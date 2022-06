Ucrania Noticias +++ Scholz defiende la política de Merkel hacia Rusia +++

BEl forajido Olaf Schulz (Partido Socialdemócrata) defendió en principio la política de reconciliación seguida por su antecesora, Angela Merkel (CDU) con Rusia. Schultz dijo en una entrevista con la agencia de noticias alemana: “El intento de reconciliación no puede estar equivocado en absoluto, ni puede serlo intentar un arreglo pacífico”. “Me veo cerca del lado de mi antepasado”.

Sin embargo, el político del Partido Socialdemócrata evaluó la política energética hacia Rusia en los últimos años de manera completamente diferente. “Pero fue un error en la política económica alemana que enfocamos nuestros suministros de energía demasiado en Rusia sin construir la infraestructura necesaria para que pudiéramos cambiar rápidamente de rumbo si sucedía lo peor”, dijo.

Como alcalde de Hamburgo, él mismo hizo campaña a favor de la construcción de estaciones de gas licuado en la costa norte de Alemania. Cuando se le preguntó si eso significaba que no cometió errores en la política rusa, pero Merkel sí, Schulz dijo: “Esa es una brevedad inaceptable en mi respuesta. Siempre trabajé bien con el ex canciller y no veo razón para cuestionarlo después”.

Aquí es donde encontrarás contenido de terceros. Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que dicho consentimiento es requerido por los proveedores de contenido incrustado como proveedores externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al establecer el interruptor en “Activado”, aceptas esto (que se puede revocar en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con la Sección 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la palanca y Privacidad en la parte inferior de la página.

Hace una semana, Merkel defendió su muy criticada política hacia Rusia en una entrevista inicial después de ser entregada a Schulz y se negó a ofrecer una disculpa. En una entrevista con German Liberation Network publicada el sábado, reiteré esta posición, también con respecto a la política energética. “Yo no creía en el cambio a través del comercio, sino en términos de comercio con la segunda potencia nuclear del mundo”, dijo.

Schulz también defendió la decisión de Merkel de oponerse al proceso de adhesión de Ucrania a la OTAN en 2008. Los criterios para la adhesión a la OTAN deben ser cumplidos por cualquier país que desee unirse a la alianza. “El ingreso de Ucrania a la OTAN no estaba en la agenda”, dijo Schultz. “Todos sabían eso, incluido el presidente ruso, por cierto”, dijo Schultz.

“Lo más ridículo es que Putin justificó su ataque a Ucrania diciendo, entre otras cosas, que en algún momento Ucrania podría terminar allí de repente”. Estaba claro que esto no sería un problema en absoluto en el futuro previsible.

Leer también

Todas las novedades en la cinta de transmisión en vivo.

3:00 am – Líder del grupo parlamentario FDP advierte sobre el impuesto a las ganancias excesivas

El líder del grupo parlamentario del Partido Democrático Libre, Christian Dor, advirtió sobre un impuesto a las ganancias excesivo sobre las ganancias adicionales de las compañías petroleras de la guerra de Ucrania. Dor le dijo al periódico Tagesspiegel: “No entiendo en absoluto a los defensores del impuesto sobre las ganancias excesivas. Esto es jugar con fuego, porque las empresas simplemente pueden pasar los impuestos adicionales a los ciudadanos. Al final, los hogares privados pagarán el impuesto sobre las ganancias excesivas”. Deberíamos ser los guardianes de la economía de mercado, no los impulsores de los precios”.

Según Dor, Alemania ya tiene tasas impositivas altas. “Eso también está bien. Pero si vamos un paso más allá, las empresas innovadoras ya no acudirán a nosotros. O se establecerán menos empresas nuevas”.

Sin embargo, uno quiere echar un vistazo más de cerca para ver si el descuento del tanque se supera en un 100 por ciento. “La Ley de Cárteles es la herramienta adecuada para eso”. El ministro de Economía, Robert Habeck (Partido Verde), ha anunciado que quiere endurecer la ley de cárteles. Dor dijo: “Cuando decidimos bajar el precio del tanque, era nuestro deber con el Sr. Habek hacer más estricta la ley antimonopolio. Pero tiene que ser de acuerdo con la ley y el orden. No tiene sentido intervenir y luego siendo demandado por las empresas”.

00:04 – El presidente verde: Habrá más comodidad para los ciudadanos

La líder verde, Ricarda Lang, anunció más alivio financiero para los ciudadanos y cuestionó el cumplimiento del freno de la deuda en 2023. “Habrá más alivio”, dijo Lang de Bild am Sonntag. “El aumento de los precios del gas y la electricidad aún no ha llegado por completo a la gente. Pero eso cambiará para el otoño y el invierno. Estamos hablando de la comodidad adicional que necesitamos lograr en el camino”.

Lang también considera la posibilidad de presentar una oferta de seguimiento para un billete de nueve euros en el transporte público local. “Ahora estamos investigando si las personas realmente están cambiando de automóvil a tren debido al boleto. Si ese es el caso, definitivamente deberíamos hablar en la coalición sobre cómo podemos aprovechar ese éxito”, dijo Lang.

21:27 – Moscú: casi dos millones de ucranianos han sido llevados a Rusia

Según el ejército de Moscú, casi dos millones de personas fueron traídas a Rusia desde las áreas en disputa de Ucrania. Un representante del Ministerio de Defensa estimó el número total de ucranianos en 1.936 millones, incluidos 307 mil niños. Solo el sábado, 29.730 personas fueron evacuadas a Rusia, incluidos 3.500 niños, dijo el coronel general Mikhail Mizintsev.

20:53 – Misiles rusos destruyen tanques de petróleo ucranianos cerca de Dnipro

Las fuerzas rusas destruyeron tanques de petróleo cerca de la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, en un ataque con misiles el sábado. Según la administración regional, tres misiles cayeron en el depósito ubicado en la región de Novomokovsk. “Hay un fuerte incendio”, escribió el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, en Telegram. Tres personas fueron trasladadas al hospital con quemaduras.

Misiles rusos alcanzaron una planta de procesamiento de gas cerca de la ciudad de Izyum, en el este de Ucrania. Allí también se desató un gran incendio, según anunció el gobernador de la región de Kharkiv, Oleh Sinihopov. Además de la fábrica, también fueron bombardeadas viviendas. No se proporcionó información sobre las víctimas en este caso.