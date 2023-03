Ucrania- Noticias ++ Moscú puede quedarse sin misiles ++

DrSegún los expertos de inteligencia británicos, es probable que disminuya el ritmo de los ataques con misiles rusos contra Ucrania. Esto apareció en la actualización diaria de inteligencia del Ministerio de Defensa en Londres. De acuerdo con esto, Moscú se está quedando sin misiles. Señalando que la última ola de ataques con misiles del jueves utilizó una variedad de proyectiles, algunos de los cuales fueron mal utilizados. El comunicado dijo que Rusia ahora tendría que acumular una masa crítica de misiles recién fabricados directamente de la industria antes de tener los medios para lanzar un ataque lo suficientemente grande como para abrumar las defensas aéreas de Ucrania.

El Ministerio de Defensa británico ha publicado actualizaciones diarias sobre el curso de la guerra desde el comienzo de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, citando información de inteligencia. Al hacerlo, el gobierno británico quiere contrarrestar la imagen rusa y mantener a raya a los Aliados. Moscú acusa a Londres de lanzar una campaña de desinformación dirigida.

Todas las novedades en la transmisión en vivo:

09:11 – Putin felicita a Xi por su tercer mandato

El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó al líder chino Xi Jinping por su tercer mandato y elogió las relaciones entre los dos países. “Querido amigo, acepte mis más sinceras felicitaciones”, dijo Putin. Rusia aprecia mucho su contribución personal para fortalecer las relaciones (…) y la cooperación estratégica entre nuestros dos países. “

Desde el comienzo del ataque ruso a Ucrania, Rusia ha estado tratando de fortalecer sus relaciones con China. Ambos países tienen una relación muy tensa con los Estados Unidos. Beijing no dio la bienvenida ni condenó el ataque ruso a Ucrania. En el primer aniversario del ataque ruso del 24 de febrero, Beijing presentó un “plan de doce puntos” que pedía, entre otras cosas, negociaciones de paz entre Kiev y Moscú.

Estados Unidos acusó recientemente a China de considerar vender armas a Rusia. China lo negó.

07:56 – El Papa Francisco está listo para reunirse con Putin

El Papa Francisco le dijo a la emisora ​​italo-suiza RSI que la guerra en Ucrania está alimentada por los intereses de muchos “imperios”, no solo los de Rusia. El Papa Francisco también dijo que estaba listo para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para ayudar a lograr la paz.

4:24 a. m. Von der Leyen es recibida por Biden en la Casa Blanca



El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Casa Blanca el viernes. En la agenda hay conversaciones sobre la guerra de Ucrania, sobre los subsidios chinos y estadounidenses a las tecnologías ecológicas. También se espera que Biden y von der Leyen discutan el apoyo continuo a Ucrania en medio de la guerra de agresión de Rusia contra el país. Estados Unidos y la Unión Europea se están coordinando estrechamente en este tema.

01:01 – Von Notz insistió en obtener información completa sobre el sabotaje de oleoductos

Antes de una reunión especial del Comité de Supervisión Parlamentaria sobre las explosiones de Nord Stream, su presidente, Konstantin von Notz, pidió información completa. “Hay una necesidad básica de información”, dijo el político verde al Tagesspiegel. “Nosotros, los parlamentarios, esperamos un informe del Fiscal General y queremos que el Gobierno Federal lo actualice exhaustivamente”.

A finales de septiembre hubo explosiones en el Mar Báltico. Se han filtrado ambos hilos del gasoducto Nord Stream 1 y un hilo del Nord Stream 2. Los gasoductos se extienden desde Rusia hasta Alemania. Según los investigadores, se trató de un acto de vandalismo.

ARD, SWR y “Zeit” informaron que un grupo de seis personas alquilaron un yate y pudieron haber transportado los explosivos desde Rostock hasta los oleoductos. Dos de las personas tienen pasaportes ucranianos. Sin embargo, no es posible establecer contacto con agencias gubernamentales. Muchos políticos advirtieron contra sacar conclusiones precipitadas.

22:59 – Zelensky pide nuevas sanciones contra Rusia tras los ataques con misiles

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido más sanciones contra Moscú a raíz de los nuevos ataques con misiles rusos contra la infraestructura energética del país. Debería haber más presión sobre Rusia, dijo Zelensky en su mensaje de video, que se distribuye todas las noches en Kiev el jueves por la noche. También criticó el hecho de que la planta de energía nuclear de Zaporizhia, que estaba ocupada por Rusia, fue nuevamente aislada temporalmente de la red eléctrica por un ataque con misiles. “Esta es una situación crítica”, dijo.

Entonces, Rusia ya no puede ser un socio confiable en el campo nuclear. Esto significa que cuanto más rápido se sancione a la industria nuclear rusa, más seguro será el mundo. No se puede permitir que un estado terrorista use instalaciones nucleares en cualquier parte del mundo para el terror”, dijo Zelensky, refiriéndose a Zaporizhia. La Rusia nuclear construye y opera plantas de energía nuclear en muchos países.

El jefe de Estado ucraniano se quejó de que los ataques rusos a la infraestructura civil del jueves provocaron cortes en el suministro de electricidad, calefacción y agua en algunas regiones y ciudades. Zelensky dijo que seis personas también murieron. La situación es más difícil en Kharkiv, en la región de Zhytomyr al oeste de Kiev.

6:50 pm – Schultz actualmente no ve voluntad de negociar con Putin

Según un informe de los medios, el canciller Olaf Scholz no espera que la guerra en Ucrania termine pronto. Los periódicos asociados, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, citaron al canciller en un informe preliminar que, lamentablemente, no ve ninguna disposición por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, para negociar en este momento. Pero todavía está “en conversaciones con Rusia”. Ucrania, a su vez, debe “decidir por sí misma qué condiciones está dispuesta a aceptar por el bien de la paz”. Según el informe, el canciller dijo que estaba “convencido” de que Alemania pasaría el próximo invierno con buena reputación. Las instalaciones de almacenamiento de gas están bien llenas y se está ampliando la infraestructura de importación de energía. “Esto nos ayudará el próximo invierno”.

Según el informe, Scholz aseguró que las facturas de energía también serán más asequibles para los ciudadanos el próximo año. “Debido a las grandes inversiones en protección climática, Alemania podrá alcanzar tasas de crecimiento durante algún tiempo, como lo hizo en los años 50 y 60”. El desempleo no será un problema mayor en las próximas décadas, “al contrario, habrá escasez de mano de obra”. Esto también se aplica a las regiones del este de Alemania que se ven particularmente afectadas por el cambio estructural.

