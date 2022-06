Un simple análisis de sangre predice de manera confiable el desarrollo de cáncer de hígado: una práctica curativa

Beneficios de un análisis de sangre para diagnosticar el cáncer

Muchos adultos y niños en Alemania sufren de uno Hígado graso no alcohólico. Esta enfermedad puede causar inflamación crónica y daño hepático, etc. Mayor riesgo de cáncer de hígado. Un nuevo análisis de sangre simple predice de manera confiable que las personas con hígado graso no alcohólico tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de hígado.

En un nuevo estudio, expertos de Centro médico del sudoeste de la Universidad de Texas Se han identificado y validado los llamados transcritos hepáticos y firmas de secreción sérica, que predicen el riesgo a largo plazo de CHC en personas con hígado graso no alcohólico.

Los resultados se publicaron en la revista en inglés.Ciencias de la Medicina TraslacionalAl corriente.

La enfermedad del hígado graso es común en Alemania

de acuerdo a Fundación Alemana del Hígado El hígado graso (esteatosis) es una presentación frecuente, en la que se distingue entre hígado graso no alcohólico (NAFL) e hígado graso alcohólico (AFL).

Normalmente lleva uno Una combinación de diferentes factores Para el desarrollo del hígado graso. Estos factores incluyen, por ejemplo, una dieta poco saludable, falta de ejercicio, obesidad, consumo de alcohol y diabetes.

profesionales Fundación Alemana del Hígado También se informó que alrededor de un tercio de los adultos en Alemania tienen un hígado agrandado debido al almacenamiento de grasa, y el número de personas afectadas aumenta constantemente. El hígado graso también es común entre los niños y todos los niños que tienen sobrepeso ya tienen hígado graso.

¿Cómo se forma el hígado graso no alcohólico?

Con el hígado graso no alcohólico hay uno Aumento de grasa en las células hepáticasYemen Inflamación crónica y daño hepático. Los investigadores involucrados en el informe del nuevo estudio.

En el nuevo estudio, muestras de 409 personas Análisis de hígado graso no alcohólico. Así puede el número de la suma 133 genes Se determina que se expresa por encima o por debajo del promedio en personas que han desarrollado HCC durante un período de 15 años.

Los participantes se dividieron en diferentes grupos según el nivel de expresión de estos genes, según su nivel de riesgo. Durante 15 años después de que el muestreo haya estado en 22,7% de los participantes en el grupo de alto riesgo carcinoma hepatocelular diagnosticado, mientras que ninguna de las personas en el grupo de bajo riesgo fue diagnosticada, dijo el equipo.

Las personas de alto riesgo pueden ser monitoreadas mediante ultrasonido

Según los investigadores, la prueba recientemente desarrollada se puede usar para identificar de manera rápida y confiable a las personas con hígado graso no alcohólico que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de hígado.

“Esta prueba nos permite identificar a los pacientes que son mejor monitoreados para el cáncer de hígado a través de exámenes de ultrasonido regulares.‘, confirma el autor del estudio Dr. Eugene Hoshida Del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas en presione soltar.

Riesgo 17 veces mayor de desarrollar cáncer de hígado que NAVL

El equipo también informó que los estudios han demostrado que las personas con hígado graso no alcohólico tienen hasta 17 veces mayor riesgo de cáncer de hígado tener. Las personas con NAFL, que corren un riesgo particular de desarrollar cáncer, deben tener un programa de detección que incluya un programa de detección cada seis meses. Ultrasonido del hígado Implementado, aconsejan los expertos.

La nueva prueba es particularmente confiable para identificar a las personas que pertenecen al grupo de bajo riesgo. “Ahora podemos decir con más certeza que estos pacientes no necesitan ser monitoreados de cerca.informes Dra. Hoshida.

El papel de la inflamación en el cáncer de hígado

Para la mayoría de los genes y proteínas, resulta ser tan Predictivo del riesgo de carcinoma hepatocelular Demostró, según el equipo, que se llamaba Moléculas inmunes e inflamatorias.

Se refiere a El papel de la inflamación en el desarrollo del carcinoma hepatocelular Explicar a los expertos.

¿Cómo se puede reducir el riesgo de carcinoma hepatocelular?

Los niveles moleculares pueden alterarse junto con tratamientos conocidos por reducir la hepatitis y el riesgo de carcinoma hepatocelular. Los investigadores citan ejemplos de esto: cirugía bariátrica, medicamentos para el colesterol e inmunoterapia.

“Esto significa que podemos usar estos grupos de moléculas para rastrear qué tan bien les está yendo a los pacientes con el tiempo, o para informar sobre la efectividad potencial de las intervenciones médicas para reducir el riesgo de cáncer de hígado.“, explicó Dra. Hoshida.

Por ejemplo, existe un análisis de proteínas en sangre llamado PLSec NAFLDque ya se está utilizando para controlar la eficacia de los medicamentos para el colesterol en la reducción del riesgo de cáncer de hígado en un ensayo clínico en curso, informan los investigadores.

El equipo ahora planea investigar más a fondo la utilidad de PLSec-NAFLD en grupos más grandes de personas en todo el mundo. Los investigadores creen que eso también será posible en el futuro. Desarrollo de análisis de sangre.cual es Riesgo de cáncer en otras enfermedades hepáticas graves Se pueden identificar como la hepatitis B y la enfermedad hepática alcohólica. (como tal)