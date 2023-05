Tu gran horóscopo para toda la semana: así se ven tus estrellas del 22 al 28 de mayo de 2023

Te espera una gran semana, ¿verdad? Echa un vistazo a tu gran horóscopo semanal. Fotos de IMAGO/Cavan

Que tengas una gran semana por delante, ¿o tienes desafíos especiales que superar? Mira nuestra gran semanaHoróscopo decirte más Vista previa de todos los signos del zodiaco.

Tu horóscopo de la semana: Aries Sagitario (21 de marzo – 20 de abril)

No siempre puedes ser feliz Aries, pero siempre se puede dar suerte. Esta semana se centra en dar. Este es el momento perfecto para que detengas tus impulsos financieros y hagas las cosas que amas. Ayuda a los necesitados, pasa tiempo con tu familia o toma un café con amigos. DrEsta semana debes apuntar a la felicidad, no al dinero.

Tu horóscopo para toda la semana: Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

No permita que las situaciones desesperadas lo tienten a hacer cosas desesperadas. Los asuntos financieros y profesionales son una guarida toro Un poco preocupado, y en lugar de tomar decisiones arriesgadas para controlar las cosas, es mejor tomar las cosas con calma y firmeza y solo pedir consejo a las personas de confianza. Evite las transacciones financieras, especialmente las inversiones en bolsa, esta semana. Evite tomar riesgos.

Tu horóscopo de la semana: Géminis (21 de mayo-21 de junio)

Si no te sientes bien contigo mismo, tampoco te sentirás bien con los demás. Esta semana lo haré mellizos Te enfrentarás a muchas situaciones delicadas e incómodas en tu vida personal y profesional y se necesitará mucha diplomacia de tu parte para manejar estas circunstancias. Trate de mantener un perfil bajo y piénselo dos veces antes de hablar. BManténgase fuera del centro de atención.

Tu horóscopo para toda la semana: Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Naciste para ser real, no perfecto, y tu deseo de ser perfecto tomó mucha energía y tiempo. es hora de eso cangrejo de río Acepta las imperfecciones de la vida. Ya sea la vida, las personas o las circunstancias, simplemente acéptalas en su forma imperfecta y encontrarás no solo tu felicidad sino también el éxito que has estado buscando. ¡Acepta a los desaparecidos!

Tu horóscopo de la semana: Leo (23 de julio – 23 de agosto)

El primero en disculparse es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El que olvida primero es el más feliz. Lo último negativo que sentí negro Tu suerte se ha acabado y esta es la semana para dejar atrás tu feo pasado. Esperamos nuevas oportunidades y buscamos el cambio. Este es el momento de cambiar de trabajo o de proyecto. ¡Busca cambios en tu carrera!

Tu horóscopo de la semana: Virgo Virgo (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

La vida es como una montaña rusa. vírgenes Puedes gritar cada vez que hay un bache o puedes levantar las manos y disfrutar del viaje. Los fracasos y contratiempos recientes lo han llevado a una visión muy cínica de la vida y esta es la etapa en la que debe desarrollar un sentido de complacencia con la vida y las personas. Cuida tu salud y no subestimes ninguna enfermedad. ¡Cuidarse!

Tu horóscopo para toda la semana: Libra Signo zodiacal Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

antes de que digas algo tamañoDeténgase y piense cómo se sentiría si alguien le dijera lo mismo. La semana te enseñará la empatía de la forma más sutil. Ya sea que se trate de su cónyuge, padres o amigos, enfrentará algunos de los errores que cometió en estas relaciones. Lo bueno es que te das cuenta de tus errores, pero lo malo es que quizás quieras justificarlos o defenderlos. Solo acepta tus errores y sigue adelante. ¡Acepta tus errores!

Tu horóscopo de la semana: Escorpio Escorpio (24 de octubre – 22 de noviembre)

Algunas personas te rechazarán solo porque escorpiones Brilla demasiado para ellos. eso es bueno. mantente radiante Esta semana debes evitar por completo pensar demasiado en las personas o en lo que tienen que decir sobre ti. Solo concéntrate en tu trabajo y tu vida y olvídate de cualquier negatividad que pueda haber a tu alrededor. Se espera una buena ganancia financiera. ¡Evita pensar demasiado!

Tu horóscopo para toda la semana: Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cuando la vida cambia y las transiciones te sacuden hasta la médula, míralo como una señal de la grandeza por venir. La etapa actual es de enormes luchas y transiciones en su vida. proteccion Tomé sus efectos y esta etapa te cambiará. No te preocupes por las personas ni por las emociones y sé muy profesional y exigente con lo que quieres en la vida. ¡Evita las emociones excesivas!

Tu horóscopo de la semana: Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

CapricornioEncuentra tu lugar seguro, tu lugar feliz. No permitas que nadie invada tu alma. Nadie puede ofenderte hasta que tú se lo permitas. Has aguantado mucha negatividad estos últimos días y ahora es el momento de lidiar con eso antes de que se convierta en una rutina. Sea claro acerca de lo que no le gusta y apéguese a las personas positivas. En lugar de discutir con personas negativas, lo mejor para ti es evitar cualquier arrebato. El objetivo de esta semana es que encuentres tu paz y respeto. ¡Evita las peleas!

Tu horóscopo de la semana: Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Tal vez no siempre se trata de arreglar algo que está roto, Acuario. Tal vez se trata de empezar de nuevo y crear algo mejor. Los últimos meses se han dedicado a mejorar las cosas, la vida y las relaciones. Si te has sentido enfermo y cansado debido a las circunstancias en las que te encuentras, es hora de comenzar de nuevo. Encuentra el cambio donde sea que te sientas estancado. Ya sea tu trabajo o tus amigos, siéntete libre de encontrar algo nuevo y emocionante. ¡Encuentra una nueva forma!

Tu horóscopo para toda la semana: Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Resulta éxito Pez Cuando tus sueños son más grandes que tus excusas, pero esta semana parece que tus excusas son mucho más grandes que tus sueños. La pereza y la procrastinación están en el aire y le resultará difícil hacer las cosas. Lo mejor que puede hacer para evitar situaciones difíciles es tomarse una semana de descanso o asegurarse de trabajar más duro para lograr sus objetivos y tareas. La vida profesional se vuelve difícil y pueden surgir malentendidos. ¡Evitar malentendidos!

