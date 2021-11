Travis Scott: ocho muertos en su festival – gente

El sonido de las barras. Los faros parpadean. 50.000 visitantes celebraron en el festival de música Astroworld el viernes por la noche, hasta que el primero cayó sobre una multitud frente al escenario, se desmayó y estalló el pánico en el concierto masivo que costó la vida a ocho personas.

Alrededor de las 9.15 p.m. hora local, el rapero y presentador del festival Travis Scott, de 29 años, ya había estado en el escenario durante 38 minutos, y la multitud que se levantaba a sus pies de repente se convirtió en un peligro mortal.

“En unos minutos, varias personas bajaron. Tuvieron una especie de paro cardíaco”, dijo el subjefe de policía de Houston, Larry Satrowit, sobre la causa del pánico.

+++ ¡BILD ahora también está disponible en TV! HAGA CLIC AQUÍ PARA BILD LIVE +++



Se llamaron innumerables ambulancias al NRG Park en Houston, Texas, donde se estaba llevando a cabo el Astroworld Festival por tercera vez.Foto: Sin acreditar / dpa



Las grabaciones de video muestran a los médicos tratando desesperadamente de revivir a las víctimas mientras la fiesta a su alrededor continúa sin cesar. Las ambulancias están atrapadas entre la multitud a pesar de las luces azules, y algunos asistentes a la fiesta incluso bailan en sus azoteas.

La pareja de Scott, la embarazada Kylie Jenner, de 24 años, que estaba entre los asistentes con su hermana Kendall, de 26, inicialmente no se dio cuenta de la gravedad de la situación. Las hermanas filmaron la ceremonia, incluido el uso de una ambulancia, para sus historias de Instagram y fueron criticadas en las redes sociales por ello.

Entonces Kylie borró sus historias.



Travis Scott y su pareja Kylie Jenner con su hija Stormi (3). La pareja está esperando su segundo hijo.Foto: Picture Alliance / Andy Kropa / Invision / AP



Según un informe del Houston Chronicle, Travis Scott interrumpió su espectáculo en NRG Park varias veces y llamó a los rescatistas para los invitados a la fiesta que se derrumbaron. Finalmente, anunció que su espectáculo y festival estaban programados originalmente para el viernes y sábado.

Los programas Earth, Wind & Fire, SZA y Bad Bunny han sido cancelados. Más de 300 personas fueron tratadas en el lugar en una carpa médica especialmente preparada. Diecisiete heridos fueron trasladados a hospitales, 11 de los cuales habían sufrido previamente un infarto.

Ocho víctimas no sobrevivieron a la fiesta nocturna. La jueza de distrito Lina Hidalgo confirmó que muchas de las víctimas de la “terrible tragedia” eran jóvenes, algunas de apenas 10 años. Se ha establecido un punto de contacto en un hotel cercano donde los familiares pueden buscar personas desaparecidas.

Travis Scott aún no se ha pronunciado sobre la tragedia.

Muertes trágicas en fiestas y festivales

La tragedia del Astroworld Music Festival, que Travis Scott lanzó solo en 2018, recuerda el incidente del Love Parade el 24 de julio de 2010 en Duisburg. En ese momento murieron 21 personas.

Siempre hay muertes en festivales y conciertos. Así que hubo un pánico masivo en el Love Parade en Duisburg en 2010: ¡21 muertos!



Love Parade 2010 drama asesinoFoto: dpa



Una niña (16) también murió entre la multitud en la fiesta número 1000 de Toten Hosen en 1997 en Düsseldorf.



1997: la multitud en Totten HusseinFoto: picture-alliance / dpa



Hubo once víctimas en el concierto de The Who de 1979 en Cincinnati (EE. UU.) Cuando los fanáticos corrieron hacia la entrada antes de que comenzara el concierto.

En el Festival Roskilde de Dinamarca en 2000, nueve hombres murieron cuando literalmente fueron atropellados en una fiesta de Pearl Jam.

El peor drama de 2004 sucedió en Buenos Aires: 194 personas murieron en un incendio cuando Caleros cantaba.