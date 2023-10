Un meteorito cayó en Cerdeña

tz mundo

de: Bettina Menzel

Los habitantes de Cerdeña tienen la oportunidad de encontrar un meteorito que cayó recientemente del cielo. Los investigadores incluso compartieron la ubicación aproximada del accidente.

Armongia – Las estrellas fugaces son trozos de roca que provienen del espacio y se queman en la atmósfera terrestre. Si no todas las rocas se rompen debido al calor y la fricción, los restos, llamados meteoritos, acaban en la Tierra. Esto es lo que ocurrió el pasado domingo (8 de octubre) en la turística isla de Cerdeña Italia. El Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) anunció el viernes (13 de octubre) que el objeto espacial aún no ha sido encontrado. Los científicos pidieron a los residentes que buscaran. Pero quien encuentre la roca no debe tocarla.

Impacto de un meteorito en Cerdeña: un trozo de roca de unos cuatro o cinco centímetros de tamaño

El pasado domingo, una magnífica bola de fuego surcó los cielos de Cerdeña Científicos del INAF dijeron en un comunicado Anunciar. Supuestamente, un trozo de roca cayó al suelo cerca del pueblo de Armongia en Cerdeña. Las cámaras de la Red Italiana de Vigilancia Sistemática de los Meteoros y la Atmósfera, abreviada “Prisma”, registraron la caída de la roca desde el espacio.

Lluvias de meteoritos sobre Teherán. Un pequeño trozo de un meteorito que cayó recientemente en Italia (imagen simbólica). © Imago/Murtaza Nikobazl/Norphoto

“El campo disperso tiene 800 metros de largo y está situado aproximadamente a un kilómetro al noroeste de la ciudad”, dijeron los científicos, que tuvieron en cuenta varios factores como la velocidad del viento a la hora de determinar la posible ubicación del descubrimiento. El área alrededor del lugar del accidente es en gran parte inaccesible y se dice que está a unos 65 kilómetros de la capital de Cerdeña, Cagliari. Los investigadores estiman que el trozo de roca podría tener entre cuatro y cinco centímetros de diámetro.

Datos de GPS para la ubicación estimada del choque del meteorito, según los investigadores: 39,524704°N, 9,381684° (declinación de unos 800 metros)

Los científicos piden a los residentes que busquen: “No toques nada”

Según los investigadores, el pequeño trozo de roca es muy oscuro y probablemente yacía en el suelo en una zona de bosque denso. Los investigadores dicen que cualquiera que pase por los bosques que rodean Armongia debería observar el descubrimiento desde el espacio. “En este caso, no toques nada, toma una foto con tu teléfono inteligente, registra las coordenadas GPS y envía todo por correo electrónico a la oficina del proyecto Prisma. [email protected]“Era el pedido del mundo.

A continuación, los expertos presentarán un informe lo antes posible y explicarán a los afortunados cómo recoger correctamente el meteorito. “Disfruta la búsqueda”, continuaba el mensaje.

Al-Shehab siempre ha llamado a la gente a soñar. Los astrónomos hablan de senderos brillantes en el cielo nocturno De meteoritos. Son creados por meteoritos, trozos de roca caídos del espacio. Estos elementos ingresan a la atmósfera terrestre y generalmente se queman o se desintegran. Como ocurre actualmente en Cerdeña, lo que no arde llega a la Tierra en forma de meteoritos, es decir, trozos de roca.