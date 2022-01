Un proyecto de ley en Austria: la vacunación debería ser obligatoria a partir de febrero

Estado: 16/01/2022 15:58

Austria quiere ser el primer país de la Unión Europea en introducir una vacunación general contra Corona. El gobierno ha proporcionado ahora los detalles. La regla solo debe aplicarse a partir de los 18 años y debe comprobarse, entre otras cosas, en los controles de tráfico.

El gobierno austriaco ha presentado su proyecto de ley para la vacunación obligatoria contra Corona. Al hacerlo, adapta las críticas hasta cierto punto sobre puntos individuales, presumiblemente sobre todo para obtener la mayor mayoría posible en la votación en el Parlamento. La votación está prevista para el próximo jueves.

Según el borrador, la vacunación obligatoria en Austria debería aplicarse solo a partir de los 18 años, y no a partir de los 14, como estaba previsto inicialmente. Debe haber excepciones al deber de las mujeres embarazadas y las personas que no pueden vacunarse por razones médicas.

Comprobación en el contexto de los controles de tráfico

El gobierno se está apegando al cronograma, aunque es claro que el registro técnico de las excepciones en el Registro Nacional de Inmunizaciones no será posible hasta abril como muy pronto. La hora de inicio se mantiene a principios de febrero. Sin embargo, en la transición a mediados de marzo, aún no debería haber sanciones para las personas no vacunadas.

Se prevén sanciones de hasta 3.600 euros si una persona se niega a ser vacunada durante un período de tiempo más largo. Sin embargo, según el proyecto de ley, se excluye la detención. Si una persona ha sido vacunada o no, debe examinarse, entre otras cosas, en el contexto del control del tráfico.

Quizás también la aprobación de dos partidos de oposición.

“Decidiremos sobre la vacunación obligatoria según lo planeado”, dijo el canciller federal Karl Nahammer, quien dio detalles del proyecto a los periodistas en Viena con la ministra constitucional Caroline Adstadler y el ministro de Salud Wolfgang Mokstein.

Nehmer espera no solo por los partidos gobernantes ÖVP y Verdes, sino también por las voces de la oposición. La aprobación del SPÖ socialdemócrata parece segura, la aprobación de los neos en gran parte liberales después de que la edad de vacunación obligatoria se elevó a 18 años. El Partido de la Libertad, populista de derecha, sigue siendo un partido antivacunas.

Nehammer (ÖVP) presentó el proyecto de ley en una conferencia de prensa, junto con la Ministra Constitucional Caroline Adstadler (ÖVP) y el Ministro de Salud Wolfgang Mokstein (Los Verdes). Foto: dpa

El primer país de la Unión Europea

El canciller Nahamer dijo que no era una “pelea entre vacunadores y no vacunadores”. Más bien, se trata de la capacidad de la sociedad en su conjunto para volver a vivir libremente. El propio consejero dio positivo en enero. Pero dijo que gracias a su vacunación, siempre tuvo la confianza de no tener que ir al hospital. Según Nahammer, se recuperó rápidamente.

Austria tiene una tasa de vacunación relativamente baja. Si el Parlamento lo aprueba el jueves, será el primer país de la Unión Europea en introducir la vacunación obligatoria. Los opositores a la ley critican, entre otras cosas, que las vacunas prescritas no previenen adecuadamente la transmisión del virus.

Saludos hitlerianos en la manifestación contra la vacunación obligatoria

La imagen de las protestas contra la vacunación obligatoria en Austria está formada en parte por extremistas de derecha, antidemocracia y negacionistas de Corona. En Viena, decenas de miles volvieron a tomar las calles el sábado. Según la policía, unas 27.000 personas siguieron la convocatoria de protesta, que contó con el apoyo del FPÖ, entre otros. Varios participantes fueron arrestados, entre otras cosas, por violar el requisito de la máscara o por mostrar el saludo de Hitler.