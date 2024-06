Tres vacunas reducen el riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad de Alzheimer

periódico Fulda tutor

de: Carmen Morwald

Se dice que varias vacunas tienen efectos secundarios positivos. Esto lo demuestran los datos de los científicos. Tres jeringas en concentración.

Kassel – Vive en voz alta en Alemania Iniciativa de investigación del Alzheimer e. Quinto. Alrededor de 1,8 millones de personas padecen demencia, incluidos 1,2 millones con la enfermedad de Alzheimer. Además, aproximadamente 270.000 personas en este país sufren un derrame cerebral cada año. Fundación Alemana de Ayuda al Accidente Cerebrovascular mencionado. De cualquier manera, las vacunas que en realidad están destinadas a cumplir un propósito completamente diferente podrían brindar prevención. Estudios revelan lo que debería estar en tu certificado de vacunación.

Tres vacunas pueden reducir el riesgo de accidente cerebrovascular: una contra Corona

Hay tres vacunas que tienen efectos secundarios positivos que reducen el riesgo de sufrir un derrame cerebral y la enfermedad de Alzheimer. © Michael Billmeyer/Imago

Después de que un equipo de investigación estadounidense examinara la progresión de la enfermedad en casi dos millones de pacientes infectados con Sars-CoV-2 entre 2020 y 2022, llegaron a la conclusión de que una vacuna contra el coronavirus podría proteger contra accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones. En consecuencia, el riesgo de enfermedad cardiovascular grave fue un 41% menor en las personas que recibieron las tres vacunas contra el coronavirus en comparación con las personas no vacunadas. mencionado hna.de.

Este es el modo de datos. De los 2 millones de pacientes examinados, casi 14.000 sufrieron un ataque cardíaco, un derrame cerebral u otra enfermedad cardiovascular hasta 180 días después de la infección con Sars-CoV-2. 160 de ellos estaban parcialmente vacunados y 1.055 estaban completamente vacunados. La mayoría de los infectados (12.733 pacientes) no han sido vacunados. READ Las 5 aplicaciones para dormir más exitosas: garantizar un mejor sueño Fuente: Efecto de la vacunación sobre eventos cardiovasculares adversos mayores en pacientes con infección por COVID-19

Por tanto los resultados publicados en febrero de 2023 son correctos. estudio americano Con estos equipos de investigación coreanos Que examinó los datos correspondientes de Corea del Sur. Ambos trabajos de investigación muestran que existe una relación causal entre la vacuna Corona y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Sin embargo, al principio no se explicó exactamente por qué. Según información recibida de la revista electrónica. centrarse Se necesitan más investigaciones para este propósito.

Sin embargo, la vacunación contra el coronavirus también conlleva efectos secundarios no deseados, como el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. El fabricante sueco de vacunas AstraZeneca lo ha admitido oficialmente debido a casos con efectos secundarios graves. Sin embargo, éste no es un efecto secundario a largo plazo; El peligro no aparece hasta poco tiempo después de la vacunación.

La vacuna contra la gripe puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en un 17 por ciento

Pero investigadores de Gran Bretaña encontraron uno Estancia Se descubrió que la vacunación contra la influenza puede reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Específicamente, el riesgo de accidente cerebrovascular fue un 55% menor en los primeros tres días después de la vacunación y un 17% menor después de dos meses en comparación con las personas que no recibieron la vacuna contra la gripe. Una razón para esto puede ser la creencia de que las enfermedades respiratorias agudas provocan un accidente cerebrovascular, como lo demuestran otros estudios.

Este es el modo de datos. En el estudio participaron casi 18.000 personas que recibieron una o más vacunas contra la influenza y sufrieron un derrame cerebral durante el período de observación. La frecuencia de accidentes cerebrovasculares en los primeros 59 días después de la vacunación contra la influenza disminuyó hasta un 55 por ciento en comparación con el período inicial. Fuente: Vacunación contra la influenza y riesgo de accidente cerebrovascular: un estudio de serie de casos autocontrolado

La vacuna contra el herpes zóster puede tener un efecto positivo sobre el riesgo de sufrir un ictus

La vacuna contra la culebrilla también puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en un 17 por ciento. Investigadores australianos llegaron a esta conclusión en 2021. Esto es precisamente lo que informó la revista. Apoplejía publicado EstanciaLa vacunación puede reducir la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular agudo en un 17 por ciento y un accidente cerebrovascular hemorrágico en un 12 por ciento. En el primero, el vaso sanguíneo se estrecha y en el segundo, estalla.

Este es el modo de datos. Los investigadores analizaron datos de 1,6 millones de residentes estadounidenses mayores de 66 años que recibieron la vacuna contra el herpes zoster entre 2008 y 2014. Se los comparó con el mismo número de personas no vacunadas. Se tuvieron en cuenta factores sociodemográficos y clínicos. Fuente: Vacunación contra el herpes zoster y su potencial para reducir la carga mundial de accidentes cerebrovasculares

Algunas vacunas también pueden proteger contra la enfermedad de Alzheimer generalizada

En la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, los científicos están investigando causas y opciones de tratamiento. Desde hace algún tiempo se sospecha que en algunas enfermedades podrían estar implicadas enfermedades infecciosas. centrarse mencionado. Esto lo confirma A. estudio americanoLo que indica que el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer se puede reducir mediante vacunas de rutina. En consecuencia, los participantes estaban en contra de al menos uno de estos Enfermedades alimentar:

Tétanos – difteria – tos ferina

Herpes zóster (herpes zóster)

Neumococo

Todos los pacientes eran mayores de 65 años y no padecían demencia durante los primeros 2 años. Los investigadores los siguieron durante ocho años. Al final, llegaron a la conclusión de que las personas que recibieron al menos una de las vacunas tenían menos probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que las que no estaban vacunadas. (Todos ellos)