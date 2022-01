Muere secuestrador de sinagoga de Texas

miLa toma de rehenes en una sinagoga el sábado mantuvo en vilo a una ciudad del estado estadounidense de Texas. Después de horas de negociaciones con el secuestrador, las fuerzas especiales irrumpieron en la sinagoga el sábado por la noche (hora local) y liberaron a los rehenes, según la policía de Colleville, cerca de Dallas. El secuestrador murió. Cómo exactamente, la policía dejó abierto. Las autoridades tampoco conocían los antecedentes del crimen. Y medios estadounidenses informaron, citando a investigadores, que el secuestrador tenía un preso sospechoso de tener vínculos con el grupo terrorista. Al Qaeda quiere liberación.

El hombre había pasado la mañana del sábado (hora local) durante un servicio en sinagoga o sinagoga Y retuvo a cuatro rehenes en la ciudad, que tiene una población de 26 mil personas, y se escondió con ellos en el edificio durante horas. Entre ellos estaba el rabino. El servicio fue transmitido en vivo en la página de Facebook de la iglesia. El Fort Worth Star Telegram local informa que se puede escuchar a un hombre enojado en la transmisión en vivo, gritando, maldiciendo y hablando de religión, entre otras cosas. Dijo varias veces que no quería lastimar a nadie y que pensaba que iba a morir. En algún momento la transmisión se detuvo.

La policía llegó con un gran batallón de unos 200 agentes, incluidas unidades especiales especializadas en la toma de rehenes. Peritos de la Policía Federal FBI Se mantuvo en contacto con el secuestrador todo el día y negoció con él.

liberación de rehenes

La situación no estuvo clara durante mucho tiempo. La primera cosa obvia llegó temprano en la noche: un rehén masculino fue liberado, ileso. Luego, unas horas más tarde, el gobernador de Texas, Greg, anunció abadEn Twitter, todos los rehenes están libres y seguros.

El funcionario del FBI Matt Desarno dijo que los cuatro rehenes estaban a salvo y ilesos. El secuestrador ha sido identificado. En vista de las investigaciones en curso, la policía no pudo proporcionar ninguna otra información sobre él. Actualmente se están llevando a cabo extensas investigaciones sobre sus motivos y posibles conexiones. “Nuestras investigaciones se extenderán por todo el mundo”, dijo Desarno. Según información previa, el secuestrador estaba centrado en un tema que no afectaba específicamente a la comunidad judía. El jefe de policía de Colville, Michael Miller, dijo que aún no estaba claro por qué el hombre apuntó a la sinagoga local.

Conexión con un científico encarcelado

Varios medios estadounidenses, incluidos el Washington Post y CNN, informaron unánimemente, citando a investigadores, que el hombre quería asegurar la liberación de una científica paquistaní de una prisión cercana en Texas: Afia Siddiqui. En 2010, un juez federal la condenó a 86 años de prisión por un ataque a soldados estadounidenses en Afganistán. Siddiqui fue detenida en Ghasni, Afganistán, en julio de 2008. Durante su interrogatorio en una comisaría, tomó una pistola que yacía en el suelo y apuntó a un soldado estadounidense ya un intérprete, sin herirlos. Mi amigo se educó en una de las mejores universidades de los Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge. Posteriormente, las autoridades estadounidenses agregaron su nombre a la lista de sospechosos que pueden estar relacionados con terroristas de Al-Qaeda.

La policía no comentó sobre el motivo del perpetrador. Las autoridades también dejaron la puerta abierta sobre cómo se llevó a cabo el rescate de los rehenes, cómo estaba armado el secuestrador y si los servicios de emergencia lo mataron o si se suicidó.

nuestro presidente Joe Biden “En los próximos días, aprenderemos más sobre los motivos del secuestrador”, dijo en una declaración escrita. Hizo hincapié en que cualquiera que quiera difundir el odio debe saber: “Nos enfrentaremos al antisemitismo y al aumento del número de rehenes”. extremismo en este país. “la tierra”.

durante el toma de rehenes El primer ministro israelí, Naftali Bennett, también habló y escribió en un tuit que estaba siguiendo de cerca la situación en Colville y rezaba por la seguridad de los rehenes y los servicios de emergencia.

Las autoridades de otras ciudades estadounidenses, incluidas Nueva York y Los Ángeles, dijeron que habían reforzado su presencia en las sinagogas y otras instituciones judías como medida de precaución, dada la situación en Colleville.