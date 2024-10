Un nuevo MMO gratuito de Amazon: el eterno debate sobre el pago para ganar

Mientras tanto, el nuevo MMORPG Throne and Liberty de Amazon está en acceso anticipado después de New World y Lost Ark. Parece que el juego, que estará disponible de forma gratuita a partir de mañana, estará disponible para los jugadores el domingo. a casi 57.000 en Steam Se unieron, pero recibieron sólo una respuesta moderada. el Aprobación de un porcentaje equilibrado del 65 por cientopero esto puede cambiar con el lanzamiento completo. Amazon está recibiendo muchas críticas por el hecho de que el acceso anticipado a Throne and Liberty cuesta 40€ pero sufre problemas con el servidor.

¿Hay una experiencia de pago para ganar esperando a los fanáticos de los MMO con Throne and Liberty?

Además, como ocurre con cualquier juego gratuito, existe el riesgo siempre presente de pagar para ganar, ya que Throne and Liberty tiene que pagar al desarrollador Ncsoft y al editor Amazon. Habrá una tienda dentro del juego con su propia moneda, llamada “Lucent”, que se podrá llenar con dinero real. PCGamesN de Amazon Games quería comprobar por sí mismo si estos pagos eran realmente necesarios para tener éxito en el juego, por lo que invitaron a una entrevista al Director de Diseño de Globalización, Daniel Lafuente.

El enfoque de monetización de Ncsoft y Amazon no pretende crear el modelo de pago para ganar de Throne and Liberty. El énfasis está en la libertad de elección de los jugadores y nadie debería verse obligado a gastar dinero en un MMORPG. “Queríamos un juego en el que todos, quieran gastar dinero o no, pudieran sumergirse por completo en el rico mundo y contenido del juego”, le dice Daniel Lafuente a PCGamesN. “Si no quieres gastar ni un centavo, puedes ganar moneda premium en el juego a través de diversas actividades, desde recolectar objetos raros que puedes vender a otros jugadores en la casa de subastas hasta comprarlos a través de recompensas PvP”.

El token de Lucent se usa luego para comprar cosméticos, pases de nivel y de batalla, y más en Throne and Liberty. Según Daniel Lafuente, estas son cosas que estarían encerradas detrás de muros de pago en otros juegos. Sin embargo, es casi seguro que los jugadores obtendrán Lucent mucho más rápido y en mayores cantidades si lo compran con dinero real. Para los jugadores impacientes, comprar la moneda premium será más una opción que un proceso tedioso. Sin embargo, Daniel Lafuente aseguró a los jugadores que Throne and Liberty se “centrarán en crear una experiencia free-to-play justa y sostenible”.

