Transmisión en vivo de la Copa Mundial 2022: problemas de entrada: muchos fanáticos de Alemania tienen que dejar que las entradas para la Copa Mundial caduquen

miAlgunos hinchas alemanes están teniendo que dejar que caduquen sus boletos para la Copa del Mundo porque tienen problemas con los permisos de entrada a Qatar. La Embajada de Aficionados de Alemania se enteró de unos 30 casos, confirmó el jueves por la mañana el portavoz de la agencia de noticias alemana, Philipp Petzel, cuando se le preguntó. Los fanáticos temen que asumirán todos los costos, incluidos vuelos y hoteles, si no hay una solución rápida. Spox y Goal habían informado esto antes.

“Es un gran problema para los fanáticos. No nos queda claro por qué. ¿Es por razones técnicas? No podemos decir eso”, dijo Petzel.

Si desea viajar a Qatar, necesita una tarjeta Hayya válida durante la duración del torneo. Petzel informa que a algunas personas todavía les falta confirmación. Estamos tratando de resolver este asunto con la Embajada de Alemania. El último partido de la fase de grupos de la selección alemana será ante Costa Rica a partir del jueves a las 20:00 horas.

13:22: Críticas al técnico de Irán en casa

Tras la ronda preliminar, el diario estatal iraní criticó al técnico Carlos Queiroz. “Queiroz es un entrenador famoso, pero parece que juega mejor con las palabras”, decía el artículo. El diario vio que no cumplió con las expectativas en el campo. Recientemente, también ha habido una discusión en los medios iraníes sobre el paradero de Queiroz como seleccionador nacional con la selección iraní. Su contrato de la Copa del Mundo expira.

12:54: Rainbow Flitzer habla de la visita de Infantino a la comisaría

En el partido de la Copa del Mundo entre Portugal y Uruguay, Mario Vieri saltó al campo y agitó la bandera del arcoíris hasta que los árbitros lo atraparon. Después de presentarse ante la audiencia mundial, Ferry es llevado a una comisaría. El italiano pasó unas horas recluido allí hasta que un invitado inesperado lo soltó. Ferry lo dice.

Se dice que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apareció en una estación de policía de Qatar en medio de la noche. Crédito: AFP/FABRICE COFFRINI

“No estaba en la cárcel, estaba en una comisaría con la policía qatarí”, explicó Ferri a la emisora ​​española OndaCero. Y entonces apareció Gianni Infantino de repente. “Infantino vino a las cuatro de la mañana y me ayudó”, dijo Phiri sobre la visita del presidente de la FIFA. Me ha ayudado a evitar controversias sobre mi mensaje de paz. Luego me liberaron”, indicando que la principal preocupación de Infantino era evitar mayores daños a la imagen de la nación anfitriona.

Phiri también relató una breve conversación con el poderoso presidente de la FIFA: “Él dijo: ‘Tú otra vez, por qué, por qué, Qatar es demasiado peligroso para ti'”. Según Ferry, ya se conocen a través de sus corredores italianos habituales. El italiano ha sido descartado para el resto de la Copa del Mundo, pero dice que no debe temer más consecuencias por parte de las autoridades.

12:13: Graphite critica a Qatar

La ex estrella de la Bundesliga Grafite critica duramente la concesión de la Copa del Mundo a Qatar. Qatar no es un país donde viva el fútbol. Como Alemania o como Brasil. “Qatar es muy pequeño”, dijo el hombre de 43 años, quien trabaja como analista de efectivo para TV Globo de Brasil durante la Copa del Mundo. “Sin muchos trabajadores invitados viviendo aquí o sin los fanáticos que viajaron allí, no habría ninguna sensación de Copa Mundial. Realmente me gusta mi trabajo aquí. Pero cuando camino por las calles o el estadio, no me siento así”. Copa Mundial.” Graffiti se convirtió en campeón alemán en 2009 con Wolfsburgo Vfl, el mejor futbolista de Alemania y el mejor goleador de la Bundesliga. También jugó en Qatar durante unos meses en 2015.

10:58 am: Sosa de Stuttgart habla sobre perderse un movimiento a la Asociación Alemana de Fútbol

Bundesliga profesional Borna Sosa desde VFB Stuttgart No me arrepiento del cambio perdido de la Confederación a la Federación Alemana de Fútbol (DFB). “Mi primera opción fue Croacia. Afortunadamente, las cosas fueron en esa dirección. Lo mejor para mí es jugar en Croacia”, dijo el lateral izquierdo, que participó regularmente en la final de la Copa del Mundo en Qatar con el subcampeón del mundo. Diario deportivo francés L’Equipe.

Sosa, cuya madre nació en Alemania, obtuvo la ciudadanía alemana en la primavera de 2021. Sin embargo, el cambio de federación fracasó debido a los estatutos de la Federación Mundial de la FIFA porque a los 22 años disputó un partido internacional con la U-croata. 21 “No fui convocado para la selección croata y como jugaba en Stuttgart, el club me acercó a la Asociación Alemana de Fútbol. Mi objetivo era y sigue siendo desarrollarme como jugador”, explicó el jugador de 24 años. viejo, quien más tarde se disculpó por querer un cambio.

En casa, Sosa fue llamado traidor por sus acciones en las redes sociales. “Nunca es fácil, pero sabía la verdad. El 90% de lo que se escribió en los medios estaba mal. Mucha gente busca polémica. Pasé momentos difíciles, pero ahora todo está bien. La gente ve que lo doy todo”. agregó el defensor, por mi país”.

9:23 h: 100 € – El portero de Polonia pierde su apuesta con Messi

El portero polaco Wojciech Szczesny apostó en el último partido de la fase de grupos del Mundial con Argentina. Lionel Messi Perdió. Después de que el astro sudamericano recibiera un golpe en la cabeza en un duelo en el área penal y el árbitro examinara el lugar por indicación del asistente de vídeo, le dijo a Messi: “Apuesto 100 euros a que no la da”. Chesney tras el pitido final: “Tal vez perdí la apuesta por Messi”.

Szczesny no quiere saldar deudas de apuestas. Messi tiene suficiente dinero, dijo entre risas. Por cierto, el tiro penal de Messi lo atajó el portero de la Juventus de Turín. Aunque Polonia perdió el partido 0:2, llegó a los octavos de final como subcampeón de grupo al igual que Argentina. Szczesny estaba de buen humor, e incluso aceptó una posible sanción de la FIFA con un guiño. “No sé si eso está permitido”, dijo sobre su apuesta con Messi. “Tal vez me multen por eso. Pero no me importa”.

9:00 am: Lizarazu – Alemania no es actualmente favorita para el título de la Copa del Mundo

Los calcula el exjugador del Bayern de Múnich Bixente Lizarazu Selección de fútbol de Alemania En el Mundial de Qatar, no están en el círculo más reducido de candidatos al título. “Lo estoy pasando mal con Alemania. Ahora mismo no es suficiente. Si quieren llegar lejos, todavía tienen que ir”, dijo el francés de 52 años a T Online antes del último partido de la fase de grupos de la DFB contra Costa. Rica el jueves (8pm) Mucha mejoría.” .

La selección alemana no rindió bien en la valoración de Lizarazu Fuente: dpa / Christian Charisius

Indirectamente, el Campeón del Mundo de 1998 se pronunció a favor de utilizar Niclas Füllkrug. “Afuera estamos acostumbrados a las buenas máquinas alemanas. miroslav kloseY el Mario Gómez – O ahora Niklas Volkrog. Dio mucha agresividad contra España y marcó. Lizarazu elogió al delantero werder bremen.

Aunque el equipo del seleccionador nacional Hansi Flick debe ganar el partido contra Costa Rica para tener opciones de llegar a los octavos de final, Lizarazu espera que la selección de la DFB avance. Costa Rica no debe ser un escollo para Alemania. Por eso los espero dfb-sprite Al menos en octavos de final. Luego, la competencia vuelve a comenzar sola.

5:49 a. m.: México llora tras dramática partida

Edson Álvarez y Luis Chávez derramaron lágrimas frente a las cámaras de televisión luego de la primera eliminación de México en las eliminatorias para la Copa del Mundo desde 1978, y poco después se anunció el técnico Gerardo Martino. “Asumo toda la responsabilidad por este fracaso”, dijo Martino, visiblemente decepcionado. Álvarez tuvo problemas para obtener una explicación después del empate 2-1 con Arabia Saudita, que no fue suficiente para avanzar. “Es un golpe tan poderoso que no hay palabras para describirlo”, dijo el mariscal de campo. Le habría faltado un solo gol para un lugar en los octavos de final. Hay Polonia ahora aunque 0: 2 contra Argentina.

La derrota de México en el Mundial debe afrontarse sin el técnico Martino, que ha anunciado su marcha. Soy el principal responsable de esta frustración y decepción. “Me pone muy triste”, dijo el hombre de 60 años, cuyo contrato expira. “Veremos cómo va y quién se va del equipo”, dijo Chávez. Al menos, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, que jugaron por quinta vez el Mundial de Qatar, no deberían estar en el futuro. “Nos vamos tristes pero orgullosos”, dijo Ochoa.