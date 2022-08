“Un bol como ese Burdecki”: Este candidato llegó a una cita con condón | entretenimiento

Aquí es donde encontrarás contenido de Podigee Para interactuar o ver contenido de Podigee y otro contenido externo, necesitamos su consentimiento. Habilitar contenido externo



Incluso la rubia de la televisión se quedó sin palabras…

La estrella de telerrealidad Evelyn Burdecki, de 33 años, finalmente quiere volver a enamorarse. En el segundo episodio del programa de citas “Topf sucht Burdecki”, los siguientes hombres trabajaron duro para conquistar el corazón del deseado soltero. Alguien se suicidó.

Al principio, Evelyn pasó por una experiencia completamente nueva: distribuir canastas en cuerdas. Burdecki tuvo que rechazar un total de cinco candidatos, lo que hizo que sus ojos se alegraran al principio. No es una tarea fácil para una mujer de Dusseldorf. “Normalmente no hago eso. Si lo hago, siempre me atraen. “Pero ella hizo un buen trabajo. Amor La entrenadora D Sandra Kohldorfer estaba satisfecha. “Finalmente entré en el proceso de citas”.

A Jan se le permitió acercarse un poco más a una hermosa rubia. Foto: sábado 1

Pero el próximo desafío ya estaba esperando. Al empresario Thorne, de 31 años, le brillaron los ojos cuando vio a Evelyn. “Ella se ve muy bien.” Por otro lado, su entusiasmo era limitado. “Un tipo loco. Podría ser agradable”, dijo Burdecki. Lo que ella no tenía idea en ese momento: la gira en tándem juntos se convirtió en un acto de cuerda floja. Toren balbuceaba sin parar. En un momento, Evelyn cambió al borrador.

Sin embargo, ella quiso saber una cosa de su fan: “¿Cómo te preparaste para este día?”. Cuando Hockenheimer respondió, Evelyn casi pierde la fe. “Empaqué el condón”, admitió sin sonrojarse.

Chatterbox Evelyn se quedó sin palabras por primera vez, gimió poco después: “Para, eso es agotador”. La entrenadora de citas Sandra se ha quejado de sus dificultades. “¿Qué me has hecho aquí? ¡Es un completo desastre!”

Afortunadamente, Kohldorfer sabía qué hacer y envió al candidato Andre (35) para salvar el día. Evelyn ya lo había conocido en el primer episodio. La soltera sonrió: “Cuando pienso en él, pienso en algo lindo”. Mientras que el analista de negocios estaba contento con una cita con la estrella de televisión, Turín tuvo que retirarse y ya no entendía el mundo. “No encontré eso muy comprensivo”.

Las cosas fueron mejor con el candidato Andre Foto: sábado 1

Pero Burdecki también se equivocó. Cuando conoció a tres hombres en el circuito de cuerdas altas, fue el entrenador quien le llamó la atención. Evelyn está emocionada: “Noche de seducción”. Desafortunadamente, el joven no estaba allí. No hay problema, Sra. Burdecki. “Había algo entre nosotros. Lo vi en sus ojos”.

Por otro lado, sus candidatos estaban enojados. Christian, de 39 años, se quejó: “Me estoy tomando un tiempo extra, ven aquí y ella está coqueteando con otra persona”. Después de todo, Evelyn envió a cada uno de los tres caballeros a la siguiente ronda. Mientras tanto, el siguiente trío ya estaba al comienzo. Entre ellos estaba Stefan (33 años), vendedor de autos comerciales y de acuerdo al gusto de Evelyn. “La camisa del leñador, un poco de barriga…”

Evelyn consiguió una foto de Stefan en el circuito de karts Foto: sábado 1

Consíguele chocolates como regalo. ¡Golpe directo! En la historia en la pista de karts, el favorito cortó un buen carácter y anotó puntos extra. Pero la quisquillosa rubia aún no se ha decidido.

El próximo episodio se mostrará con más detalle.