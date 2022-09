Ucrania- Noticias++ 23 muertos en ataque contra convoy civil – Tropas rodean Lyman++

yoSegún el gobierno regional, civiles murieron y resultaron heridos en un ataque con misiles rusos contra un convoy de automóviles cerca de la ciudad de Zaporizhia, en el sur de Ucrania. Hasta el momento, 23 muertos y 28 heridos. Todos civiles”, escribió el gobernador Oleksandr Staruch en Telegram.

Según Staruch, el convoy, que se dirigía a las tierras ocupadas por Rusia, fue precisamente atacado. El gobernador publicó fotos en línea de vehículos quemados y cadáveres tirados en la calle.

Del lado ruso inicialmente no hubo confirmación del ataque. Esto se produjo en medio de los preparativos para la incorporación oficial de cuatro regiones ocupadas por Rusia a la Federación Rusa, donde se realizaron referéndums simulados a pedido de Moscú. Parcialmente ocupada por Rusia, Zaporizhia es una de esas regiones. Staroch explicó que las personas en el convoy querían traer a sus familiares de las tierras ocupadas por Rusia y llevarlos a un lugar seguro.

Aquí es donde encontrarás contenido de terceros. Para ver contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que dicho consentimiento es requerido por proveedores de contenido incrustado, como proveedores externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en “Encendido”, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con la Sección 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la palanca y Privacidad en la parte inferior de la página.

Todas las novedades en la cinta de transmisión en vivo:

10:31 a. m. – A pesar de los precios más altos de la energía: el fuerte apoyo de Ucrania continúa

El deseo de que Alemania apoye a Ucrania se mantiene estable, incluso si eso significa mayores precios de la energía. Después del 70 por ciento en julio y el 71 por ciento en agosto, el 74 por ciento ahora apoya continuar apoyando a Ucrania, según el indicador de orina. Una quinta parte (20 por ciento, julio: 22 por ciento, agosto: 20 por ciento) quiere dejar de hacerlo para volver a bajar los precios de la energía, y solo la mayoría de ellos son partidarios de AfD (70 por ciento).

0810 – Blogueros militares rusos: Lymans en el este de Ucrania casi sitiados

En la batalla por la pequeña ciudad estratégicamente importante de Lyman en la región de Donetsk, las fuerzas rusas capturaron varias posiciones al este de la ciudad, según fuentes rusas. “Alrededor de la medianoche, las fuerzas ucranianas pudieron rodear efectivamente a Lyman”, dijo el viernes el blog militar nacionalista Rebar. El pueblo de Stawky cayó en el norte de Lyman, y al este de Lyman, en Zarychen, hay peleas callejeras. El bloguero militar ruso Semyon Pegov también confirmó el arresto del ucraniano Stavki.

“El camino entre Lyman y Torsk está constantemente bajo fuego enemigo”, dijo Ribar. Después de que las fuerzas ucranianas avanzaran hacia el oeste y el norte de Lyman, el camino a Torsk era la única forma de abastecer a la guarnición rusa de la ciudad. El blog también menciona un asalto ucraniano a Yampel, al sureste de Lyman. “Si el liderazgo militar ruso no toma una acción decisiva dentro de las 24 horas, Lyman esperará el destino de Balaklia”, advirtió Ribar.

07:50 – Putin admite errores

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció este jueves los errores de la movilización parcial de la misión en Ucrania. Putin le dijo al Consejo de Seguridad de Rusia que los hombres que fueron reclutados por error deberían ser repatriados. Solo se debe llamar al servicio a los reservistas con la capacitación y especialización adecuadas.

Ha habido numerosos informes de que los hombres rusos que no entran en las categorías definidas por el Kremlin también han sido obligados a realizar el servicio militar. Además, los reservistas no recibieron los preparativos y equipos adecuados para la expedición. Según la inteligencia militar británica, es probable que el número de soldados rusos que huyen del país supere el número de tropas con las que Moscú invadió Ucrania en febrero.

Decenas de miles de hombres han abandonado el país desde que Putin anunció la movilización parcial. El presidente anunció que la movilización sería “parcial” y apuntaría a unos 300.000 hombres con experiencia militar.

05:50 – Uzbekistán no quiere deportar a los rusos que huyeron

Uzbekistán no quiere deportar a los evasores rusos. El gobierno de Tashkent dijo que cientos de miles de hombres, algunos con familias, habían huido de Rusia desde que el presidente Vladimir Putin ordenó una movilización parcial la semana pasada. El gobierno uzbeko dijo que “los ciudadanos extranjeros que no violaron la ley no son deportados por la fuerza”. Uzbekistán aún no ha proporcionado ninguna información sobre el número de rusos que han llegado al país desde que se anunció la movilización parcial.

02:15 – Rusia critica declaraciones de Guterres

Rusia reaccionó con enojo a las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la anexión prevista de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia. Según el país, Guterres no tiene derecho a hacer declaraciones políticas en nombre de las Naciones Unidas en su conjunto. El secretario general de las Naciones Unidas describió la medida de Rusia como una “escalada peligrosa” que pondría en peligro las perspectivas de paz en la región.

00:30 – Zelensky llama a las minorías rusas a resistir

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a las minorías de toda Rusia que se opongan a la movilización parcial del Kremlin. “No tienes que morir en Ucrania”, dijo Zelensky en su discurso de video vespertino. Putin seguirá intentando destruir vidas y nadie tendrá que participar en una guerra vergonzosa. Según las estadísticas de la radio de la BBC, al menos 301 soldados de Daguestán, de mayoría musulmana, han muerto en la guerra de Ucrania hasta el momento. Este sería el número más alto para cualquier región rusa y más de diez veces el número de muertos de Moscú, que tiene cinco veces la población. No hay un desglose oficial de las pérdidas rusas. Más de 100 personas fueron arrestadas la semana pasada durante las protestas en Daguestán contra la movilización parcial.

00: 00 – Putin reconoce la independencia de los óblasts de Kherson y Zaporizhia

En otro acto ilegal, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció las regiones ucranianas ocupadas de Cherson y Zaporizhia como estados independientes. Los decretos correspondientes del jefe del Kremlin se publicaron en Moscú el viernes por la noche (hora local). De acuerdo con el enfoque criticado internacionalmente de Moscú, los decretos son un requisito previo para que las regiones puedan solicitar la admisión a la Federación Rusa el viernes. En referéndums simulados, las regiones habían votado previamente para unirse a Rusia.

El 21 de febrero, Putin reconoció la independencia de las regiones ucranianas de Luhansk y Donetsk, que se autodenominan “repúblicas populares”. Las cuatro regiones están solicitando unirse a Rusia, lo que Putin quiere formalizar en una ceremonia en el Kremlin el viernes. Las anexiones no están reconocidas internacionalmente, se consideran una violación del derecho internacional, que Ucrania no quiere aceptar.

Puedes escuchar el podcast WELT aquí Para ver contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que dicho consentimiento es requerido por proveedores de contenido incrustado, como proveedores externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la palanca y Privacidad en la parte inferior de la página.

“Kick-off Politics” es el podcast de noticias diario de WELT. El tema más candente analizado por los editores de WELT y las fechas de hoy. Suscríbete al podcast en spotificarY el podcast de manzanaY el musica amazónica O directamente a través de un feed RSS.