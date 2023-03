Transmisión en vivo Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach | Werder en vivo

Werder vs Gladbach En Vivo

Escrita por Bjorn Nieps y Fabian Bieber

Werder Bremen en la cinta en vivo contra el Borussia Mönchengladbach: inicio en el Borussia Park hoy a las 20:30. © gumzmedia

Werder Bremen en la cinta en vivo contra el Borussia Monchengladbach: todos los goles, noticias e información del partido de la Bundesliga en Gladbach, todo en vivo en la cinta en vivo de DeichStube.

19:38: En Gladbach, regresó el portero Jonas Umlin. La última vez que los suizos jugaron con 0:4 fue contra el FSV Mainz hace tres semanas. Y Lars Stindl también volvió al campo desde el inicio, reemplazando a Alasan Bley en la comparación con el 0-3 ante el Leipzig en el banquillo.

19:35: El Gladbach también se decidió por el once inicial. Hoy, el entrenador Daniel Farke deposita toda su confianza en el siguiente plantel: Omlin – Scully, Itacura, Elvde, Nietz – Kramer, Kone – Hoffmann, Neuhaus, Stindel – Thuram. Tiene a Sibel (ET), Friedrich, Liner, Frollo, Starmo, Wolf, Hermann, Blei y Telalović.

19:30: Así que no hay grandes sorpresas en el 11 inicial de Werder. Hace solo unas semanas, Oli Werner podría haber sido arrebatado y sacudido para una alineación inicial de este tipo. Ahora, sin embargo, el equipo casi se ha equipado. La buena noticia: cuando termine esta noche, todos los jugadores enfermos y lesionados tendrán 16 días para recuperarse antes del importante partido en casa contra el TSG Hoffenheim el domingo 2 de abril.

7:27 pm: ¡La alineación de Werder está aquí! ¡Zetterer y Chiarodia celebran su undécima apertura en el Senado del fútbol alemán! Junto con sus compañeros de equipo suena así: Zetterer – Pieper, Stark, Chiarodia – Weiser, Gruev, Jung – Schmidt, Stage – Füllkrug, Ducksch. Dos Santos Hessler (ET), Buchanan, Dietrich, Berger, Opitz, Philipp, Salifou, Schmid y Dinksy se sientan en el banquillo.

19:10: Ya lo sabemos: Christian Gross, Leonardo Bettencourt y Marco Friedel siguen enfermos. Para empeorar las cosas, el guardia senior Jiri Pavlenka fue llamado hoy con poca antelación por una condición enferma. Milos Veljkovic tuvo que retirarse durante la semana por problemas musculares. Uno solo puede especular sobre quién jugará con Pavlenka y Velkovic: Michael Zetterer entre los dos postes y el joven Fabio Chiarodia en el centro de la defensa son posibles.

19:00: ¡Hola desde Deichstube! Hoy, el SV Werder Bremen juega en el Borussia Mönchengladbach. Y este partido en la jornada 25 de la Bundesliga probablemente será un partido muy difícil, porque Werder todavía está sufriendo su ola de enfermedad. Por lo tanto, habrá cambios forzados en algunas situaciones. Aproximadamente a los 30, las formaciones deberían revolotear. Estamos emocionados de ver a quién presentará Uli Werner desde el principio hoy.

el SV Werder Bremen En el cinta en vivo contra Borussia Mönchengladbach: silbato encendido Gladbach 8:30 pm garrapatas vivasr comienza aquí alrededor de las 7:30 p.m. Iniciando formaciones XI Ambos equipos. Werder extrañará al portero Jiri Pavlenka.

Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach – Informe preliminar:

Werder Bremen molesto: Uli Werner pierde la apreciación antes del partido contra el Borussia Mönchengladbach

Esta noche nos vemos SV Werder Bremen en Borussia Mönchengladbach (20:30 en el directo DeichStube). Los entrenadores del Bremen, Uli Werner y Clemens Fritz, estaban molestos por la comparación con la posición inicial del año del descenso en el período previo al partido. Reporte inicial DeichStube.

Bremen – un pequeño consejo: quién ollie werner o clemens fritz Debería reunirse en las próximas horas, y bajo ninguna circunstancia debe referirse a mi pasado. SV Werder Bremen El título, especialmente sin abordar la situación en la Ronda 24 de la temporada 2020/21. El entrenador y el jefe del fútbol profesional pueden reaccionar con enojo ante esto, como en la conferencia de prensa antes del partido de la Bundesliga el viernes por la noche. Borussia Mönchengladbach (20:30 en DeichStubecinta en vivo). Allí, ambos se presentaron con una piel sorprendentemente fina, aunque el modo Sport es más que satisfactorio. De la nada, arremetieron contra las denuncias, acusaron a su entorno de aferrarse al pasado y se quejaron de una supuesta falta de aprecio por su trabajo y el del equipo. Comportamiento extraño en un momento en que en realidad era un momento cómodo en la undécima temporada en el calendario.

Werder Bremen vs Borussia Monchengladbach: Uli Werner está preocupado por las comparaciones de la temporada de descenso

En la superficie, fue una comparación con la temporada baja. En ese momento, los Verdes ya sumaban 30 puntos tras 24 partidos y seguían arriba. todos los amantes SV Werder Bremen ¡Yo sé eso! Por eso es un tema tan importante ahora que el Bremen ha vuelto a acumular esos desafortunados 30 puntos 24 días después del partido. Aquí y allá crea una sensación turbulenta. Werner y Fritz estaban molestos por esto. “No creo que haya habido un escalador en los últimos 20 años que se haya preocupado por una ventaja de 30 puntos después de 24 días de juego. Aquí tienes la sensación de que todos los de afuera se detuvieron hace dos años”. ollie werner. Y clemens fritz Aún más sin rodeos: “Honestamente, no puedo soportarlo más. No sé por qué esto está siendo excavado constantemente. No soy fanático de mirar hacia atrás. Interiormente, no todos somos así”.

Si werder bremen Si no lo hace, el público tampoco debería, al menos así es como lo ven los Verde-Blancos. “Lo crucial para nosotros es que trabajamos aquí y ahora”, subrayó. clemens fritz: “También podemos terminar el tema hace dos años”. ollie werner Me desvié un poco de esa línea. “Incluso si salió mal hace dos años, es posible que ya hayas pensado hace dos años … – Ya nos felicitaron por permanecer en la liga. No lo haremos este año. Todavía necesitamos puntos. Soy plenamente consciente de que aún queda mucho trabajo por hacer”. Trabajo duro por hacer”. Esta retrospectiva, que en realidad era incompleta pero finalmente se completó, mostró de qué se trataba. Werner está insatisfecho porque cree que los logros hasta ahora no han recibido suficiente reconocimiento. “Estoy asombrado de que no puedas ver lo que el equipo ha logrado en lo que va del año. Lo que hemos logrado hasta este punto este año en circunstancias muy difíciles merece todos los créditos”, dijo el jugador de 34 años. que no terminó su cántico de alabanza. Está haciendo un gran trabajo, el equipo tiene mucho carácter y juega muy bien al fútbol”.

Así es como los aficionados pueden ver el partido entre Werder Bremen y Borussia Mönchengladbach en vivo por TV y en una transmisión en vivo.!

El Werder Bremen sufre los temores de la gente de cara al duelo con el Borussia Mönchengladbach

No es raro que los entrenadores se paren frente a su equipo. Es uno de los principios básicos de su funcionamiento. Pero si lo dejaran claro como son ahora ollie wernerSuele tener un motivo especial. La visión poco halagadora que tienen los medios y los fanáticos del pasado ciertamente no es suficiente. Las dos derrotas innecesarias werder bremen Contra Augsburg y Leverkusen encajan mejor, y aún más con poco personal. La mezcla puede causar más fallas. ¿Alguien planea hacer esto? “Cuatro quintos de los miembros del consejo del equipo están ausentes”, suspiró Werner, notando las ausencias de Marko Friedel, Milos Veljkovic, Leonardo Bettencourt y Christian Gross. Solo Niklas Volkrog está disponible entre los líderes absolutos. Werner había criticado repetidamente la falta de profundidad del equipo en el pasado, pero esta vez rechazó la acusación. Estaba más interesado en fortalecer al resto del equipo. Contrariamente a lo habitual, Werner se convirtió en un hot-maker público para el juego en la mesa de los vecinos. Borussia Mönchengladbach: “Este es un trabajo al que uno puede enfrentarse con alegría. Ha sido una buena semana. Los muchachos han hecho un buen trabajo. Creo que es un gran partido fuera de casa antes del parón internacional. Tenemos que esperar con ansias estos juegos.”

Por cierto, si estás pensando en ir, estás viviendo peligrosamente. Nadie tiene que ir a esa genial fiesta 5:1 tampoco ollie werner Y clemens fritz Hablando con. “Esta es una noticia vieja”, dijo el entrenador. SV Werder Bremen tema en una oración. Tal vez él está en contra del juego. Borussia Mönchengladbach Más alegría que la preguntada antes. (rodilla)