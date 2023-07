En la Cumbre de Vilnius, la OTAN no decidió un calendario para la adhesión de Ucrania. El exrepresentante ruso ante las Naciones Unidas, Boris Bondarev, interpreta esto como una debilidad que el presidente Putin puede sentir enfatizada en sus brutales acciones.

El exdiplomático ruso Boris Bondarev describió los resultados de la cumbre de la OTAN en Vilnius, Lituania, como un éxito para el presidente ruso, Vladimir Putin. Le dijo a la revista estadounidense que el hecho de que los estados miembros no hayan proporcionado un calendario para la adhesión de Ucrania es una “señal de debilidad”. semana de noticias. Bondarev se desempeñó como representante de Rusia ante las Naciones Unidas, pero renunció el año pasado en protesta por la invasión rusa de Ucrania.

Según el exdiplomático, la OTAN no está unida. Estados Unidos y Alemania en particular mostrarán vacilación cuando se trata de la adhesión de Ucrania a la alianza. Bondarev dijo que Putin y sus altos funcionarios solo se “ríen” de esta indecisión. Sobre todo, Estados Unidos, como el aliado más importante de Ucrania, enviará una señal equivocada a Rusia. “Putin puede pensar que están cambiando de opinión lentamente, que están comenzando a comprender que no pueden ganar esta guerra”, dijo.

En Moscú, según Bondarev, el pensamiento predominante es que “la OTAN no invitó a Ucrania porque teme a Rusia y todavía tiene miedo de provocar a Putin”. El Kremlin se sentirá reivindicado en sus tácticas de miedo, como amenazar a Occidente con un ataque nuclear.

Rusia debería “representar una amenaza”

La OTAN dejó claro en su cumbre que Ucrania no se uniría mientras continuara la guerra con Rusia. “El mensaje es: si no quieres que Ucrania se una a la OTAN, todavía tienes que estar o amenazar a Ucrania, tienes que bombardear las ciudades ucranianas”, dijo Bondarev. Rusia debe “presentar una amenaza que la OTAN no quiere para sí misma”.

Refiriéndose a las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo año, Bondarev dijo: “Putin ahora entiende que tiene que esperar un poco [wenn] Si Donald Trump es reelegido como presidente, la situación puede cambiar. “Él ve el ‘principal error’ de la coalición en no proporcionar a Ucrania sus armas más poderosas”. ¿Cómo podría este contraataque ser efectivo, efectivo y exitoso si los ucranianos no tuvieran rifles? Esto es una locura.”

En su cumbre en Vilnius a principios de esta semana, 31 estados miembros de la OTAN confirmaron el ingreso de Ucrania a la alianza. Los estados no proporcionaron un cronograma. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, inicialmente calificó esto de “ridículo”, pero luego elogió el resultado de la reunión.