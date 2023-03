Tres medidas protegen contra la enfermedad en la vejez

24 vida salud

de: judith moreno

está dividido

El riesgo de cáncer aumenta en los ancianos. Según un estudio, esto se puede reducir por medios simples.

Cuanto más envejece, mayor es su riesgo de desarrollar cáncer. Después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer es también la segunda causa de muerte en la vejez. Sin embargo, como han descubierto ahora científicos de Zúrich, existen medidas que las personas pueden tomar para reducir el riesgo de desarrollar cáncer en la vejez.

Cáncer: Tres simples acciones que protegen contra las enfermedades de la vejez

Una medida que puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer en la vejez es un programa de ejercicio ligero. © Xenón / Imago

2157 sujetos sanos mayores de 70 años de cinco países europeos, incluida Alemania, participaron en el estudio DO-HEALTH. El primer resultado del análisis de tres años mostró que el 41 por ciento de los participantes tenían deficiencia de vitamina D. En consecuencia, su nivel era inferior al valor de 20 nanogramos. Para el estudio, los sujetos se dividieron en ocho grupos diferentes:

grupo 1 : Los participantes recibieron 2000 unidades internacionales (UI) de vitamina D al día (la cantidad diaria recomendada para los ancianos es de 800 UI) y 1 gramo adicional de ácidos grasos omega-3 al día. También hicieron entrenamiento con pesas ligeras.

: Los participantes recibieron 2000 unidades internacionales (UI) de vitamina D al día (la cantidad diaria recomendada para los ancianos es de 800 UI) y 1 gramo adicional de ácidos grasos omega-3 al día. También hicieron entrenamiento con pesas ligeras. Grupo 2 : Los participantes recibieron suplementos nutricionales como en el grupo 1, pero sin un programa de ejercicios

: Los participantes recibieron suplementos nutricionales como en el grupo 1, pero sin un programa de ejercicios Grupo 3 Los participantes recibieron y ejercitaron vitamina D

Los participantes recibieron y ejercitaron vitamina D Grupo 4 Los participantes tomaron ácidos grasos omega-3 y completaron un entrenamiento de fuerza

Los participantes tomaron ácidos grasos omega-3 y completaron un entrenamiento de fuerza Grupo 5 Los participantes recibieron vitamina D solamente

Los participantes recibieron vitamina D solamente Grupo 6 Los participantes solo consumieron ácidos grasos omega-3

Los participantes solo consumieron ácidos grasos omega-3 Grupo 7 Los participantes completaron el programa deportivo solamente

Los participantes completaron el programa deportivo solamente Grupo 8: un grupo de control en el que los participantes recibieron solo placebo

No se pierda nada: puede encontrar todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Estudio del cáncer: los riesgos se pueden reducir en más del 60 por ciento con las medidas

Después de que los participantes recibieran una llamada de seguimiento cada tres meses y fueran evaluados cada año, los resultados fueron los siguientes: durante el período de seguimiento, 81 participantes desarrollaron cáncer. La mejor manera de reducir su riesgo de desarrollar cáncer en la vejez, en un 61 por ciento, es usar las siguientes tres medidas en combinación:

Toma vitamina D

Comer ácidos grasos omega-3

programa de entrenamiento ligero

Los participantes que usaron solo dos de las medidas examinadas redujeron el riesgo entre un 44 y un 48 por ciento. Se puede lograr un efecto del 30 al 34 por ciento con solo uno de los tres procedimientos.

Líderes Tristes: Los Diez Cánceres Más Mortales Ver galería de fotos

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.