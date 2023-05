Trenque Lauquen – Parte 1 (Argentina/D 2022) : RESEÑA : artecock

secretos de argentina

Visto y oído: “Twin Peaks” de Laura Citarella en Pampa, una fantasía sin fin, un juego de mitología cinematográfica y una historia de amor.

“La educación no te prepara para la tragedia”.

— Rafael, en “Trenky Lakwen”. La desintegración de la identidad -que parece ser lo grande de la modernidad- existe en la institución realista, pero de cierta manera retrógrada, ocurre en nombre de una totalidad referencial, hoy por el contrario, eso es. De lo que se trata es del vaciamiento de la identidad y el retroceso interminable de su sujeto hasta cuestionar seriamente la representación estética centenaria.

—Roland Barths, 1968

“De lo contrario, sería una historia diferente”. – La historia y las explicaciones de los hechos inexplicables son centrales desde el comienzo de la película. En las frases iniciales de la primera escena, escuchamos a un hombre explicar algo por teléfono a una mujer llamada Clara: “La situación es absolutamente clara. Aquí están las pistas”. Y, lo más importante, “no debemos mezclar la educación con la situación.”

La película ataca profundas cuestiones capitalistas y el dominio de la pedagogía, el discurso universitario, cuestiones académicas y modismos. Lo hace como es: sencillo, ingenioso, sin ira y sin celo, sin echar espuma por la boca, sin que le digan el compromiso que hoy se suele pedir a los artistas y su público, que es parte del sujeto y del movimiento. predeterminado. Sin embargo, esta afirmación no tiene nada en común con la “Literatura NKG” de Sartre. Es solo parcialmente.

Fuera de la gran ciudad, dentro de los suburbios de las provincias, muchas veces es despreciada desde la perspectiva de la capital.

+++

“Trenque Lauquen” es el nombre de un pueblo de la pampa argentina, a 445 km de Buenos Aires. Una mujer desaparece en este lugar: se llama Laura, es bióloga. Ella desaparece sin dejar rastro. Primero, en todas las historias, todavía está presente en los pensamientos y sentimientos de otros personajes. Está desapareciendo gradualmente, o más bien: se está convirtiendo en un mito.

puede trenque lauquen, en doce capítulos, está contada como una película fantástica, fantástica. A veces esta película es una road movie, a veces un thriller. Una película de detectives. Pero aquí solo se buscan rastros y se conectan repetidamente. La desaparición de Laura no resulta ser una historia criminal. Está claro desde el principio que este personaje está en algún lugar, haciendo algo que otros no saben (y no deberían) saber qué es. Hay recuerdos. Después de todo, es una historia de amor.

+++

Una película romántica argentina: una mujer que desaparece, dos hombres que la buscan, la historia de otra mujer con el primero y un hombre que se enamora de ella…

Mientras tanto, un ensayo sobre la narración: trenque lauquen Unbelievable – una película sobre el amor y el secreto del cine

Dos hombres que aman a Laura van a buscarla. Vienen más personajes. Las investigaciones de los dos hombres revelan a Laura, que también es investigadora. La base de su investigación para un programa de radio -sobre figuras femeninas emancipadas- fue una serie de cartas esparcidas entre los libros de una biblioteca.

La búsqueda de pistas se desarrolla en varios niveles, con reminiscencias de algunas novelas francesas o películas fascinantes.

La historia gira en torno a su centro como un caleidoscopio, y al principio todo parece lineal y claro, pero cuanto más aprendemos, menos sabemos. La película vive, disuelve hasta cierto punto la distancia con su audiencia y está casi absorta en la trama. Suena complicado y elevado, pero es muy entretenido y sensual.

+++

Ver y oír, estos sentidos son elementos centrales del cine. Suena mundano, pero como deja en claro Citarella, es necesario poner la vista y el oído en el centro de la presentación, dividiéndolos en sus partes componentes.

¿Cómo filmas poesía? ¿Cómo se (re)construye una vida?

+++

Están pasando muchas cosas en el cine argentino. Esto se volvió a ver en el reciente Festival de Cine de Cannes: en un país latinoamericano con una rica tradición cinematográfica, la devastadora crisis financiera de 2002 ha visto emerger un estilo cinematográfico muy singular en las últimas dos décadas. Películas imperdibles para la pantalla. En su mayoría son historias no dramáticas, pero serias, lúdicas, contadas con humor y soberanía.

Además de directores individuales como Lucrecia Martel y Pablo Trapero, un grupo se hace un nombre desde hace cinco años: “El Bombero Cine” (fundado por Mariano Linnas, Laura Citarella, Alejo Mogilanski y Agustin Mendelaharzu) desde 2002 al límite del poder político y Argentina está tratando de marginar a la industria cinematográfica, pero no al revés, para hacer películas en equipo con bajos presupuestos y fuera de los canales habituales de financiación, lo que hace reconocible la polifonía y las múltiples perspectivas. Pantalla. El primer gran proyecto de El Bombero fue el internacionalmente aclamado La Flor. Ven conmigo ahora trenque lauquen Una nueva película ambiciosa para el cine, que a su vez puede describirse como una historia sobre historias y una reflexión sobre la narración, una reflexión que rara vez cae en la “trampa intelectual” y corre el riesgo de sermonear a la audiencia y, por lo tanto, cuánto señala y enfatiza que es es inteligente.

trenque lauquen Parte de un proyecto cinematográfico mucho más grande. También en la ópera prima de Laura Citarella Extremo este (2011) La actriz Laura Paredes interpreta a Laura. “El objetivo es sentirse como una serie de películas donde el mismo personaje lleva vidas diferentes en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires”, dice el director. No es casualidad que el personaje tenga el nombre de pila de su actriz principal y sea similar. Esta Laura es “una especie de Sherlock Holmes femenina, perdida en las ciudades y en las aventuras. Una mujer que se involucra”.

Hay que admirar la ambición de Laura Citarella de montar con facilidad una película de esta envergadura, no sólo por su duración, sino también por la cantidad de temas, personajes y sonidos que transcurren.

+++

La segunda película de Laura Citarella se estrenó en el festival de Venecia del año pasado en una versión que duró más de cuatro horas. Más tarde, en el Festival de San Sebastián, se presentó en una versión alternativa en dos partes. En principio, puede tomar otras formas: si el término de Gunther Rohrbach alguna vez tiene sentido, una imagen es multidimensional y a veces parece estirarse, a veces contraerse. La película es una narración disfrazada de ficción, un experimento, una misteriosa alegoría mutante del todo: la transición y transición de todo.

La película, tal como aparece en el cine, consta de dos partes, pero van juntas y deben verse como se muestran: es decir, como una sola pieza.

La idea de una mujer que desaparece sin dejar rastro ni motivo aparentemente se inspiró en la mundialmente famosa película L’Aventura de Michelangelo Antonioni. Pero también hay que pensar en dos de los más grandes escritores argentinos, Borges y Cortéser, cuyas enrevesadas metanarraciones sirven de inspiración aquí. y Chile Bolaño. La trama se enfatiza en la película mediante el uso intensivo de la voz en off.

Como sus cuentos y novelas. trenque lauquen Un juego de plataformas lleno de romance, comedia y aventuras, con leyendas cinematográficas como Toboy de películas de ciencia ficción.

Después de todo, todo recuerda atmosféricamente a las películas de rompecabezas de David Lynch. ¿El nombre de Laura es realmente una coincidencia?

+++

» Dos formas de texto: forma escrita publicada, es decir, un objeto hecho de papel, libro (ensayo, etc.); b No escrito: Inscripción cíclica, significativa para la vida; Autores sin libro (conozco algunos…); Sensación como expresión, producción”

– Roland Barthes, »Enciclopedia del Autor», p. 47f.

+++

Y la desaparición tiene muchas caras: primero los misterios se multiplican de forma apasionante, luego los misterios se van revelando poco a poco. La curiosidad inquieta, el afán por descubrir las verdades que resuelven los misterios que se despliegan en la película es el principal motor que empuja a los protagonistas a las ganas de explorar.

Pero la curiosidad es lo que impulsa el interés de la audiencia.

Al principio de toda ciencia y de toda iluminación está la curiosidad. Pero esto es un pecado mortal cristiano: ¿por qué estamos tan obsesionados con Laura? ¿Estamos interesados ​​en saber si debe ser encontrada? ¿Qué derecho tienen los personajes de la historia (y por tanto nosotros) de enterarnos de algo que Laura no quiere decir?

Casi cuatro horas y media pasan volando y cautivan al público con su elaborada ficción.

La película es más Eugène Sue que Flaubert, menos Madame Bovary y más Los secretos de París.

Si realmente aprecias esta película, no deberías hacerla académica.

+++

¿Hay algo comparable en el cine actual? La película recuerda a La Flor de Mariano Linnas, quien también fue asesor en el guión, ambas películas son producidas por El Bombero, pero hay grandes diferencias entre las dos.

Sin embargo, una vez más nos encontramos con una gran obra muy inusual que admite la abstracción o la simplificación, que presenta un rompecabezas sin solución posible, sino que explora la esencia del misterio: el misterio del amor, el cine. Esta búsqueda solo conducirá a un nuevo misterio más. Uno a menudo se pregunta a dónde va a llevar todo esto, pero lo mejor que puede hacer es dejarse preguntar, como lo hace la vida. Si no están muertos, todavía están buscando hoy.

Rüdiger Sachsland