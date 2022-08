Nuevo en Amazon Prime: estas películas y series comienzan el 15 de agosto | entretenimiento

Aquí es donde encontrarás contenido de Podigee Para interactuar o ver contenido de Podigee y otro contenido externo, necesitamos su consentimiento. Habilitar contenido externo



Amazonas Tiene entre 4.000 y 5.000 películas y más de 700 series en exhibición y el número crece cada día. Puedes perder la noción de las cosas allí. Hasta que eso no suceda, BILD muestra las nuevas películas y series de esta semana aquí.

Truco de cine: “Roca cambia el mundo”

Consejo de la película BILD: Roca cambia el mundo. – Watercress es un calcetín moderno de Pippi. Su madre y su padre (Volker Bruch) son astronautas muertos en la Estación Espacial Internacional, por lo que lucha sola por la vida cuando su abuela tiene que ir al hospital.

Estrenos de películas del 15 al 21 de agosto:

Fecha Película 15 de agosto de 2022 Roca cambió el mundo 15 de agosto de 2022 Benedita 16 de agosto de 2022 Annette 19 de agosto de 2022 el primer amor

Consejo de serie: “Haciendo las piezas”

Consejos sobre el grupo BILD: Heidi Klum y Tim Jean están de vuelta para la tercera temporada. en “acción de corte” Heidi y Tim, junto con los jueces Nicole Richie y el director creativo de Moschino, Jeremy Scott, están buscando la próxima marca de moda global. Diez diseñadores compiten entre sí aquí cada semana. El look ganador se puede comprar directamente en Making the Look en Amazon después de la transmisión semanal. El ganador del espectáculo recibirá $1 millón en premios para ayudar a construir una marca de moda.

