Ucrania – Noticias ++ Aparentemente Rusia raciona municiones de artillería en el sur de Ucrania ++

DrSegún los expertos militares británicos, las fuerzas de ocupación rusas en el sur de Ucrania deben racionar sus municiones de artillería para seguir operativas. Sin embargo, a pesar de los ataques en al menos dos ejes, los ucranianos aún no han logrado penetrar las principales líneas de defensa de Rusia allí, según un informe diario de inteligencia en tiempos de guerra del Ministerio de Defensa en Londres.

Los británicos dijeron que una cabeza de puente ucraniana en el lado ruso del río Dnipro en Kherson Oblast presentaba un desafío adicional para los comandantes rusos, que estaban “probablemente preocupados por la vulnerabilidad de su flanco suroeste”.

Las fuerzas rusas alrededor de la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania también son débiles, pero hasta ahora han resistido el contraataque ucraniano allí, que ha sido rechazado con gran esfuerzo. Según los británicos, las fuerzas rusas, por otro lado, intentaron avanzar en los bosques al oeste de la ciudad de Kremina cerca de Sievjerodonetsk y alrededor de Avdiivka cerca de Donetsk. Sin embargo, ambos lados lograron avanzar solo marginalmente.

Todas las novedades en la transmisión en vivo:

8:50 a. m.: las cifras de hambruna aumentarán después de que finalicen los acuerdos de granos, según las Naciones Unidas

Según el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en Berlín, Martin Frick, la expiración del acuerdo de exportación de cereales de Ucrania provocará más hambre en el mundo. Frick le dijo a Deutschlandfunk el martes que la decisión de Rusia de rescindir el acuerdo tendrá un impacto inmediato en los precios. Y esto afecta gravemente a aquellas personas que ya se ven obligadas a gastar la “parte del león” de sus ingresos en alimentos básicos.

Frick dijo que 345 millones de personas en todo el mundo ya padecen inseguridad alimentaria grave. Se espera que el número de personas hambrientas siga aumentando. El representante de la ONU advirtió que se cortaría la “principal arteria de las exportaciones mundiales de alimentos”. Al mismo tiempo, enfatizó que el comercio terrestre en Ucrania se ha desarrollado vigorosamente. Antes de la ofensiva rusa, Ucrania exportaba casi exclusivamente a través del corredor del Mar Negro.

07:54 – Rusia repelió un ataque de 28 drones en Crimea

Según Rusia, repelió un ataque con aviones no tripulados ucranianos en la península de Crimea anexada. El Ministerio de Defensa ruso dijo que 17 drones fueron “destruidos” y otros once quedaron inactivados electrónicamente. No hubo heridos ni daños. El gobernador de Crimea designado por Rusia, Sergei Aksionov, confirmó la información en el servicio en línea Telegram.

06:30 – Termina el acuerdo de granos – Rusia ataca el puerto de Odessa

Después del final del acuerdo de granos, el futuro de las exportaciones agrícolas ucranianas por mar a través del Mar Negro no está claro. El acuerdo, que fue negociado por las Naciones Unidas y Turquía, expiró oficialmente el lunes por la noche después de casi un año porque Moscú se negó a extenderlo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió la continuación de las exportaciones, que son importantes para la seguridad alimentaria mundial, en cooperación con las Naciones Unidas y Turquía: “La iniciativa de granos del Mar Negro puede y debe continuar, si sin Rusia, entonces sin Rusia”.

Las defensas aéreas se activaron en la región de Odessa, en el sur de Ucrania, el martes por la noche. El Comando Sur del Ejército de Ucrania dijo por la mañana que la defensa aérea ucraniana logró derribar seis misiles de crucero rusos Kalibr y 21 drones de combate. Sin embargo, la caída de escombros y las olas de presión causaron daños en el puerto de Odessa y en casas particulares. Uno de los vecinos también resultó herido. Cuatro drones también fueron rechazados en las cercanías de Mykolaiv. Odessa es un puerto importante en el Mar Negro para la exportación de cereales.

El gobernador regional Oleg Kipper dijo en Telegram que Rusia estaba atacando “el sur de Ucrania con drones”. Hizo un llamado a los residentes para que permanezcan en los refugios hasta que se levante la alerta de ataque aéreo. También se han emitido alertas meteorológicas en otras partes del país. Las regiones de Chersonese, Zaporizhia, Donetsk y Kharkiv se vieron afectadas.

05:23 – ataques en el sur y este de Ucrania

Según información ucraniana, Rusia atacó cada vez más el sur y el este de Ucrania el martes por la noche con drones y posiblemente con misiles balísticos. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo en la aplicación de noticias Telegram que la ciudad portuaria de Odessa y las regiones de Mykolaiv, Donetsk, Kherson, Zaporizhia y Dnipro están bajo amenazas rusas. Es posible que se hayan utilizado armas balísticas en ataques contra las regiones de Poltava, Cherkasy, Dnipro, Kharkiv y Kirovohradska. Rusia inicialmente no comentó sobre el ataque.

Las alertas de ataques aéreos sonaron durante horas en varias regiones de Ucrania durante la noche. La advertencia se levantó alrededor de las 4:30 am hora local. El alcalde de la ciudad, Oleksandr Zinkevich, dijo en Telegram que se produjo un incendio en el puerto de Mykolaiv. la situación es peligrosa. El jefe del departamento militar de la región de Odessa, Ole Kepper, dijo que la defensa aérea interceptó varias oleadas de ataques.

01:19 – Armamento británico

En el contexto de la guerra de Ucrania, Gran Bretaña quiere mejorar la preparación para el combate de su ejército. El gobierno de Londres dijo que esto incluye gastar alrededor de 2.900 millones de euros para reponer municiones y existencias agotadas por la guerra en Ucrania. La nueva estrategia también incluye planes para una nueva “Fuerza de Respuesta Global” que permitirá a las fuerzas armadas “ser los primeros en el campo” y una fuerza de “capacidad de impulso” mejorada compuesta por ex soldados. “Debemos adaptarnos y modernizarnos para hacer frente a las amenazas que enfrentamos mientras aprendemos las lecciones de la invasión no provocada de Ucrania por parte del presidente Putin”, dijo el secretario de Defensa, Ben Wallace.

00:01 – Un carril despejado de nuevo en el puente de Crimea

Según información rusa, se ha reabierto al tráfico un carril en el puente de Crimea. “El tráfico de vehículos se ha restablecido en el puente de Crimea en el extremo derecho en la dirección opuesta al tráfico normal”, escribió el viceprimer ministro ruso, Marat Chusnulin, en su canal de Telegram.

22:21 Biden se reúne con el enviado papal para la guerra en Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe al Mensajero de la Paz del Vaticano a Ucrania en Washington. La Casa Blanca y la Santa Sede anunciaron este lunes que la visita de Matteo Zubi a la capital estadounidense está prevista para el martes. El enviado especial del Vaticano para la guerra de Ucrania debía permanecer en Estados Unidos hasta el miércoles. Antes de eso, Zubi viajó a Moscú e incluso antes a Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

21:16 – Ucrania anuncia un ataque ruso en el noreste

Ucrania informó de una ofensiva de grandes unidades de las fuerzas rusas en el sector de Kobyansk en el noreste. La viceministra de Defensa, Hana Malyar, escribió en Telegram que el enemigo ha estado a la ofensiva en la región de Kharkiv durante dos días. “Nos estamos defendiendo. Hay una lucha feroz y las posiciones de los dos bandos cambian dinámicamente varias veces al día. Rusia ha concentrado a más de 100.000 soldados y más de 900 tanques en la región, dice un portavoz militar en la televisión ucraniana. Las fuerzas ucranianas han tomado posesión de sus cargos.

