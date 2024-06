Un telescopio espacial observa una estrella conocida desde hace mucho tiempo

Página principal sepamos

Izquierda: La región de formación estelar Rho Ophiuchi, fotografiada con el telescopio espacial Spitzer de la NASA. En el medio se encuentra la zona WL20. Derecha: Impresión artística del sistema estelar binario WL20S, rodeado de discos de polvo y chorros. © EE.UU. NSF/NSF NRAO/B. Saxton. NASA/JPL-Caltech/Harvard-Smithsonian CfA

Un equipo de investigación cree conocer bien la estrella y está muy equivocado. El telescopio espacial James Webb revela una gran sorpresa.

WASHINGTON, D.C. – La estrella WL 20S es parte de un grupo joven de estrellas llamado WL 20 que ha sido estudiado de cerca utilizando al menos cinco telescopios desde la década de 1970. “Después de estudiar esta fuente durante décadas, pensábamos que la conocíamos bastante bien”, dice la astrónoma Marie Barsoni, autora principal de un nuevo estudio sobre WL 20S. En la investigación se utilizó el telescopio espacial James Webb (JWST) y el equipo de investigación se sorprendió con un descubrimiento inesperado.

La estrella WL 20S no es una sola estrella, sino todo un sistema estelar binario que se formó hace entre dos y cuatro millones de años, según muestra el instrumento JWST MIRI. “Nos quedamos boquiabiertos”, recuerda Barsone. Anuncio de la NASA. “Si no fuera por MIRI, no hubiéramos sabido que eran dos estrellas. Esto es realmente asombroso. Es como tener ojos completamente nuevos”. El resultado fue presentado en la 244ª reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense el 12 de junio.

Una de las estrellas del sistema parece ser mucho más joven que las demás.

“Lo que descubrimos fue absolutamente salvaje”, dice Barsone en uno de ellos. aviso Observatorio Nacional de Radioastronomía. “Conocemos el sistema estelar WL 20 desde hace mucho tiempo, pero lo que notamos fue que una de las estrellas de este sistema parecía mucho más joven que las demás”.

Observaciones adicionales del telescopio ALMA en Chile confirmaron el nuevo descubrimiento. “Utilizando MIRI y ALMA, vimos que esta estrella era en realidad dos estrellas una al lado de la otra. Cada una de estas estrellas estaba rodeada por un disco, y cada disco emitía rayos paralelos al otro”, explica Barsoni. El polvo alrededor de las estrellas podría indicar que los planetas se forman en estos discos.

“El poder de estos dos telescopios juntos es realmente increíble”.

“El poder de estos dos telescopios juntos es realmente increíble”, confirma Mike Ressler, coautor del estudio. “Si no hubiéramos visto que había dos estrellas, los resultados de ALMA habrían parecido un solo disco con un hueco. En cambio, ahora tenemos nuevos datos sobre dos estrellas que pasan por ella en una etapa crítica de sus vidas.

Que el equipo de investigación haya hecho este descubrimiento fue simplemente una gran coincidencia, explica Ressler. Le quedaba algo de tiempo para observar el telescopio espacial James Webb y decidió observar WL 20, un sistema estelar que había estado estudiando durante casi 30 años. “Tuvimos mucha suerte con lo que encontramos y los resultados fueron sorprendentes”.

WL 20S está ubicado en la región de formación estelar Rho Ophiuchi

WL 20 está ubicado en la bien estudiada región de formación de estrellas Rho Ophiuchi, a unos 400 años luz de la Tierra. La región está rodeada de densas nubes de gas y polvo que bloquean la mayor parte de la luz visible. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb puede detectar la luz infrarroja que penetra estas capas. MIRI detecta las longitudes de onda infrarrojas más largas de todos los instrumentos a bordo del telescopio y, por lo tanto, es especialmente adecuado para observar regiones oscuras de formación de estrellas, como WL 20.

Las ondas de radio, que también pueden atravesar el polvo, tienen propiedades diferentes a las de la luz infrarroja. Los discos de gas y polvo alrededor de las dos estrellas de WL 20S emiten luz en un rango que los astrónomos llaman submilimétrico. Estas longitudes de onda también penetran las nubes de gas circundantes y han sido observadas por ALMA.

Las estrellas han superado su etapa inicial de formación.

ALMA también puede observar nubes de material residual alrededor de estrellas jóvenes. Estas nubes están formadas por moléculas enteras, como el monóxido de carbono, que emiten luz en estas longitudes de onda más largas. La ausencia de estas nubes en las observaciones de ALMA indica que las estrellas han pasado la etapa inicial de formación. “Es sorprendente que esta región todavía tenga tanto que aprender sobre el ciclo de vida de las estrellas”, añade Ressler. Estoy emocionado de ver lo que revela “Webb”. (factura impaga)