Baja tasa de vacunación: un invierno particularmente malo amenaza en estos puntos críticos

En el ranking, las provincias de los estados federales de Sajonia y Baviera en particular ocupan los primeros lugares, pero Turingia y ahora también Brandeburgo están involucradas en términos de puntos calientes.

En los estados federales con puntos críticos, la tasa de vacunación es baja

Las tasas de vacunación en los estados con puntos críticos dan una indicación de por qué estas áreas están actualmente tan gravemente afectadas por la epidemia. Muchos de sus condados y áreas metropolitanas están muy por debajo del promedio nacional, y la cantidad de personas que están completamente protegidas de la vacunación es relativamente pequeña.

FOCUS Online ha resumido los condados de puntos críticos de los estados federales para usted en una descripción general, donde la proporción de personas completamente vacunadas es más baja, por lo que el mayor riesgo de una escalada de Corona amenaza en el próximo invierno. Para mejorar la comparación, el “líder polinizador” del estado también se incluyó al final de la clasificación.

A modo de comparación: la tasa de vacunación a nivel nacional es actualmente del 67,7 por ciento.

Sajonia: tasa de vacunación universal 57,6 por ciento

Erzgebirgskreis 44,4% LK Bautzen 46,5 por ciento LK Suiza sajona-Montañas minerales del este 52.1.2 Actualizar LK Zwickau 52.1.1 LK Meissen 53,7% SK Dresde 56,0% LK Central Sajonia 59,9 por ciento Sajonia del Norte 60,4 por ciento SK Leipzig 60,5 por ciento LK Leipzig 63,9%

13. Vogtlandkreis 70,3%

Baviera: 65,7 por ciento

El estado caluroso de Baviera no enumera el número de vacunas que se han tomado en 71 provincias y 25 áreas metropolitanas. Esto también se debe al hecho de que algunas provincias no registran dosis vacunadas. Por lo tanto, no es fácil determinar qué tan alta es la tasa de vacunación en provincias y ciudades individuales.

Sin embargo, según el RKI, la tasa de personas totalmente vacunadas en el Estado Libre es del 65,7 por ciento, por lo tanto, ligeramente por debajo del promedio nacional de 67,7 por ciento.

Turingia: 61,6 por ciento

LK Hildburghausen 47,3 por ciento Región de LK Saale-Orla 50,9 por ciento LK Kyffhäuserkreis 54,6% LK Sonneberg 54,8 por ciento LK Sömmerda 55,1 por ciento LK Ilm area 55.5 por ciento LK Weimarer Land 55,9 por ciento LK Saalfeld-Rudolstadt 56,3% LK Wartburgkreis 56,5 por ciento LK Gotha 57,2 por ciento

22. SK Erfurt 71,9 por ciento

Brandeburgo: 61,4 por ciento

Brandeburgo también se encontraba recientemente entre los 10 principales puntos calientes de virus en todo el país. Al igual que en Baviera, el estado federal del este no incluye las tasas de vacunación en sus distritos y áreas metropolitanas, al menos no con regularidad.

El único hasta ahora Evaluación de datos regionales de vacunación El Departamento de Salud de Brandeburgo publicó el 9 de septiembre. En ese momento, la tasa de vacunación más baja estaba en Oberhavel, Barnim, Märkisch-Oderland, Teltow-Fläming, Dahhme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neisse y Elbe-Elster hotspot condados y estaba entre el 40 y el 50 por ciento. En las ciudades independientes de Brandenburg an der Havel, así como en FrankfurtO, por otro lado, la tasa fue la más alta y osciló entre el 60 y el 70 por ciento.

Mientras tanto, estos valores deberían indicar una tendencia, ya que las tasas de vacunación en Brandeburgo son muy bajas. En el ranking de Alemania de completamente vacunados, el estado ocupa el segundo lugar tras el último, por delante de Sajonia, con el 61,4 por ciento.