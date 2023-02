Ucrania- Noticias ++ “Objeto no identificado”: el aeropuerto de San Petersburgo está cerrado ++

DrEl aeropuerto de San Petersburgo ha cancelado temporalmente todos los vuelos. La administración de la ciudad anunció el martes que no habrá despegues ni aterrizajes hasta el mediodía, hora local. No se da ninguna razón.

en Los medios en ruso Y canales de telegramas Dijo que se vio un “objeto no identificado” sobre la ciudad, que podría ser un dron. Según el sitio web de noticias Bassa, los aviones de combate se dispararon.

La agencia estatal de noticias TASS, citando una fuente no identificada, informó que el espacio aéreo de 200 kilómetros alrededor del aeropuerto de Pulkovo había sido cerrado. Los datos de Flightradar mostraron que los vuelos domésticos a San Petersburgo habían dado la vuelta y regresado a sus orígenes.

Todas las novedades en la transmisión en vivo:

8:12 am – Mears critica a Schultz: ‘Las decisiones siempre se toman bajo presión’

El jefe de la CDU, Friedrich Merz, acusó al canciller Olaf Scholz (SPD) de indecisión en el tratamiento de la guerra de Ucrania. Merz dijo en el “Tagstemen” de ARD que consideraba correcto “ayudar a Ucrania de manera rápida y oportuna para que el ataque del ejército ruso, que violó el derecho internacional, pueda ser repelido de manera rápida y mejor”. Agregó que queda la impresión de que “la canciller vacila y vacila y toma sus decisiones sólo bajo presión”.

Refiriéndose al discurso de Schulz en el Bundestag después de la invasión rusa de Ucrania un año antes, Merz dijo: “La pregunta que nos hacemos (…), ¿ha alcanzado ya el punto de inflexión para el gobierno federal?”

El líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) subrayó que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha provocado un cambio radical en las estructuras de poder en todo el mundo. “Mi evaluación es que el gobierno federal no le hace justicia. Siempre trata de hacer lo mínimo indispensable para defender el derecho de Ucrania a la autodefensa”.

7:06 am – La situación alrededor de Bashmut es ‘muy tensa’

Según el comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, Oleksandr Sersky, la situación en torno a la ciudad sitiada de Bakhmut es “extremadamente tensa”. Explicó que los mercenarios rusos de Wagner intentaron rodear la ciudad. “A pesar de las grandes pérdidas, el enemigo utilizó las unidades de asalto Wagner más preparadas”, citó el centro de medios del ejército ucraniano al coronel en su canal Telegram. Las unidades de Wagner intentaron romper las defensas y rodear la ciudad, dice Cirsky. Durante meses, los mercenarios de las fuerzas de Wagner liderados por Yevgeny Prigozhin han estado involucrados en una amarga lucha para capturar la ciudad de importancia estratégica en el este de Ucrania.

“Este es el centro de Bakhmut, es realmente peligroso aquí”. Los soldados rusos se acercan cada vez más a Bajmut. Aproximadamente 5.000 de la población de 70.000 todavía resisten. El reportero de WELT Alfred Hackensberger y el fotógrafo Ricardo García Vilanova informan desde la ciudad en el este de Ucrania, que ha estado en desacuerdo durante meses. Fuente: WELT / Alfred Hackensberger

6:01 a. m. — Encuesta: los refugiados ucranianos enfrentan problemas financieros y de salud

Según una amplia encuesta de la UE, los refugiados de Ucrania sufren preocupaciones financieras, problemas en el mercado laboral y los efectos psicológicos de la guerra. Casi la mitad de los encuestados afirmó que a menudo sufre depresión o depresión, según el estudio publicado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Viena.

La mitad de los participantes reportaron problemas para administrar sus propias finanzas. Según el estudio, la falta de habilidades lingüísticas es uno de los mayores obstáculos en el mercado laboral. Para las mujeres, que constituyen la gran mayoría de los refugiados, el cuidado de los niños suele ser un obstáculo adicional. Solo un tercio de los jóvenes y adultos tienen trabajo remunerado. Entre los trabajadores refugiados, el 30 por ciento informó haber experimentado explotación, principalmente en fábricas y obras de construcción. Más de un tercio dijo que quiere regresar a Ucrania a largo plazo.

Unos 14.700 refugiados en los diez principales países de acogida, incluidos Polonia, Alemania, Rumanía y España, participaron en la encuesta en agosto y septiembre pasados.

5:10 a. m. – Jefe del PPE, Manfred Weber: ‘La Alianza Panzer debe actuar ahora’

El líder de los demócratas cristianos en Europa, Manfred Weber, insta a acelerar la ayuda militar a Ucrania. “Cualquiera que quiera aliviar el sufrimiento ahora debe fortalecer militarmente a Ucrania”, dijo el diputado de la CSU durante una visita de dos días a Kiev a la agencia de noticias alemana. Debemos dejarle claro al presidente ruso, Vladimir Putin, que Ucrania es lo suficientemente fuerte como para defenderse permanentemente. La principal prioridad ahora es cumplir lo prometido. “La Panzer Alliance debe actuar ahora”, exigió el hombre de 50 años. Los tanques son necesarios para atravesar la línea del frente. Al mismo tiempo, había que entregar municiones.

Para posibles entregas de aviones de combate, Weber se mostró cauteloso. Dijo que quería dejar esto abierto en este momento. Piensa que está mal que el gobierno federal haya descartado la entrega de aviones de combate. Sin embargo, el político de la CSU describió la discusión sobre los aviones de combate como simbólica. Sacó de las conversaciones en Kiev, por ejemplo, que los misiles de largo alcance eran más importantes para que Ucrania atacara las rutas de suministro de Rusia.

3:09 am – Escombros de tanques retirados frente a la Embajada Rusa



Se han retirado los restos de un tanque erigido frente a la Embajada de Rusia en Berlín en memoria del comienzo de la guerra en Ucrania. Eso es lo que dijo la policía. El tanque ruso T-72 permaneció frente a la embajada en Unter den Linden hasta el lunes por la noche y fue pensado como un monumento contra la guerra.

El sábado, cuatro refugiados ucranianos se pararon frente al tanque en la calle Unter den Linden. Fuente: Reuters

Según los iniciadores de la campaña, el tanque golpeó una mina durante el ataque del ejército ruso a Kiev el 31 de marzo de 2022 y fue destruido por la explosión. Quizás los soldados murieron en él. Agregó que el Museo de Historia Militar del Ministerio de Defensa de Ucrania prestó el tanque y apoyó su transferencia. Según los iniciadores, el tanque debería mostrarse en Holanda.

00: 31 – Estados Unidos saluda el compromiso de Arabia Saudita con Ucrania

Estados Unidos dio la bienvenida al apoyo prometido de Arabia Saudita a Ucrania como un “paso positivo”. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, viajó a Kiev el domingo con una delegación de alto rango y se reunió allí con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El director de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, dijo en Washington que los saudíes acordaron durante la visita enviar 400 millones de dólares en ayuda a los ucranianos. Los suministros de socorro incluyen generadores y suministros de energía muy necesarios.

“La iniciativa saudita es un paso positivo de la región de Medio Oriente, y esperamos que nuestros socios hagan más en los próximos meses”, dijo Kirby. Esta fue la primera visita ministerial de un país árabe a Ucrania desde el comienzo de la guerra hace un buen año.

22:59 – Portavoz del Kremlin: es demasiado pronto para hablar de la candidatura de Putin

Según su portavoz, el presidente ruso, Vladimir Putin, aún no se ha pronunciado sobre volver a presentarse a las elecciones de 2024. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo al periódico moscovita “Isvestia” que Putin no está de humor antes de las elecciones, tiene mucho que hacer “y esto no le conviene en absoluto”. Agregó: “No hemos escuchado ninguna declaración de él que indique si se postula para el cargo o no. Esto significa que todavía es un poco pronto”.

Putin, de 70 años, ha estado a cargo del país más grande del mundo desde el año 2000. Hace poco más de un año, ordenó la invasión rusa de la vecina Ucrania. Según la constitución enmendada, Putin puede volver a presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. También en elecciones anteriores, el jefe del Kremlin no anunció su candidatura durante mucho tiempo, aunque tenía claro que quería conservar el poder.

21:54 – La Casa Blanca: la guerra en Ucrania fue un tema importante durante la visita de Schulz

Según la Casa Blanca, la guerra en Ucrania será un tema importante en la próxima reunión entre el canciller Olaf Schultz (Partido Socialdemócrata) y el presidente estadounidense Joe Biden en Washington el viernes. “Creo que puedo decirles de buena fe que la guerra en Ucrania sin duda será un tema importante de discusión”, dijo John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional en Washington. Los detalles de la visita aún se están resolviendo y se anunciarán en una fecha posterior.

