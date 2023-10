Demencia vascular por accidente cerebrovascular: 8 posibles factores de riesgo

24vita Vivir saludablemente

Múltiples pequeños accidentes cerebrovasculares pueden provocar lo que se conoce como demencia vascular. Se considera la segunda forma más común de demencia. Ciertos factores pueden aumentar el riesgo.

Cada vez más personas en Alemania padecen demencia y la tendencia va en aumento. Pero lo que mucha gente no sabe es que existen diferentes formas de demencia. La forma más común y quizás la más conocida es la enfermedad de Alzheimer. A esto le sigue lo que se conoce como demencia vascular. Esto suele deberse a pequeños accidentes cerebrovasculares repetidos. El riesgo de desarrollar demencia vascular aumenta debido a ciertos factores.

Demencia vascular: Ocho factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad

Múltiples accidentes cerebrovasculares pequeños pueden provocar demencia vascular. © Margarita Margarita/Imago

La demencia vascular es la segunda forma más común de demencia después de la enfermedad de Alzheimer y tiene síntomas similares, aunque existen algunas diferencias.

Es causada principalmente por pequeños accidentes cerebrovasculares repetidos, lo que aumenta el riesgo de desarrollar demencia vascular.

Además de los accidentes cerebrovasculares, la hemorragia cerebral también puede ser una causa de demencia vascular porque provoca una falta de oxígeno en el cerebro.

Por tanto, la falta de suministro de tejido cerebral puede provocar síntomas de demencia.

Incluso pequeños infartos individuales o hemorragias menores pueden causar síntomas graves de enfermedad, dependiendo de las áreas del cerebro afectadas.

La llamada resonancia magnética o tomografía computarizada puede mostrar los efectos y consecuencias de muchos infartos previos en personas mayores.

Es importante saber que existen factores de riesgo e influencias específicos que pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular y demencia vascular.

Estos factores de riesgo incluyen edad avanzada, niveles elevados de grasas en sangre, presión arterial alta, diabetes, falta de ejercicio, sobrepeso, tabaquismo y ciertas enfermedades cardíacas como la fibrilación auricular.

Aproximadamente una de cada diez personas que ha sufrido un accidente cerebrovascular desarrollará signos tempranos de demencia durante el año siguiente, especialmente los pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares graves o recurrentes.

La demencia vascular también puede ocurrir con la enfermedad de Alzheimer. Esto afecta principalmente a las personas mayores. Se puede realizar un diagnóstico preliminar de demencia mediante una sencilla prueba de reloj.

