Un comienzo botánico de “Mi local, tu local” en Trier: ¿puede “querido” convencer?

cinco restaurantes From Trier y Kunz compiten entre sí en el programa de Kabel Eins “Mein Lokal, dein Lokal”. ese fue el comienzo vegano vegano local “amable” de Neustrasse. El chef Sebastian está en Darling Kitchen y quiere impresionar a sus rivales. ¿Tuvo éxito?

Buen comienzo, pero ¿dónde está el queso?

Para Sebastián eso fue después aperitivos muy bien. Con la dirección de nueve puntas, nos dirigimos hacia el camino principal. Mustafa de “Wunderlämpchen” criticó la consistencia de los garbanzos. No era lo suficientemente cremoso. Pero ahora es de clase mundial.

En el el plato de Maine El grupo ya no está tan emocionado. mientras sebastián Chef profesional Mike Sisser Anteriormente pudo impresionarlo con una pizza vegana durante una prueba, pero las cosas no iban tan bien por la noche. Aunque la masa fue elogiada como “extremadamente jugosa”, le faltaba queso. Rainer, del ahora cerrado Wirtshaus am Wolfsberg, también tenía una solución lista. En el futuro, se le puede preguntar al huésped si Queso en la pizza Espero – o no. La idea fue bien recibida tanto por el restaurante como por el chef profesional. “Fue muy bien”, resume Mike Susser antes del postre.

como dulce Hubo diferentes tipos de pasteles, fueron bien recibidos.

¿Cuántos puntos obtuvo “Darling”?

La semana empezó bien. El chef Sebastian esperaba 30 puntos y se superaron sus expectativas. hubo total 34 puntos Por “cariño”. Esta noche a las 5:55pm habrá un programa de variación en el Steakhouse No. 13 Asador y asador.

¿Cuáles son los restaurantes participantes?

junto a “amable” Y “Parrilla y asador n. ° 13” (20 de junio) Todavía cerrado ahora El pub en Wolfsburgo (21 de junio), w Estación de tren histórica En Kunz (22 de junio) y que “lámpara milagrosa” parte.

Episodio “Mi local, tu local” del 19 de junio de 2023