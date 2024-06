La NASA encuentra algo en Marte que “nunca antes había visto”

Página principal sepamos

de: tania bandera

el presiona divide

El rover Perseverance de la NASA ha encontrado algo supuestamente “comestible” en la superficie de Marte. Detrás de esto se esconde un descubrimiento geológico notable.

Pasadena – Rovers de la NASA”perserverancia” Y “curiosidad“Seguimos viendo cosas inusuales en Marte. Entre los descubrimientos más extraños se encuentran aletas de tiburón ubicadas junto a garras de cangrejo y una roca en forma de dona. Ahora Perseverance ha descubierto una vez más un objeto de aspecto extraño en el Planeta Rojo.

Pero esta vez no se trata de animales, sino de algo que recuerda a un alimento terrenal: Perseverance ha descubierto las “palomitas de maíz”. Por supuesto, no son verdaderas palomitas de maíz comestibles, del mismo modo que en Marte no existen aletas de tiburón, garras de cangrejo ni pasteles. De hecho, son rocas que hacen pensar a los científicos en palomitas de maíz.

Estas cosas fueron descubiertas en Marte y no pertenecen allí Ver la serie de imágenes

El rover Perseverance de la NASA encuentra “palomitas de maíz” en Marte

Después de un viaje de meses a través de Marte, Perseverance llega a un lugar que el equipo llama “Bright Angel”. Hay una variedad de piedras antiguas y ligeras que alguna vez pudieron haber estado cubiertas por agua. En esta zona, la sonda descubrió “una roca con una estructura extraña que nunca antes se había visto”, según uno de ellos actualizar NASA. “Algunas de las piedras están densamente cubiertas de bolitas, a las que en broma nos referimos como si tuvieran una consistencia similar a la de las palomitas de maíz”, continúa.

Pero este descubrimiento no sólo es muy divertido para el equipo de Perseverance, sino también ciencia real para los geólogos del equipo del rover. Así que apuntan directamente a la ciencia detrás del descubrimiento: “En conjunto, estas características indican que el agua subterránea fluyó a través de estas rocas después de su depósito”. Recientemente, una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea descubrió hielo de agua en el ecuador de Marte.

El rover Perseverance de la NASA encontró piedras inusuales en la superficie de Marte. “Algunas de las rocas están densamente cubiertas de pequeñas bolas, a las que en broma nos referimos como una textura similar a la de las palomitas de maíz”, dice el equipo del rover. © NASA/JPL-Caltech/ASU

La NASA quiere enviar el rover Perseverance de Marte al próximo destino

A continuación, llevará el rover Perseverance a la colina más alta de Marte y tomará medidas. El equipo planea que el rover examine las rocas del área con más detalle y realice análisis químicos. El equipo en tierra decidirá entonces si recolectar una muestra de suelo y almacenarla para un posible transporte a la Tierra en el futuro. Después del estudio final del área de Bright Angel, Perseverance continuará hasta un lugar llamado Serpentine Rapids. (factura impaga)