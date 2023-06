Reseña televisiva de los nuevos episodios de la séptima temporada

Daniela Katzenberger inicia la nueva séptima temporada en RTLZWEI. Nada se ha materializado de su sueño de una segunda casa en Alemania por el momento, pero nada se interpone en el camino de la renovación en Mallorca, excepto quizás su esposo, Lucas. Mamá Iris también pone su vida en orden después de la ruptura.

Daniela Katzenberger – Felicidad familiar en Mallorca

Gritando y rosa: si esto se aplica a alguien, es a la amada Barbie televisiva Daniela Katzenberger. Desde que intentó en vano conquistar Los Ángeles y hacerse pasar por Hugh Hefner para “Playboy” como parte del programa de VOX “Up and Away – My Foreign Diary” en 2009, el hombre de 36 años ha sido una parte integral de la televisión alemana. Anteriormente una comediante de ensueño de Playboy, ahora una madre con corazón: desde 2019 ha brindado a sus fanáticos información exclusiva sobre la tumultuosa y sincera vida familiar cotidiana con su esposo Lucas Cordalis, de 55 años, y su hija Sofía. Ahora el gato está de vuelta con diez nuevos episodios (temporada 7) en RTLWZEI, con tres episodios dobles “Daniella Katzenberger – Familingluck of Mallorca” en horario de máxima audiencia. Después de eso, hay cuatro episodios individuales todos los miércoles, a partir del 12 de julio.

Con la séptima temporada, la rubia se despide de RTLZWEI. “Entonces volveré a la canasta de VOX”, dijo la mujer de 36 años en un comunicado, volviendo así a sus raíces televisivas. Pero antes, Malte Kruber, director de programación de entretenimiento de RTLZWEI, anunció por última vez varios momentos “emocionales y humorísticos”, repasando ocho “años maravillosos”. READ GNTM 2022: Heidi Klum nomina candidata y resta versatilidad a 'supermodelo'

Renovación de apartamento para culto rubio Daniela ha querido una segunda casa en Alemania durante mucho tiempo, pero aún no ha podido encontrar nada adecuado. Si la rubia no puede moverse, al menos su Mallorca natal debería recibir una nueva capa de pintura. Después de todo, la familia de tres ha estado viviendo en las Islas Baleares desde 2016. El lema: “¡Todo debe ser nuevo!”

Pero esta renovación de apartamento no es para los débiles de corazón, e incluso la entrega de la cocina levanta mucho polvo. Si la nariz de Danny no está en su camino, la gata puede extender sus garras… ¿Al dueño de la casa le gustan los peluches rosas? “Por supuesto que eso también me gusta, pero el desorden de mi esposa a veces me molesta”, admitió Lucas una vez con un guiño como parte del jabón Doku de su esposa. En la casa de Katzenberger/Cordalis, las cosas van tan bien como siempre, ciertamente para el deleite de los fanáticos frente a la pantalla.

Hay un nuevo compañero de cuarto peludo esperando Con todo el ajetreo y el bullicio, Daniela Katzenberger no debe olvidar una cosa: ¡Mamá Iris! Después de romper con su esposo Peter, Iris Klein se muda a un nuevo departamento y la hija tiene que ayudar. Pero no solo se necesita una mano amiga, también es importante el apoyo emocional. Daniela y Lucas hablaron por primera vez sobre los últimos meses y cómo les ha ido a ellos y a toda la familia con todo el bombo mediático. Mucho se puede revelar: no fue fácil. READ Ahora transmitiendo desde Hurricane Festival: Deichkind | NDR.de - Cultura - Música

Además, los espectadores pueden esperar una sorpresa animal que no solo haga gritar a su hija Sofía. La familia busca un nuevo compañero de piso, el peludo y bromista en todos los refugios y santuarios de animales.

Mientras tanto, la rubia de culto se aventura en un territorio previamente desconocido: parece querer competir con su esposo músico y modelo a seguir, incluso si dice que se siente como un “vals del Palatinado” al lado de su esposo piadoso. Oh, Daniela: Sencillamente, maravillosamente honesta. Después de todo, el gato está lamiendo sangre mientras filman su primer sencillo conjunto “We Deserve Something Like This” (2022) con Lucas, quien es completamente profesional y quiere producir su propio álbum con un video musical. ¿Tendrá éxito su plan para inspirar a sus fans? De todos modos, Kontroletti Daniela lo ofrece todo, como se puede ver en la temporada 7. Sin mencionar la gran fiesta que organiza la gata por su 36 cumpleaños, en rosa, por supuesto.

“Daniella Katzenberger – Felicidad familiar en Mallorca” – Mié 21.06.2019 – RTL ZWEI: 20.15 h





fuente: teleschau – der mediendienst GmbH