Ubisoft finaliza los servicios en línea para juegos de alto perfil

Los juegos actuales tienen muchas funciones que solo se pueden usar con una conexión a Internet. Además del modo multijugador y cooperativo, esto también incluye progreso, logros guardados en la nube y mucho más. Aunque los títulos son nuevos, por lo general están bien respaldados por su fabricante, pero a medida que envejecen, los fabricantes quieren reducir los costos de estos títulos y, a menos que haya un modo multijugador descentralizado con sus propios servidores, muchos de los trabajos simplemente son permanentes. .

Se supone que este es el caso de muchos de los juegos antiguos de Ubisoft con fecha del 22/09/01. El modo multijugador quedará excluido de todos ellos, las cuentas de Ubisoft en el juego ya no se podrán vincular y las funciones en línea ya no se utilizarán. Sin embargo, con algunos títulos, la instalación y el acceso al DLC también es imposible, algo que debería ser cuestionado críticamente. Estos incluyen Assassin’s Creed 3, AC: Brotherhood, AC: Liberation, Driver San Francisco, Far Cry 3 y Prince of Persia: The Forgotten Sands.





La interrupción del soporte de Space Junkies es particularmente molesta, ya que un título multijugador ya no se puede jugar en absoluto. En el caso de Anno 2070 (Comprar ahora ) Sin embargo, Ubisoft ha anunciado que utilizará algunos recursos de los desarrolladores para actualizar la infraestructura en línea para que algunas funciones en línea puedan seguir utilizándose, aunque el fabricante no quiere ofrecer todas las garantías. Puede encontrar una lista completa de los juegos afectados y el contenido que se eliminará aquí. aqui para mirarla.

fuente: Ubisoft