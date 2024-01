Un extraño descubrimiento en Marte acelera los corazones de los fanáticos de la ciencia ficción

El logotipo de la Flota Estelar en el uniforme de oficial del Capitán Picard tiene un parecido sorprendente con una roca recientemente descubierta en Marte, o viceversa.

Es cierto que nunca en nuestros sueños más locos hubiéramos imaginado que estaríamos informando en GameStar sobre una piedra vil. Pero como todos sabemos, las cosas siempre salen diferentes de lo que piensas. Así, una piedra procedente de nuestro vecino planeta Marte llega ahora a nuestra gama de productos.

Por supuesto, esto no es sólo una piedra caída. No, esta pieza en particular hace latir más rápido los corazones de los fanáticos de la ciencia ficción. Porque se parece exactamente al logotipo tan familiar. Y es la Flota Estelar de Star Trek:













(Fuente de la imagen: NASA/JPL)

Así que ya se acabó. Tenemos un Trekkie en nuestras filas. Aunque es posible que el siguiente artículo ya haya sugerido lo siguiente:

¿De dónde vino la imagen de la piedra?

Para volver a ser más serio: era piedra Fue descubierto por el rover Curiosity en Marte el pasado mes de enero. O fotografiado (trans ganarfuturo). En realidad, fue descubierto por un astrónomo aficionado y usuario de X (anteriormente Twitter). Stuart Atkinson Mientras revisa una serie de imágenes disponibles públicamente del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

El Jet Propulsion Laboratory (JPL), como se le llama abreviadamente, construye y controla satélites y sondas espaciales para la NASA y está afiliado al famoso Instituto Tecnológico de California, donde, por ejemplo, viven los famosos personajes de la comedia La teoría del Big Bang Trabajo e investigación.

Por cierto, Curiosity funciona desde el 6 de agosto de 2012. En Marte desde entonces Fotos sin fin Una instantánea de la superficie del planeta rojo.

Así reaccionaron los fans al tuit

Jeffrey.O.Cee Por ejemplo escribe:

Éste debe ser su cuartel general en Marte.

Robin Markowitz Él responde con un saludo vulcano y la siguiente palabra:

William Haddad Lo expresa al más puro estilo vulcano:

Saludos… De hecho, vamos a donde nadie ha ido antes… Viva mucho tiempo y en paz.

No es el primer logotipo de la Flota Estelar en Marte

Hace casi cinco años, el Mars Reconnaissance Orbiter (en órbita de Marte desde el 10 de marzo de 2006) capturó una imagen de una formación que se parecía claramente al logotipo de la Flota Estelar:













(Fuente de la imagen: NASA/JPL)

como Universidad de Arizona Ya lo mencioné, la formación es una La compleja historia de las dunas de arena, la lava y el viento . Es decir: ni el Capitán Picard ni el Capitán Kirk viajaron en el tiempo para colocar el logotipo de la Flota Estelar en Marte, desafortunadamente.

El telescopio espacial James Webb proporciona información e imágenes del universo particularmente interesantes. Puedes conocer más sobre su misión y equipamiento técnico aquí:

¿Cómo están? ¿La formación de piedras y rocas hace que vuestros corazones de ciencia ficción latan tan fuerte como los nuestros? ¿O esto te deja completamente frío? ¿Eres siquiera un fanático de la ciencia ficción? ¿Cuál es tu película o serie favorita? ¿Qué pasa con la astronomía? ¿Le interesan los planetas y las estrellas extranjeras? ¡No dudes en escribirnoslo en los comentarios!