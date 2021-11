Tratar el VIH sin medicación: dos personas lo consiguieron

En total, hay cuatro casos documentados de personas que anteriormente tenían VIH y ahora están libres del virus. Dos recibieron tratamiento médico y dos no recibieron tratamiento. Recientemente, los investigadores informaron que una persona desarrolló naturalmente un Tratamiento del VIH Con experiencia, es decir, sin asistencia médica.

Tratar el VIH sin medicación

En un artículo de Annals of Internal Medicine Mensajes Los investigadores encontraron que una mujer anónima que vivía en Argentina había recibido tratamiento para el VIH. La paciente dio positivo en la prueba del VIH en 2013. Sin embargo, después de ocho años de seguimiento, no hay evidencia de una infección viral activa en su cuerpo. Tampoco hay signos de ninguna enfermedad asociada con el VIH.

Doctor. Xu Yu, inmunólogo viral del Instituto Ragon en Boston, con el Dr. Natalia Loufer, científica de INBIRS en Buenos Aires, realizó la búsqueda de virus HI viable en el cuerpo del paciente.

“Este es realmente el milagro del sistema inmunológico humano que hizo eso”. Dr. Xu Yu Opuesto NBC News

Ahora los investigadores deberán descubrir cómo el sistema inmunológico de una mujer puede ganar la batalla contra el virus. Entonces, hay dos preguntas sobre el tratamiento del VIH desde el principio: “¿Cómo sucede esto? ¿Y cómo podemos resumir esto terapéuticamente para cada persona?”

4 personas se han recuperado del VIH hasta ahora

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) destruye el sistema inmunológico humano y, por tanto, las defensas del organismo. Con cierto tratamiento, las personas con VIH pueden vivir bien y por mucho tiempo. Sin embargo, actualmente no existen medicamentos que puedan tratar el VIH. Sin embargo, hasta ahora ha sido posible liberar a dos personas del virus con la ayuda de la donación de células madre en el contexto del cáncer.

El primer tratamiento para el VIH se logró en 2007 por Timothy Ray Brown. Pasó a la historia como el “paciente de Berlín”. Adam Castillejo, el ‘paciente de Londres’ que una vez tuvo VIH y ahora está curado (vía Deutsche Aidshilfe eV).

Además de la mujer de Argentina, Loreen Willenburg también logró vencer al virus. Ya en 2020, los científicos confirmaron que podían tratar el VIH sin intervención médica.

Si el VIH no se trata, las defensas del cuerpo ya no pueden luchar contra los patógenos invasores. En el peor de los casos, se desarrolla una enfermedad potencialmente mortal. Luego se habla del SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). El sida es una de las peores epidemias del mundo. La investigación sobre tratamientos contra el VIH no es lo único que se está investigando. Así es como trabajan los científicos: por ejemplo, en una Vacunación contra el cáncer. Incluso las primeras pruebas tuvieron éxito.

