Un vecino busca un paquete: su dibujo no pasa sin comentarios

El dibujo con el que el destinatario busca su paquete causa risa en Internet. Otra parte de sus escritos prefiere no hacerlo.

Múnich: si cuando llega el mensajero no hay nadie en casa, los paquetes se pueden entregar a los vecinos. Especialmente en grandes edificios de apartamentos, el seguimiento posterior de un envío previsto no siempre es tan sencillo. Así que uno de los destinatarios se lo puso fácil y, previo aviso, pidió a sus vecinos que le entregaran el paquete. Incluso hizo un dibujo del paquete, lo cual fue más divertido que útil. Por cierto, los mensajeros de DHL ya no tendrán que tocar el timbre durante algún tiempo.

El vecino busca paquetes que contienen un boceto y obtiene divertidas reacciones

El gráfico en la esquina inferior derecha de la notificación muestra un cuadro con un gran signo de interrogación. Para ser justos, hay que admitir que así es como se ve el paquete. Sin embargo, dibujar tampoco es tan útil.

Entre otras cosas, debido a la imagen de acoso algo inútil, la imagen del aviso acabó en Internet. Los usuarios comentaron mucho allí. “Definitivamente estoy feliz de dibujar el paquete”, comentó en broma un usuario.

Pero no todos los comentarios son tan positivos. Algunos no están de acuerdo con la petición del empleado de trasladar el paquete al sexto piso. “Primero, lo llevaré al sexto piso. ¿Debería hornear otro pastel y llevármelo?” escribió un usuario. Otro: “¿Qué tan atrevido, por favor?”

¿Llevar el paquete de un vecino al sexto piso? ¡No gracias!

No está claro si el autor del aviso recibió su expulsión. Sin embargo, uno de los vecinos se sintió obligado a dejar una respuesta a la carta. “Los paquetes suelen ser depositados en los buzones por el cartero. Todo lo demás es cuestión de suerte”, se lee en el borde de la nota.

Es con esta llamada (y un diagrama del artículo que está buscando) que el destinatario busca su paquete. © captura de pantalla/Instagram

Este es al menos un lugar razonable para colocarlo, aunque un poco obvio, lo que aumenta el riesgo de que roben el paquete. Otro usuario informó sobre un lugar de almacenamiento muy extraño: “Una amiga dijo que una vez su paquete llegó ‘en un Weber'”. Desafortunadamente, no pudimos reconocer a ningún vecino por ese nombre, pero cuando ella quiso encender la parrilla en verano, fueron muy bienvenidos.

Parece que ella no está sola. De hecho, hubo un caso en el que la parrilla se utilizó como lugar de almacenamiento de paquetes. Bueno casos Paquete depositado en la caja de papel. Casi siempre es uno de los favoritos. (sp)