Inmunoterapia contra el cáncer primario – Oyger

Los médicos de Dresde y Leipzig quieren reactivar el sistema inmunológico de los pacientes y también desactivarlo cuando las cosas se ponen difíciles.

Dresde/Leipzig, 19 de junio de 2024. Médicos de Leipzig y Dresde quieren mejorar las posibilidades de recuperación de los pacientes con melanoma con inmunoterapia avanzada. Dependen de un nuevo tipo de inmunoterapia de células T con CAR, que puede inactivarse rápidamente si los efectos secundarios son demasiado graves y funciona con “inteligencia artificial”. esto tiene eso Centro Helmholtz Dresde-Rossendorf (HZDR)., que ahora ha iniciado el proyecto “KI-CARs” en cooperación con el Instituto Fraunhofer de Terapia Celular e Inmunología (IZI) y la Universidad de Leipzig. Uno de los objetivos es “utilizar la inteligencia artificial para activar específicamente las defensas inmunitarias del cuerpo con el fin de combatir el tumor de forma más eficaz y al mismo tiempo con menos efectos secundarios”.

Las células cancerosas engañan al sistema inmunológico

“Nuestro sistema inmunológico ya es capaz de reconocer y combatir las células cancerosas”, explica el investigador del HZDR, el Dr. Anja Feldman. “Desafortunadamente, las células cancerosas pueden influir en el sistema inmunológico de tal manera que éste no reconoce el cáncer”. La inmunoterapia intenta sortear este complicado mecanismo: medicamentos especiales que bloquean las proteínas que las células cancerosas utilizan para inhibir el sistema inmunológico. Esto permite que las células T, las células asesinas del sistema inmunológico, reconozcan y combatan mejor las células cancerosas. Sin embargo, este tratamiento puede tener efectos secundarios importantes, como atacar no sólo el tumor sino también las células sanas o desencadenar un torrente de inflamación en el cuerpo o una “tormenta de citocinas”. Además, más de la mitad de los tratados no responden en absoluto a los medicamentos, afirma Feldman.

Por ello, los socios del proyecto ahora están modificando el tratamiento que ya ha demostrado ser eficaz de forma similar a la leucemia: los médicos extraen sangre de un paciente con “melanoma maligno” y aíslan de ella las células T, que también son responsables de defender el cuerpo contra el cáncer. El sistema inmunológico humano y su complemento en torno a dos moléculas receptoras diferentes: receptores de antígenos quiméricos (CAR) y moléculas de cierre. Esto les permite reiniciar el sistema inmunológico del paciente, pero también suspender inmediatamente el tratamiento suspendiendo las sustancias si los efectos secundarios se vuelven demasiado graves.

La IA tiene como objetivo realizar dos tareas: Ayudar a encontrar moléculas especiales (marcadores) que sólo ocurren en el cáncer de piel. Deben diseñar moléculas dirigidas especiales para que el tratamiento sea más específico.

Aproximadamente 24.000 nuevos casos de cáncer de piel cada año

En cualquier caso, existe una necesidad urgente de nuevos tratamientos contra el cáncer de piel: en Alemania, cada año se diagnostica a unas 24.000 personas el melanoma maligno: el cáncer de piel negro. El tipo de tumor es particularmente agresivo. Si no se reconoce a tiempo, forma metástasis, es decir, tumores secundarios, en otras partes del cuerpo. A pesar de los tratamientos modernos, la tasa de supervivencia a 10 años para la enfermedad avanzada es actualmente inferior al 20 por ciento.

Autor: Uyger

Fuente: HZDR

