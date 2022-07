Ucrania- Noticias ++ Un barco sirio con grano ucraniano robado en el Líbano ++

miFuentes ucranianas informaron que un carguero sirio atracó en el Líbano y robó cebada de Ucrania. La embajada de Ucrania en Beirut dijo el jueves que el barco “Laodicea” ingresó al puerto de Trípoli. Cargaron 5.000 toneladas de harina y 5.000 toneladas de cebada.

El Tesoro de EE. UU. ya había impuesto sanciones al barco en 2015 por sus vínculos con el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Kyiv acusó a Rusia de robar cereales y acero de su territorio tras su invasión a Ucrania a finales de febrero. No está claro cómo se robó la cebada de Ucrania.

Marine Traffic, que rastrea los datos de ubicación y los movimientos de los barcos, confirmó que el barco atracó en Trípoli el jueves. Laodicea estaba originalmente en camino a Tartus en Siria. No se sabe por qué se fue al Líbano después de eso. Tampoco está claro si está descargando su carga allí.

El embajador de Ucrania, Ihor Utash, advirtió al presidente libanés, Michel Aoun, en la reunión del jueves que comprar bienes robados a Rusia dañaría las relaciones bilaterales, según un comunicado de la embajada.

Kyiv elogió a Líbano por condenar a Rusia por su ataque a Ucrania. La embajada le dijo a Associated Press que las autoridades libanesas habían prometido investigar el caso.

El país atraviesa actualmente la peor crisis económica de su historia. Alrededor de las tres cuartas partes de la población vive en la pobreza.

08: 13 – Hungría y Rusia quieren un acuerdo de suministro de gas para fines del verano

Hungría espera concluir pronto un acuerdo con Rusia sobre la entrega de 700 millones de metros cúbicos adicionales de gas. El primer ministro Viktor Orban dijo en la radio estatal que se podría firmar un contrato a fines del verano. Entonces estarás a salvo. “Hungría tendrá suficiente gas”. Los dos países ya han sostenido conversaciones sobre más suministros además de un acuerdo de suministro a largo plazo existente. Hungría, miembro de la Unión Europea, depende en un 85 por ciento del gas ruso y rechaza las sanciones de la Unión Europea sobre sus importaciones.

07:16 – Los mercenarios de Wagner ahora están a cargo de las divisiones del frente.

Según la inteligencia británica, a la organización mercenaria Wagner se le asignó la responsabilidad de ciertas secciones del frente en el este de Ucrania. Este es un cambio significativo en comparación con el despliegue anterior desde 2015, escribió el Ministerio de Defensa en Londres en Twitter, citando el Boletín Diario del Servicio de Inteligencia Militar.

Anteriormente, los mercenarios de Wagner participaban principalmente en operaciones que diferían de las actividades abiertas a gran escala del ejército ruso regular. La razón del cambio de táctica puede ser que el ejército ruso se enfrenta a una grave escasez de infantería de combate. Sin embargo, el informe de inteligencia decía que las fuerzas de Wagner probablemente eran insuficientes para marcar una diferencia significativa en el curso de la invasión rusa de Ucrania.

06:20 am – Opinión legal acusa a TÜV de parcialidad al evaluar plantas de energía nuclear

En la controversia sobre el largo funcionamiento de la central nuclear bávara Isar 2, la opinión legal acusa a TÜV Süd de parcialidad en la evaluación de la seguridad del reactor. El bufete de abogados de Hamburgo Michael Gunther lo acusa de ser un “negocio sucio” que “no puede considerarse una evaluación seria”. El comunicado fue elaborado en nombre de la organización alemana Greenpeace y está disponible para dpa. También muestra la impresión de que TÜV está ignorando la ley nuclear aplicable, dice.

06:18 am – Steinmeier espera que la discusión sobre el tiempo obligatorio continúe hasta el otoño

El presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, se apega a su propuesta de un “tiempo obligatorio” social a pesar de las críticas generalizadas y espera que el debate continúe hasta el otoño. “No me sorprendió que no todos estuvieran de acuerdo de inmediato”, dijo a dpa en Berlín. “Percibí el argumento de tal manera que después de algunas reacciones espontáneas, se inició agradablemente una evaluación mixta de los argumentos”. No teme que el debate se desvanezca.

5:26 a. m. – Green Göring-Eckardt debido a crisis de impuestos a la propiedad ‘temporales’

A la luz de las crisis actuales, la vicepresidenta del Bundestag, Catherine Goering-Eckhardt, se ha pronunciado a favor de un impuesto temporal sobre el patrimonio y en contra de la restricción de la deuda. “Tenemos una emergencia, no por una, sino por varias crisis”, dijo el político verde al portal de noticias T Online (jueves). “Es por eso que también tenemos que hablar sobre el freno de la deuda. A la luz de la situación, es insostenible”, dijo, refiriéndose al freno de la deuda consagrado en la Ley Básica. El ministro de Finanzas, Christian Lindner (FDP), insiste en que la deuda freno se comete de nuevo este año el próximo.

Göring Eckhardt dijo que no podía ser el caso que el estado estuviera acumulando deudas mientras que los ricos estaban cayendo a pasos agigantados. Por lo tanto, en el futuro, aquellos que emiten una cantidad significativa de dióxido de carbono que destruye el clima deberían pagar más impuestos, por ejemplo, en un apartamento grande, dos automóviles o viajes aéreos frecuentes. También podría contemplarse un impuesto temporal sobre el patrimonio. Necesitamos un nuevo contrato de justicia. “En el futuro, la justicia social no estará separada de la justicia climática”, dijo Göring Eckhardt.

04:52 – Un ataque con misiles en Kyiv por primera vez

Según el gobernador, 15 personas resultaron heridas en un ataque con misiles rusos en la capital de Ucrania, Kyiv. Y el gobernador de la región, Oleksiy Kuleba, escribió en el servicio de mensajería de Telegram, misiles cayeron sobre instalaciones militares en las afueras de la ciudad.

El gobernador de Kyiv dijo a la televisión ucraniana que más de una docena de misiles rusos habían caído en la región de Chernihiv, al noreste de Kyiv. Al igual que Kyiv, Chernihiv no ha sido atacada durante semanas.

03:31 – Estonia ya no permite la entrada de estudiantes rusos

Estonia ya no emite visas ni permisos de residencia a estudiantes rusos. “La continuación de las sanciones contra Rusia es necesaria para mantener al país bajo presión”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Urmas Reinslow, en un comunicado. La orden del Ministerio de Relaciones Exteriores también pone fin a la práctica de otorgar trabajo a corto plazo a ciudadanos rusos o aliados de Bielorrusia que hayan obtenido una visa de otro país de la UE.

2:05 am – Zelensky: No tengamos miedo

Según el presidente Volodymyr Zelensky, la invasión rusa no asustará a Ucrania. “Haremos todo lo posible para que nadie en el mundo quede indiferente ante esta terrible guerra que Rusia ha librado contra nuestro país y contra la idea de la libertad”, dijo Zelensky en su discurso vespertino. Ucrania se esfuerza actualmente por recuperar el sur del país controlado por Rusia.

21:45 – Rusia: Lavrov habla con Flash ‘si el tiempo lo permite’

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quiere mantener conversaciones con su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, lo antes posible. El jueves, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que su agenda está repleta de contactos internacionales, según TASS. Selby Lavrov pidió una entrevista “si el tiempo lo permite”.

Y Blinken anunció, el miércoles, que una llamada telefónica “en los próximos días” con Lavrov está relacionada con la liberación de la basquetbolista estadounidense Britney Grenier y su compatriota Paul Whelan, encarcelados en Moscú.

Griner se enfrenta actualmente a un delito de drogas en un tribunal ruso. Whelan fue condenado a 16 años de prisión por espionaje en junio de 2020. Según información rusa, las dos partes aún no han podido ponerse de acuerdo sobre un intercambio de prisioneros.

