lanzado a finales de 2017) es suficiente. Se recomienda el Core i7-8700 más rápido, pero igual que el antiguo Core i7-8700 con una velocidad de reloj de 3,2 GHz. No se mencionan homólogos específicos de AMD, sólo se dice que son igualmente potentes.

La tarjeta gráfica debe ser al menos una Geforce GTX 1060 de Nvidia, pero se recomienda una Geforce 1080 Ti “Configuraciones de alta calidad”. En ambos casos, el juego utiliza la interfaz DirectX 12.

Lo único que puede resultar difícil para los propietarios de ordenadores más antiguos y baratos es la memoria RAM: el día anterior siempre necesitaban al menos 16 GB. Se recomienda un SSD como método de almacenamiento, pero no es obligatorio. El espacio del juego es de unos 55 GB. También es imprescindible: Internet, por supuesto, y Windows 10 (64 bits).









Construido sobre Unreal Engine 5, The Day Before tiene como objetivo ofrecer una aventura en un mundo post-apocalíptico. En concreto, los jugadores acaban en Estados Unidos, invadido por zombis.