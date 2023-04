Tuchel critica públicamente a Thomas Müller tras avergonzar al Bayern de Múnich en Maguncia

tz Deportes Bayern Munich

Después de que el Bayern de Múnich perdiera 3-1 en el 1. FSV Mainz 05, Thomas Müller fue criticado por su entrenador, Thomas Tuchel.

Múnich – Thomas Müller ya no está en el Bayern de Múnich. En los dos importantes partidos de cuartos de final ante el Manchester City, donde el Múnich tiró el colmo, Wilheimer estuvo en el banquillo, y apenas logró nada cuando volvió a ser titular en el Mainz. Incluso el técnico Thomas Tuchel se ha pronunciado públicamente sobre el rendimiento del jugador de 33 años y no ha rehuído criticar al campeón del mundo.

Thomas Müller Chico: 13 de septiembre de 1989 en Wilheim En el Bayern de Múnich desde: julio de 2000 Partidos obligatorios para el Bayern de Múnich: 661 (234 goles, 255 asistencias) Internacional: 121 (44 goles)

Tuchel critica claramente a Müller tras la quiebra del Bayern: “Hoy no es su día”

Bayern perdió 3-1 el sábado en Maguncia después de una mala actuación, y poco después desplazó a los campeones de la serie, Dortmund, de la cima de la clasificación. Cinco partidos antes del final de la temporada, la presión sobre Munich era abrumadora, y el entrenador Tuchel estaba perdido en una entrevista posterior al partido. Cuando se le preguntó acerca de su jugador atacante Thomas Müller, respondió con una franqueza intransigente.

Al otro lado del cielo, Tuchel habló de “situaciones increíblemente buenas” en las que el máximo jugador bávaro se colocó en Mainz el sábado. Sin embargo, “hoy no fue su día”, admitió el hombre de 49 años. “Por lo general, hace dos o tres asistencias en las situaciones en las que lo encontramos hoy, lo que explica la apariencia cetrina del 121 veces jugador del equipo nacional”, dijo Tuchel.

Thomas Tuchel fue sorprendentemente crítico con la actuación de Thomas Müller en Maguncia. © ActionPictures / Sven Simon / imagen

Tuchel critica la efectividad, incluso Müller con declaraciones autocríticas

Según su entrenador, Mueller “cometió muchos errores”. Tuchel recuerda dos escenas cruciales en particular. “Durante la fase de la segunda parte, cuando estábamos muy bien, disparó dos veces, Joao disparó al menos una vez (cancelado, nota del editor) Es completamente libre para hacer el 2-0 y terminar el partido”, criticó Krombacher la obstinación de Müller. Faltaba la “efectividad de decidirlo por nosotros”.

El propio Müller también describió la quiebra de la capital de Renania-Palatinado como una “profunda decepción” y que el juego del Bayern estaba “profundamente viciado”. “Incluso para mí en lo personal cometí muchos errores, estuve muy sucio con el balón”, criticó su actuación. Al describir la oportunidad perdida de hacer el 2-0, dijo: “Una vez que iba a atrapar a João por la izquierda, ahí fue donde decidí disparar, y de repente estaba 3-1”.

Thomas Muller tras perder el liderato del campeonato: “Estamos fuera”

A Mueller, que fue sustituido en el minuto 75, le resultó difícil encontrar las palabras adecuadas tras el cuarto partido oficial sin ganar. “No me siento cómodo en absoluto, simplemente no sé cómo pudo haber ocurrido esta situación”, continuó el niño que creció en casa. No tuvo “explicación” para el bajón de rendimiento tras el 1-0 del Bayern y lo resumió: “Estamos fuera”.

La autocrítica es genial, y ahora los campeones que batieron récords todavía tienen cinco partidos en los que no puedes fallar. Borussia Dortmund está actualmente un punto por delante del Bayern y puede ganar el campeonato por su cuenta. Sin embargo, si el Bayern es tan pasivo en los próximos partidos como lo fue en la segunda mitad en Mainz, el “desastre”, como Oliver Kahn describió una posible temporada sin título, podría convertirse en una realidad. (los salarios)