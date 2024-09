Un ejercicio de 45 minutos pone en riesgo la vida de los estudiantes

Hogar panorama

de: Carolina Schiffer

Se descubrió una lesión muscular inusual en doce estudiantes después de jugar lacrosse. La lesión puede poner en peligro la vida.

Medford – Hay un caso extraño que actualmente está causando revuelo en los Estados Unidos de América. Doce estudiantes de la Universidad de Tufts en Massachusetts sufrieron una rara lesión muscular durante la práctica de lacrosse. Esto plantea muchas preguntas.

Estudiantes sufren una lesión muscular que pone en peligro su vida tras hacer ejercicio durante 45 minutos

Los estudiantes completaron un ejercicio de 45 minutos durante el entrenamiento del lunes (16 de septiembre). Esto fue dirigido por un graduado de la universidad que recibió capacitación en los SEAL de la Marina de los EE. UU. Sin embargo, la agencia de noticias informó que posteriormente doce hombres fueron diagnosticados con rabdomiólisis. AP.

Así es la degradación de las fibras musculares, según el portal electrónico del Ministerio Federal de Salud salud.bund.de. Las posibles causas pueden incluir hematomas musculares, ejercicio extenuante o tomar medicamentos.

Estos síntomas indican rabdomiólisis:

dolor muscular

Debilidad muscular

Orina de color marrón rojizo

Sensación general de enfermedad.

fiebre

Dolor abdominal, náuseas y vómitos.

Sin embargo, también pueden ocurrir complicaciones potencialmente mortales. La proteína mioglobina, que ingresa a la sangre al descomponer los músculos, puede bloquear los túbulos renales y destruir las células renales. Esto puede provocar insuficiencia renal aguda. Cinco señales de advertencia que podrían indicar que tus riñones ya no funcionan correctamente. En casos extremos, otros órganos como los pulmones y el hígado también resultan dañados y existe riesgo de fallo multiorgánico. La mayoría de los casos se pueden escuchar en voz alta. salud.bund.de Sin embargo, se pudo controlar nuevamente con tratamiento hospitalario.

Estudiantes en el hospital después de un entrenamiento de 45 minutos: “pueden tener daños en sus órganos”

Según un portavoz de la universidad privada, cinco estudiantes todavía estaban en el hospital el viernes 20 de septiembre. El portavoz del equipo, Patrick Collins, dijo: “Nuestros pensamientos están con los jugadores y sus familias, y esperamos que se recuperen rápidamente bajo el cuidado de expertos médicos locales”.

12 estudiantes sufren una rara lesión muscular mientras jugaban lacrosse. (Avatar) © Depositphotos/imago

Sin embargo, señaló que el número de casos confirmados y el número de personas hospitalizadas aún podrían cambiar. “Mientras tanto, estamos siguiendo de cerca la condición del resto del equipo y hemos pospuesto todas las actividades de entrenamiento del equipo”, añadió Collins. Mientras tanto, el futbolista Marc-André ter Stegen afronta una baja de ocho meses tras sufrir una grave lesión.

Las circunstancias que provocaron la lesión del equipo masculino aún no están claras. Según el periódico Globo de Boston Según los informes, el entrenador en jefe Casey Danolfo no estuvo presente en la práctica. El experto en riñones Dr. David Leaf, del Brigham and Women’s Hospital, también dijo al periódico que le preocupaba que algunos jugadores aún estuvieran hospitalizados. “Algunos de ellos pueden tener daños en los órganos”, dijo Leaf. Al mismo tiempo, la universidad encargó a un experto externo que investigara el caso. (taza)