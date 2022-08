‘Mi marido puede’: con quién se besa Julia Siegel | entretenimiento

¡Nuevos desafíos en “My Husband Can” el lunes por la noche!

La moderadora Danielle Bushman, de 41 años, dio la bienvenida a cuatro parejas de celebridades cuyos hombres compitieron entre sí por un premio de 10 000 € para una causa noble.

La supermamá de los reality shows Sylvia Woolney (57) se aventuró en el programa con su pareja Harald Elsenbast (62), la cantante Joy Heindel (29) trajo a su novia Ramona Elsner (30) con ella. La estrella de telerrealidad y DJane Giulia Siegel (47) quería ganar con su novio Ludwig Heer (41).

La pareja de “Summer House of the Stars” Lesha (36) y Lou (34) también compartieron, y esta vez en particular, Lesha no rompió con las palabras. Cuando Bushman le preguntó a la madre de Elva, Sylvia Woolney, “¿En qué es particularmente bueno su esposo?” Lesha resbaló: “¡Sé fértil!”

Lu trabaja duro para Lisha Foto: SAT.1 / Julia Feldhagen

Sin embargo, el primer partido lo tuvo que jugar Joey Heindle, quien pudo saltar el larguero de un columpio sin ningún problema. Julia y Ludwig se acostumbraron rápidamente, pero Julia se puso de buen humor para conversar antes de la proyección y el partido de asignación. Daniel Bushman explicó el desafío: las fotos de las parejas reales deben dedicarse el uno al otro.

Y Julia ya ha revelado que Ludwig es un apasionado de los cotilleos: “Él es el que lee las revistas de cotilleos. Tiene más información sobre los famosos y lo que hacen”. más interesado en él?’

Leer también

“A todas las mujeres”, reveló Julia, relajada. Y no solo eso, a la foca también le encanta conectarse con el mundo femenino de la televisión. “Luego también les escribe a las chicas en Instagram”, explicó Julia. Sin embargo, esto no le molesta en absoluto, incluso ve fácilmente una cita: “Él también puede conocerlos. No tengo ningún problema con eso”.

Daniel Bushman quiso entrar en más detalles: “¿Es esto algo así como una relación abierta?” Julia lo negó, pero luego admitió que no es una niña triste: “No es que no me vaya a llevar bien con una chica. O algo así… No soy bisexual, pero me gusta el sexo”.

Daniel Bushman en la mesa con Lesha, Ramona Elsner, Julia Siegel y Sylvia Woolney (desde la izquierda) Foto: SAT.1 / Julia Feldhagen

La amiga de Hendel, Ramona, tampoco piensa mucho en los celos, lo que a su vez hace que Lesha entre en pánico: “¿Qué te pasa?” Él no vivirá más. ¡Él puede enviarme un mensaje de texto! ”

Pero luego su esposo recibió un duro golpe después del partido final, en el que jugó contra el compañero de Julia, Ludwig Heer. Era necesario mezclar un cóctel desde una gran altura. Aunque el restaurador Ludwig estaba al frente, Lou pudo cambiar las cosas en el último segundo.

Y así Lesha y Lou fueron votados “Mi marido puede – mi marido puede poder” e inmediatamente acordaron el lugar de la donación del premio en metálico de 10.000 euros: “Bienestar animal. ¡Siempre bienestar animal!”