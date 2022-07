Ucrania- Noticias ++ Jefe de los empleadores: “Nos enfrentamos a la mayor crisis que el país jamás haya visto” ++

En palabras muy claras, el jefe de la patronal Rainer Dolger está preocupado por la prosperidad en Alemania. En caso de que se interrumpa el suministro de gas, en particular, este se perderá inicialmente, y teme -y exige-: “Tenemos que ser honestos”. Más en la transmisión en vivo.

“Esta confusión beneficia a Putin, el ex hombre de la KGB, más que cualquier otra arma en Ucrania”.

aEl jefe de la patronal Rainer Dolger está muy preocupado por la economía alemana. “Parece que Rusia se está quedando sin gasolina o no está haciendo nada a largo plazo”, dijo Dolger.Sueddeutsche Zeitung“(El jueves). Nos enfrentamos a la mayor crisis que ha visto el país”. Detener el suministro de gas podría causar serios problemas a la economía alemana. Esto no se limita a la industria, afecta a todos. “Tenemos que ser honestos y decir: ‘Vamos a perder el auge que tuvimos hace años'”, dijo Dolger.

Desde el lunes, Rusia ha detenido el suministro de gas a través del importante gasoducto Nord Stream 1 en el Mar Báltico debido a trabajos de mantenimiento. Se espera que los trabajos continúen hasta el 21 de julio. No está claro si el gas volverá a fluir después de eso.

El director general de la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios, Gerd Landsberg, pide otro paquete de ayuda a la luz del aumento de los precios del gas. “Si (los precios) suben de cinco a diez veces, entonces los ingresos bajos, pero también promedio, no se pueden financiar”, dijo Landsberg a ZDF “Morgenmagazin”. “Entonces necesitamos un paquete de ayuda del gobierno federal, y ya hay señales a nivel federal”. Las instalaciones municipales también necesitaban un escudo protector. “Si la empresa de servicios públicos tuviera que comprar gas a cinco o seis veces el precio pero no pudiera pasar eso al cliente, eso sería un problema y sería devastador”. Si las empresas de servicios públicos quiebran, el suministro falla incluso sin la influencia de Rusia. El gobierno federal ha captado el drama, y ​​también ha escuchado de los estados que apoyarán en parte a los servicios públicos más pequeños en particular. Una forma es también dar a las autoridades locales la oportunidad de hacer contribuciones adicionales para mantener los servicios públicos. “Es indispensable para el abastecimiento”.

Todas las novedades en la cinta de transmisión en vivo:

07:20 – La administración rusa en Mariupol: el suministro de agua se restableció en julio

En el puerto de Mariupol, en el sur de Ucrania, que está ocupado por las fuerzas rusas, se espera que el suministro de agua vuelva a funcionar este mes. Según la agencia de noticias TASS, esto fue anunciado por el alcalde designado por Rusia, Konstantin Ivashenko. Ivashenko dijo que las autoridades también planean reabrir el puerto de pasajeros de la ciudad, que conecta Rostov-on-Don y otras ciudades rusas. Ucrania no reconoce su nombramiento como alcalde.

06:13 – El Kremlin quiere movilizar a unos 35.000 voluntarios de toda Rusia

irritante Varios informes rusos Parece que el Kremlin está tratando de reclutar los llamados batallones de voluntarios de las 85 regiones de Rusia (incluida Sebastopol en Crimea). En consecuencia, cada distrito ruso debe formar al menos uno de esos batallones, independientemente de los reservistas ya registrados en el ejército. Los voluntarios deberían recibir entre 4.000 y 6.000 euros al mes en salarios. Esta movilización podría agregar alrededor de 35,000 combatientes adicionales a las fuerzas armadas rusas en Ucrania para fines de agosto.

21:56 – Combates en las afueras de Solidar en el este de Ucrania

En la región de Donetsk, en el este de Ucrania, los separatistas, con el apoyo del ejército ruso, tomaron tierras en la pequeña ciudad de Soledar. El representante separatista Vitaly Kiselev habló el miércoles con la agencia estatal rusa TASS sobre las “buenas noticias”. Las fuerzas rusas entraron en los límites de la ciudad de Solidar y obligaron al ejército ucraniano a retirarse. Kislyov dijo que esperaba una invasión en los próximos dos días.

El jefe de la administración militar del pequeño pueblo, Serhiy Hochko, no estuvo de acuerdo con la novela. “Hubo un intento del ejército ruso de entrar en Yakovlevka, y los soldados ucranianos lograron repelerlo”, dijo a la televisión pública ucraniana. Destrucción de tres viviendas en la vereda Solidar, al noreste de la ciudad de Solidar. Cuatro casas también fueron destruidas en el pueblo vecino de Pashmotsky, al sureste de Solidar. Rusdolyuka al norte también fue bombardeada.

Como el informe del Estado Mayor de Kyiv mencionó la lucha por Yakovlevka. En consecuencia, los ataques rusos allí fueron rechazados. Se dice que aproximadamente la mitad de la población de más de 10.000 habitantes reside en Solidar.

21:35 – República Checa: La Unión Europea prepara el séptimo paquete de sanciones contra Moscú

Según información checa, la Unión Europea está preparando actualmente un séptimo paquete de sanciones contra Moscú. Sin embargo, ya está claro que no se prohibirá el gas ruso porque muchos estados miembros no pueden cambiar sus suministros lo suficientemente rápido, dice el primer ministro checo, Petr Fiala. Por otro lado, debería incluirse una prohibición de oro. La Comisión de la UE tiene que presentar las medidas en los próximos días.

21:19 – Kyiv quiere cohetes de artillería de largo alcance de EE. UU.

En la guerra contra Rusia, Ucrania espera adquirir misiles de largo alcance de Estados Unidos. “Nuestro estado en todos los niveles está manteniendo conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre el suministro de misiles de largo alcance para los lanzadores HIMAR”, dijo el miércoles a la televisión ucraniana un miembro del comité de defensa del parlamento, Fedir Venislavsky. Actualmente el Ejército dispone de proyectiles con un alcance de unos 70 km para este tipo de lanzacohetes. Sin embargo, también hay misiles para buenos objetivos a una distancia de 300 y 500 km.

Un lanzador de misiles HIMARS (Sistema de Artillería de Artillería de Alta Movilidad) de EE. UU. dispara un misil durante el ejercicio militar de Al-Assad en Jordania. Fuente: DPA / Agencia de noticias Petra

En los últimos días, el ejército ucraniano supuestamente logró atacar más de una docena de objetos con lo que se cree que son lanzacohetes HIMARS en la retaguardia de las fuerzas rusas, algunos de los cuales estaban más lejos. Kyiv también despliega los misiles Tochka-U de fabricación soviética menos precisos a distancias de hasta 120 kilómetros.

