Veredicto en el juicio a Trump: primeras reacciones al veredicto de culpabilidad

Un jurado de Nueva York declara culpable a Donald Trump. Esto significa que el expresidente fue condenado penalmente. Amigos y familiares reaccionaron con enojo.

Actualización del 31 de mayo a las 12:00 p. m.: Mientras los republicanos reaccionan con enojo al fallo en el juicio político de Trump en Nueva York, muchas celebridades están contentas con el veredicto de culpabilidad. La actriz Lynda Carter, conocida como Wonder Woman en la serie de televisión del mismo nombre, bromeó: “34 es ahora mi número favorito”. Mientras tanto, la cantante, actriz y demócrata Barbra Streisand centró su atención en las elecciones estadounidenses de 2024 y escribió en la plataforma en línea: “El delincuente convicto Donald Trump culpa al juez, al jurado y a Nueva York por condenarlo por 34 cargos”. Décimo: No se debería permitir que Trump vuelva a acercarse a la Casa Blanca.

Actualización del 31 de mayo a las 10:53 a. m.: El presentador de un programa de entrevistas de derecha, Tucker Carlson, reaccionó a su manera ante el fallo del juicio político contra Donald Trump. Carlson dijo que Trump ahora ganará las elecciones estadounidenses, si no lo matan primero: “Esto no detendrá a Trump”, escribió Carlson en el escenario X. “Ganará las elecciones si no lo matan primero, pero representa el fin de. el sistema de justicia más justo del mundo. “Es peligroso para usted y su familia”.

La reacción de Stormy Daniels al veredicto en el juicio político a Trump

Actualización del 31 de mayo a las 9:52 a. m.: Donald Trump ahora es un delincuente convicto porque ocultó un pago que le hizo a la actriz adulta Stormy Daniels. El propio Daniels aún no se ha pronunciado sobre el veredicto de culpabilidad. Según su abogado, reaccionó “muy emotiva” al veredicto de culpabilidad en el juicio silencioso por dinero. El abogado Clark Brewster dijo a la estación de televisión que su cliente se sintió aliviado de que el caso hubiera terminado. cnn.

Actualización del 31 de mayo a las 9:00 a. m.: Tras la histórica condena de su padre, Ivanka Trump rompió su silencio anterior sobre el juicio en Nueva York. La hija de Trump, que también ejerció como asesora especial durante su mandato, envió un mensaje claro Vía Instagram“Te amo papá”, escribió, agregando un emoji de corazón.

NUEVA YORK – Donald Trump ha vuelto a hacer historia: el hombre de 77 años es el primer expresidente de Estados Unidos de la historia Fue condenado en un proceso penal. Él era. Cinco meses antes de las elecciones estadounidenses de 2024, un jurado declaró culpable al expresidente de los 34 cargos del histórico juicio secreto por dinero. Está previsto que el fallo se anuncie el 11 de julio. Las identidades de los jurados de Nueva York se mantuvieron en secreto.

Trump, que fue puesto en libertad sin derecho a fianza, aceptó inicialmente la sentencia en silencio en la sala del tribunal de Manhattan. Al salir habló con la prensa sobre la “desgracia” y el “proceso amañado”. Trump dijo que el “verdadero veredicto” se producirá en las urnas el 5 de noviembre en las elecciones presidenciales. Es inocente. Poco después del fallo, la campaña de Trump emitió un llamamiento para recaudar fondos titulado “¡Soy un prisionero político!”

Donald Trump se considera un “prisionero político”. © Timoteo A. Clary/AFP

Destacados republicanos reaccionaron con enojo al veredicto de culpabilidad. En primer lugar, debemos mencionar aquí al hijo mayor de Trump. Donald Trump Jr. publicó varios mensajes en la Plataforma X. Uno de ellos fue: “¡Tan absurdo!” Los demócratas han tenido éxito en su intento de años de convertir a Estados Unidos en un solo país. “Monstruo del Tercer Mundo”. Para transformar. Ante la fecha de las elecciones estadounidenses, advirtió: “El 5 de noviembre es nuestra última oportunidad para salvarlo”.

¡Tan absurdo!

Marjorie Taylor Greene tampoco se contuvo. El diputado radical siguió el lema: “Una imagen vale más que mil palabras provocativas”. lo publiqué en x La bandera de los Estados Unidos está al revés. Este símbolo es utilizado por los fanáticos de Trump y también jugó un papel en el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Es por eso que el juez de la Corte Suprema Samuel Alito ha estado en los titulares recientemente.

Mientras tanto, Mike Johnson, un fiel partidario de Trump y presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, habló de “un día vergonzoso en la historia de Estados Unidos”. El representante Jim Jordan calificó el fallo como una “parodia”. El ex embajador de Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, dijo que el fallo no pudo detener a Trump. Grinnell escribió en X: “Ya he visto suficiente… Donald Trump ha sido elegido el 47º presidente de los Estados Unidos”.

Jurado declara culpable a Donald Trump de todos los cargos en juicio en Nueva York

Trump fue declarado culpable de encubrir 130.000 dólares pagados por la ex actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016 mediante la falsificación de documentos comerciales. Este impulso convenció a Stormy Daniels a guardar silencio sobre una supuesta aventura que afirma haber tenido con Trump, que Trump niega. Los expertos esperan una multa o una sentencia suspendida. Sin embargo, incluso una sentencia de prisión, lo cual es poco probable, no impediría a Trump postularse para presidente.

