Sinusitis: Diez síntomas de la sinusitis

En algunos casos, un resfriado se convierte en sinusitis. Esto indica diferentes signos.

Millones de personas en Alemania padecen cada año la forma aguda de sinusitis. Por regla general, surge del resfriado común y, por tanto, es causado por el resfriado común. Esto conduce al bloqueo de los pequeños canales cubiertos de moco entre la cavidad nasal y los distintos senos nasales. La sinusitis se manifiesta por varios síntomas. El color de las secreciones nasales también es llamativo y distintivo.

Sinusitis: Diez síntomas que indican que tienes sinusitis

Las infecciones de los senos nasales suelen ser causadas por el resfriado común. © Jamjoyun/Imago

Normalmente, las secreciones nasales, así como las partículas de polvo, suciedad o patógenos inhaladas, son transportadas constantemente desde los senos nasales hacia la nariz y la garganta mediante pequeños cilios. NDR en línea mencionado. Sin embargo, si las mucosas se inflaman, posteriormente se hinchan. Esto detiene el drenaje y los patógenos pueden multiplicarse en los senos nasales. La inflamación se propaga y las membranas mucosas continúan hinchándose y formando más moco nasal. Una infección aguda de los senos nasales generalmente se manifiesta por los siguientes síntomas:

El frio que no para

dolor de cabeza

La mucosidad nasal es de color amarillo verdoso.

Por la mañana sale mucha mucosidad por la nariz.

Sensación pegajosa en la garganta

trastorno del olfato

Sensación de presión alrededor de los ojos.

Dolor en la mandíbula superior

Empeoramiento del dolor de garganta y tos.

Aumento de temperatura y fiebre (hasta 40 grados)

Cuando los pacientes se levantan de la cama o se inclinan hacia adelante, los síntomas suelen empeorar. Otros síntomas como ojos rojos, hinchazón facial, dolor de cuello o problemas de visión indican complicaciones.

Infección de los senos nasales: así diagnostica el médico

Para determinar si los senos nasales están inflamados, el médico suele preguntar primero sobre síntomas como dolor, fiebre, estado de salud general, tos, flemas y alteraciones del olfato y el gusto. Finalmente, puede utilizar un endoscopio para examinar el interior de la nariz y, si es necesario, tomar una muestra de la secreción, que se analiza en el laboratorio en busca de patógenos. Este método se utiliza especialmente para quejas de larga duración. En caso de complicaciones o de causa poco clara según evidencia médica Manual MSD Generalmente se utiliza ultrasonido o tomografía computarizada (TC).

