Un incendio forestal en curso en Argentina ha destruido casi un millón de hectáreas de tierra

Cilantro. Los incendios forestales continúan en la provincia de Cilantro de Argentina a pesar de las fuertes lluvias de los últimos días. Según información actual del cuerpo de bomberos, actualmente hay 14 focos de fuego en la provincia, pero solo uno está fuera de control. El nivel de alarma se ha degradado de rojo a naranja.

“Continuaremos nuestras actividades hasta que no haya riesgo de resurgimiento”, dijo Sergio Fedorovsky, secretario de control y seguimiento ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se dirigió al gobernador de la región, Gustavo Alves, quien recientemente escribió en Twitter: “¡Buenas noticias! Después de más de dos meses de sequía, ha vuelto a llover en Coriandes y no hay fuego activo en la provincia”. Fedorovsky enfatizó que aunque la fuente del fuego estaba casi completamente contenida, los bomberos detendrían su trabajo solo cuando no hubiera riesgo de que el fuego volviera a estallar.

La provincia de Cilantro en el norte de Argentina ha sido devastada por severos incendios durante las últimas semanas. El fuego ha destruido casi un millón de hectáreas de tierra. Esto corresponde a alrededor del once por ciento en el área de Corrientes.

Los gobiernos de Bolivia y Brasil también han anunciado que ayudarán a apagar el fuego. El presidente de Bolivia, Louis Ars, ordenó el despliegue de 70 bomberos, mientras que Brasil envió varios equipos de Rio Grande do Sul y de la ciudad de São Porzo a Argentina.

Los incendios afectan principalmente a áreas no forestales como pastizales y humedales. Estos se han secado debido a la falta de lluvia en los últimos años. Una de las zonas afectadas son los Esteros del Iberá, un extenso pantano ubicado en el Parque Nacional del mismo nombre y que alberga una gran variedad de fauna, especialmente aves acuáticas.

La región experimentó la peor sequía en 77 años entre 2020 y 2021. Los principales ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, y las represas allí ubicadas, proveen de energía eléctrica y agua potable a la población, el nivel más bajo desde 1999. Muchos expertos atribuyen esto a la deforestación en Brasil, Paraguay y el norte de Argentina.

Los accidentes de incendio se deben en parte a la actividad humana. Los depósitos de fuego y las prácticas tradicionales han sido identificados como la fuente de muchos incendios. A pesar de la prohibición, la práctica de cepillar y cepillar el año anterior para favorecer el crecimiento de hierba nueva sigue estando muy extendida. Además, siempre dispare por razones especulativas. El objetivo es utilizar algunas partes del bosque como tierra agrícola.