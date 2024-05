Orden de salida también en formato PDF: esto cambia debido a la exclusión de Joost

tz televisión

de: Armin Linder

el presiona divide

¿Quién cantará y cuándo participará en el Festival de Eurovisión 2024? ¿Cuándo le toca a Alemania? Aquí encontrará el comando de inicio ESC, también en formato PDF imprimible.

MALMO – Cuando suene el famoso himno de Eurovisión el sábado (11 de mayo) alrededor de las 21:00 horas, la música europea volverá a reunirse frente al televisor: se acerca la final del Festival de la Canción de Eurovisión 2024. El año pasado tuvimos una gran fiesta. eurovisión.de Casi ocho millones de personas en Alemania vieron el evento por televisión en los canales Erste y One, sin contar la retransmisión en directo. Esta escena fue vista por 162 millones de personas en todo el mundo. El entusiasmo por el Consejo Económico y Social es interminable.

Los fans de ESC tienen diferentes rituales: muchos se reúnen en grandes grupos, escuchan y comentan la música. Otros prefieren desahogar su enfado en las redes sociales. Pero casi todo el mundo es necesario controlar el orden de salida. ¿Quién cantará y cuándo participará en el Festival de Eurovisión? Por último, es importante planificar inteligentemente los descansos para tomar una copa o ir al baño. Si se pierde algo en ESC, no debería ser un punto destacado. La canción tampoco es de Alemania.

Isaac se postula para Alemania. © Søren Staci/DPA

ESC 2024 hoy: los favoritos provienen de Croacia y Suiza

¿A qué aportaciones deberías prestar especial atención? ¡Por supuesto, en primer lugar, la persona es de Croacia! Apenas unos días antes de la conferencia ESC, Baby Lasagna se convirtió en el favorito en las apuestas con la salvaje canción industrial “Rim Tim Tagi Dim”. eurovisionworld.com Resume. Reemplazó a Nemo de Suiza, pero “Icon” también debería estar en su radar. Además, la italiana Angelina Mango con “La Noia” sigue muy valorada. La música del británico Uli Alexander es conocida por muchos alemanes, aunque con otro nombre: con Years & Years y la canción “King”, que todavía hoy suena en muchas radios, tiene un verdadero éxito en su currículum.

¿Y Alemania? Quizás deberíamos evitar que la velada del Festival de la Canción de Eurovisión vuelva a terminar en un desastre. El actor Isaak (¿cómo se pronuncia realmente eso?) recibió mucha simpatía, pero parecía haber poco entusiasmo en toda Europa por su canción “Always On The Run”: en los rankings de apuestas unos días antes del ESC todavía estaba sólo en la segunda mitad. No sorprende que Stefan Raab pueda volver a estar en el punto de partida como salvador del ESC. Por supuesto, todo el que se aferra a Alemania todavía tiene que expresar sus mejores deseos.

ESC 2024 Hoy: ¿Quién canta y cuándo? Mostramos el orden de salida.

Pero ¿cuándo realmente? Como es habitual, el orden de salida de la final del Festival de la Canción de Eurovisión se publicó apenas el día anterior. Al fin y al cabo, las semifinales se jugaron el martes y el jueves, y todos los países, excepto los llamados “Cinco Grandes”, todavía tenían que clasificarse o se les permitía hacer las maletas inmediatamente.

Por cierto, el orden de salida no está dibujado en absoluto, como podría pensarse. El portal oficial alemán explica el procedimiento. eurovisión.de Alternativamente de la siguiente manera: “La posición de salida de los clasificados en la final será determinada por los productores del programa en cuestión hasta 2023 en función de los aspectos dramáticos. La única diferencia era si la acción comenzaría en la primera o segunda mitad del programa. El nuevo La regla para 2024 es: los productores del programa determinan la ubicación. Solo alrededor de la mitad de los actos finales comienzan para 25 de los 26 participantes (el primer puesto de Suecia como país anfitrión ya se sorteó en marzo), un sorteo decidirá si terminan en el ‘ Categorías Primer Mitad’, ‘Segunda Mitad’ o ‘Productor’. Se sortearán seis lugares en cada ronda y se otorgarán 13 lugares seleccionando al productor. Si un país recibe esta categoría, los productores del programa podrán hacerlo. elegir libremente la posición inicial para el trabajo en cuestión.

ESC 2024 hoy: Joost Klein eliminado: solo quedan 25 actos en el orden jerárquico inicial

El sábado se produjo un cambio de última hora en el orden de salida: el holandés Joost Klein fue excluido de la ESC. Esto fue precedido por graves acusaciones contra el joven de 26 años, a las que reaccionaron los reguladores de la UER. ¿Qué significa esto para el orden de salida? Jost Klein quedó en quinto lugar. Ahora todos los demás actos avanzan en consecuencia, dejando sólo 25 entradas en liza.

ESC 2024: Clasificación inicial: también como cuadro de mando en formato PDF para descargar e imprimir

Punto de partida nación Representar Canción 1 Suecia Marco y Martín nunca olvides 2 Ucrania Aliona Aliona y Jerry Hill Teresa y María 3 Alemania isaac Siempre a la carrera 4 Luxemburgo próximo luchadores excluido Holanda Jost Klein Europa 5 Israel Adén Golán tornado 6 Lituania Cinturón de Nochevieja Loctalík 7 España nebulosa Falsamente VIII Estonia 5 Minost y Polup (Nendest) antihelmíntico… 9 Irlanda Bambi es un asesino en serie Azul del fin del mundo 10 Letonia Dones hueco 11 Grecia Marina Satti zari 12 Gran Bretaña Olly Alejandro mareado 13 Noruega Puerta olviham 14 Italia Angelina Mango No no 15 Serbia tia dora Ramonda dieciséis Finlandia windows95man Sin reglas 17 Portugal Yolanda Grito 18 Armenia Ladaneva Jacó 19 Chipre Celia Capsis mentiroso 20 Suiza nemo código 21 Eslovenia Cuervo Verónica 22 Croacia lasaña bebe El equipo de Reem los etiqueta 23 Georgia Notsa Buzaladze Bombero 24 Francia Solimán mi amor 25 Austria calín deliraremos

ESC 2024 hoy: Tarjeta de puntuación como descarga en PDF

Esto suena complicado. Pero el resultado es mucho más importante. Es el orden de salida de las 25 canciones del Festival de Eurovisión 2024. No te lo mostramos arriba solo como una tabla. Como en años anteriores, también ofrecemos todo como cuadro de mando para descargar en formato PDF. En una versión actualizada sin Joost Klein de Holanda:

Aquí puede encontrar la tarjeta de puntuación de ESC 2024 como descarga en PDF

Por supuesto, el orden de salida fue nuevamente discutido con entusiasmo entre los verdaderos fanáticos de ESC, especialmente porque en gran medida no se sorteó (ver explicación de la situación arriba). Esto dicen algunas personas en los comentarios del portal especializado esc-kompakt.de No es de extrañar que los responsables del Festival de la Canción de Eurovisión quieran influir en el resultado, y este probablemente sería el caso de cualquier grupo potencial. Otras reacciones son más emocionantes. Por ejemplo, el hecho de que Alemania ya esté en tercer lugar.

ESC 2024 hoy: el punto de partida de Alemania provoca diferentes reacciones

“¿Alemania en tercer lugar? Dios mío”, escribe un usuario. “Probablemente este año haya sido un buen resultado para nosotros. Lo encuentro realmente amargo”, dijo otro, pero al mismo tiempo dicen: “La posición de 3° titular no debería ser algo malo para el DE. En Luxemburgo y Holanda hay dos canciones que no son tan malas sonoramente. También puedes votar desde el principio. Pero la dramaturgia aquí no me queda clara dado el asunto”. Sin embargo, la referencia a los Países Bajos ya está obsoleta.

De izquierda a derecha: el participante alemán Isaak, el participante croata Pepe Lasagna y una captura de pantalla del orden de salida, que puedes descargar arriba. © Letikova/Jessica Gao/Imago/captura de pantalla

Por otro lado, el usuario “ESCFan32” ya está planeando una estancia prolongada en esta pequeña y tranquila ciudad. “A mediados de este año voy a hacer una larga pausa para ir al baño. Básicamente, la parte media (los números primos del 11 al 20) es demasiado insignificante para mi gusto como para mantener al espectador pegado al televisor.

Independientemente de cómo vea su orden inicial, puede usar el cuadro de puntuación de arriba para imprimir todo y sentarse frente al televisor con un bolígrafo, incluso en un grupo grande. Para muchas personas, el ESC sigue siendo lo más divertido sin un segundo dispositivo, pero con mucha compañía. ¡Escucho! Ah, por cierto, una de las estrellas más importantes de la velada leerá las partituras del jurado de Luxemburgo. (flexible) Fuentes utilizadas: eurovision.de, esc-kompakt.de, eurovisionworld.com, Officialcharts.de