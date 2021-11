Witten Das ..?: Cuando Helen Fisher canta con ABBA, la vieja República Federal está de vuelta

“¿Dónde están esos días felices? Es muy dificil de encontrar

Cuando Helen Fischer y Abba cantan juntos, pronto todo el salón, jóvenes y mayores, además de Thomas Gottschalk y Michal Hunziker, la antigua República Federal está de vuelta.

“¿Qué pasó con nuestro amor? Ojalá lo entendiera. Ella fue muy amable. Solía ​​ser muy bueno “.

Helen Fisher con un micrófono dorado, el público con el texto en la pantalla grande para cantar con ellos en un relajante evento televisivo.

Aquí queda claro: hay mucho más en este país que solo aprobación, debates de género y una visión colectiva del sombrío futuro. Hay más de un millón de bomberos (en su mayoría voluntarios) y al menos tantos conductores de excavadoras como ciclistas de carga.

Thomas Gottschalk dice de “Whitten, Das …?” Cualquiera que vea este fragmento comprenderá por qué este programa de televisión de Alemania está funcionando tan bien.

“Tengo muchas ganas de que llegue la noche, y también estoy aprovechando al máximo mi tiempo”, dice Gottschalk, famoso sentado en el sofá. 2.500 espectadores en la sala de exposiciones recibieron al hombre de 71 años con calurosos aplausos y cantando “Oh, qué belleza”.

“Una cosa u otra ha cambiado en el tiempo que yo no”, dijo al comienzo del programa. Dio varias entrevistas y le preguntaron: “¿Vas a tener sexo?”. Su respuesta: “Por supuesto. Lo apuesto. Lo apuesto. Lo apuesto, no hay otra manera”.

También se le preguntó si tenía miedo de una tormenta sucia. Gottschalk dijo que la pregunta no es si puede crear una tormenta sucia, sino cuánto tiempo pasará hasta entonces. “Pero una cierta edad no te importa mucho. Puedo decir: has alcanzado esa edad”.

Con una chaqueta dorada a cuadros y al lado del presentador Michael Hunziker, Gottschalk comenzó el espectáculo de buen humor. Se animan juntos por la primera apuesta: Uno pudo clasificar correctamente la basura en tres toneladas.

Grandes aplausos también cuando Helen Fischer, de 37 años, apareció en el escenario con una canción de su nuevo álbum “Rausch”.

“Están realmente locos por ti”, dice Gottschalk sobre los fanáticos de Fisher. La cantante está, dice, afectada. En lugar de un golpe de bebé, apretó la espalda con una chaqueta recortada. No quiere hablar de su embarazo.

Por supuesto, Gottschalk pregunta de todos modos. Porque: “De lo contrario, mañana sería: ‘Gotschalk, la idiota, ni siquiera sabía que estaba embarazada'”. Helen Fisher dice que siente que el afecto de su público es un ‘regalo absoluto’. Es la patrocinadora de la apuesta de los niños. .

En cualquier caso, Gottschalk no se olvidó de su ingenio rápido. Con dichos casuales, hace reír a los espectadores y desestresa un poco a los candidatos a apostar. Como de costumbre, le gusta bromear por su cuenta y se describe a sí mismo como un “anciano débil”.

El moderador Klaas Heufer-Umlauf se siente ‘en un sueño febril’ con ‘Wetten dass ..?’. Junto con su coprotagonista, Goku Winterscheidt, tuvo una conversación con Gottschalk en el sofá. Informan sobre su programa, combinando tonterías con temas serios. “Ya he dicho que Goku y Klass tienen la seriedad necesaria”, dice Gottschalk.

Frank Elstner junto a Thomas Gottschalk (r.) Coyle: Getty Images / Andreas Rentz

Finalmente, “Wetten dass ..?” – El inventor Frank Elstner sube al escenario. “Hizo la primera apuesta y también tiene que hacer la última apuesta”, dijo Gottschalk. Los dos viejos profesores de televisión se jugaban hábilmente pelotas, o dichos, entre sí. “Mi primer programa fue de 40 minutos y creo que hoy me estás golpeando, me detendré hasta que terminemos”, dijeron Elstner y Gottschalk.

No terminaron la velada y si Elstner se había abierto camino, “¿Wetten dass …?” No debería haber terminado todavía. “Hable con el director del programa ZDF”, insta a su sucesor. El rockero Udo Lindenberg también está pidiendo que continúe el espectáculo de culto. Fue un espectáculo fantástico’. Y el servicio de streaming Netflix ofrece en Twitter “la mejor comprensión de todos los que prefieren ver la televisión esta noche #Betendass”.

Cuando se le preguntó si Gottschalk podía imaginar la moderación “Wetten dass ..?” Una vez más, a menudo, lo habían mantenido fuera de la vista frente al espectáculo. ¿Debería haber otro episodio de “Wetten dass ..?” Sin embargo, no todo volverá a ser igual que antes: Gottschalk ha anunciado que querrá cortarse los rizos rubios.