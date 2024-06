¿Cómo están los niños hoy?

Pero todavía recuerdan bien la pandemia: “Siempre estábamos sentados frente al iPad o al PC y teníamos que estudiar antes. No pensé que fuera tan malo, pero sí una estupidez”, dice un niño. . Otro alumno recuerda que siempre tenía que enviar un mensaje privado si tenía alguna duda. Y: “Me peleé con mi hermano más de lo habitual porque estaban en un espacio muy pequeño”.

Sigrid Pohl, directora de la escuela primaria protestante de Zeitz, dice que después de semanas en casa, los niños no sabían cómo ocuparse en el patio de la escuela. El lenguaje también sufrió: “Muchos de los niños estaban más interesados ​​en sí mismos y en los medios digitales en casa porque no podían visitar a sus amigos. Jugaban en el iPad, en el teléfono móvil de su hermano mayor y en el ordenador. Allí la gente hablaba Por supuesto, no mucho.”