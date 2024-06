Una mujer explica la enfermedad online

tz vida salud

de: Judith Brown

el presiona divide

Taifa Finlayson tenía 1 año cuando le diagnosticaron artritis idiopática juvenil. La enfermedad autoinmune la deja ciega.

Durante cuatro años, Taifa Finlayson de Ontario, Canadá, no pudo salir ni realizar su vida diaria debido al dolor. La razón es la llamada artritis idiopática juvenil (AIJ): una enfermedad autoinmune que fue diagnosticada a la mujer canadiense cuando sólo tenía un año de edad. Por mala gestión sistema inmunitario Sus articulaciones y piel se ven inicialmente afectadas por una inflamación crónica. Posteriormente, la enfermedad se extendió a sus ojos, dejándola ciega del lado derecho cuando tenía doce años. En la plataforma de redes sociales TikTok (@taivafinlayson), la joven lo explica enfermedad Ella permite a sus seguidores compartir la historia de su sufrimiento.

El sistema inmunológico ataca a los ojos: una joven quedó ciega y le extirparon el globo ocular

Una joven canadiense queda ciega debido a una enfermedad autoinmune. Cuando le extirpan el globo ocular, se siente mejor. (Avatar) © Lisa Lederer/IMAGO

“La infección ha dañado tanto el ojo que no queda nada para detenerla”, dijo Taifa Finlayson al portal de noticias británico. Necesito saber. En la artritis idiopática juvenil, las articulaciones de niños pequeños, niños y adolescentes suelen estar inflamadas al principio. Se trata de una enfermedad relativamente rara en general (alrededor de 4 a 5 niños por cada 100.000). Sin embargo, es la enfermedad reumática inflamatoria crónica más común en niños, afectando por igual a niños y niñas. Aún no se conocen las causas de las enfermedades autoinmunes. Se sospecha que los posibles desencadenantes son la predisposición inmunitaria, así como las infecciones virales y bacterianas.

Puede encontrar temas de salud más interesantes en el boletín informativo gratuito de 24vita, al que puede suscribirse aquí.

Cuando Tavia Finlayson se queda ciega, su condición comienza a deteriorarse. Si permanece ciego durante mucho tiempo, sus ojos pueden encogerse. “Como las uvas que se convierten en pasas”, explica. Necesito saber. La TikToker sufre entonces de fuertes dolores que afectan enormemente su rutina diaria y su vida. Ella compara el dolor que la joven tiene que soportar durante este tiempo como: “Como cuando te rascas el ojo o cuando la arena te irrita el ojo, excepto que esto sucede todos los días, todo el día, y en 2023 sucederá”. Finalmente fue liberada de la enfermedad cuando los médicos del Hospital St Joseph de Londres le extirparon quirúrgicamente el globo ocular derecho.

Ralentizar la inflamación en el cuerpo: Diez alimentos que ayudan Ver la serie de imágenes

A una joven le extirparon el globo ocular debido a una enfermedad autoinmune

La canadiense afirmó que llora de alegría cuando su médico la deriva a un cirujano. “Porque estaba muy feliz y lista para no tener dolor”, dijo Tavia Finlayson. Su calidad de vida realmente cambia después de la operación, ya que antes no sólo sufría dolor. “Antes estaba muy consciente de mi ojo ciego porque se veía distorsionado y descolorido. Me resultaba difícil hacer contacto visual y tomar una fotografía. Siempre traté de taparlo”. Después de un tratamiento exitoso, también recibirá un ojo artificial. (GBR)