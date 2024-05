Un llamamiento del Frente de Járkov muestra la desastrosa situación de los rusos

Página principal Política

de: mi sueño son los cangrejos

el presiona divide

Una llamada telefónica intervenida proporciona información sobre el Frente de Kharkiv: los soldados rusos están bajo fuego constante y se esconden en “cuevas”.

Járkov – pérdidas en guerra de ucrania Sigue aumentando significativamente, tanto en el lado ucraniano como en el ruso. Aunque la ofensiva de Járkov se ha detenido, la situación de las fuerzas armadas ucranianas en el frente sigue siendo tensa. La situación de los atacantes rusos parece casi peor. Las condiciones son catastróficas, como revela ahora el informe.

Las llamadas telefónicas interceptadas brindan información sobre la vida en el frente de la guerra de Ucrania

Las conversaciones telefónicas interceptadas entre soldados rusos dan la impresión de una situación devastadora en el frente. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) publicó una grabación en la aplicación Telegram el miércoles (29 de mayo) entre un soldado cerca de Kobyansk en la región de Kharkiv y su madre en… Rusia. el Correo de Kyiv Traduce la llamada telefónica.

El mando militar retiró recientemente su unidad del frente porque allí casi no quedaban soldados. “Debería haber 126 [Soldaten] Él es. “Pero ya no queda nada”, dijo el soldado ruso. De fondo se escuchaban sonidos de explosiones. Le explicó a su madre que un dron suicida lo sobrevoló: “Joder, casi me orino en los pantalones y él seguía maldiciendo”.

Los drones FPV ucranianos representan un peligro particular para los soldados rusos en el frente. © Imagen de la Alianza / Agencia de Prensa Alemana / AFP | Evgeny Maloletka

“Los soldados beben su propia orina”: condiciones desastrosas en el frente de Járkov

El soldado ruso insistió por teléfono en que no había forma de derribar el dron. Los drones ucranianos estarán en primera persona Infligió grandes pérdidas a las fuerzas rusas.. Con los drones, lo único que ayuda es ponerse a cubierto: “¡Ahora nos estamos escondiendo! He dicho todas las oraciones. Es un dron casero lleno de explosivos”. Se dice que el número total de soldados rusos muertos y heridos ha llegado a 500.080 desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Según el Estado Mayor ucraniano. El soldado del frente explicó: “Tenemos 63 o 73 heridos y unos 10 muertos”.

La madre preocupada le preguntó a su hijo si él y sus amigos estaban en un refugio. Él respondió: Madre, la gente aquí lleva nueve días sin agua. Los soldados beben su propia orina. Para mí, una tina de agua sería divertida”. Vivían en “cuevas” en los bosques y pasaban el rato allí: “Y allí duermes, allí peleas, allí comes y allí hay un baño. El soldado dijo: “Entonces, ¿cómo puedes llamar a esto refugio?” No dormía mucho debido a las peleas y al miedo.

Tanques, drones y defensa aérea: armas para Ucrania Ver la serie de imágenes

Ataque en Járkov: Putin tiene “fuerzas limitadas”

El Kremlin rechaza periódicamente el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas entre soldados rusos. Aunque colecciono Ponlo adentro Al parecer sus fuerzas Al norte de Kharkiv, pero las fuerzas rusas no están suficientemente posicionadas actualmenteRomper la línea de defensa ucraniana. El ejército ucraniano lo anunció en voz alta. Deutschlandfunk con. La llamada telefónica también indica que actualmente no es posible un ataque a gran escala por parte de Rusia.

Según lo afirmado por el Centro de Investigación Americano. Instituto para el estudio de la guerra. ISW dijo en su último informe que las fuerzas de Putin comenzaron el ataque sólo con “fuerzas limitadas”. “Es probable que la disminución del ritmo brinde a las fuerzas ucranianas oportunidades tácticas para lanzar un contraataque”, añadió. La atención sigue centrada en la defensa. (Hong Kong)