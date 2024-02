Un estudio advierte: cada vez más ataques de piratas informáticos a nuestros coches | Vida y conocimiento

Bisher ist es nur eine Szene aus einem Film: Ein Auto wird gehackt und dann ferngesteuert zu einer Mordwaffe. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass andere die Kontrolle über unseren Wagen übernehmen?

Fakt ist: Moderne Autos sind rollende Computer. Mehr Software im Auto bedeutet jedoch auch mehr Angriffsfläche für Hacker.

Die Risiken möglicher Angriffe hat das Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach untersucht. Die Studie „Automotive Cyber Security“, an der Cisco Systems mitgearbeitet hat, liegt BILD vor.