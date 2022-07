Un vistazo a la noche de la guerra: la CIA asume 15.000 muertos rusos – Kyiv ordena armas antiaéreas

Durante su visita a Washington, la primera dama de Ucrania instó a Selinska a entregar más sistemas de defensa aérea a su país. Mientras tanto, Estados Unidos estima que 15.000 soldados del Kremlin han muerto desde que comenzó la guerra. El Secretario de Estado Barbock quiere que se revise la práctica de los intercambios circulares.

Zelensky: Rusia está utilizando Ucrania como campo de pruebas

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de utilizar a Ucrania como punto de prueba para posibles ataques contra otros países europeos. “Rusia está probando en Ucrania todo lo que se puede usar contra otros países europeos”, dijo Zelensky en su discurso diario en video. “Comenzó con las guerras del gas y terminó con una invasión a gran escala, terrorismo con misiles y la quema de ciudades ucranianas”.

Zelensky dijo que Ucrania también debe derrotar a Rusia para que otros países estén a salvo. “Cuanto antes suceda esto, menos daño y sufrimiento serán para todas las familias europeas, y todos los países europeos estarán expuestos”.

Estados Unidos estima las pérdidas de Moscú en 15.000 hombres

Según estimaciones de la agencia de inteligencia exterior estadounidense CIA, 15.000 personas ya han muerto del lado ruso en la guerra contra Ucrania. El número de rusos heridos es tres veces el número de heridos hasta ahora, dijo William Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia, en un panel de discusión durante una conferencia de seguridad en Aspen, Colorado. “Y los ucranianos también sufrieron, tal vez un poco menos. Pero, ya sabes, grandes pérdidas”, dijo Burns.

No hay información actual de las autoridades oficiales en Rusia sobre el número de muertes. Burns dijo que la concentración de las fuerzas rusas en el Donbass indica, al menos por el momento, que el ejército ruso aprendió de los fracasos al comienzo de la guerra, que ahora continúa durante casi cinco meses.

Ucrania encarga armas antiaéreas

Durante un discurso en el Capitolio de Washington, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, pidió urgentemente a Estados Unidos más armas, especialmente para los sistemas de defensa aérea. En un discurso ante congresistas y senadores, Selinska acusó a Rusia de librar una “guerra de terror” contra su país. En su conferencia, en la que mostró fotografías de niños ucranianos asesinados, entre otras cosas, agradeció el apoyo de Estados Unidos.

“Cuando matas a Rusia, salvas a Estados Unidos”, dijo Zelenska. “Pero desafortunadamente, la guerra no ha terminado y el terror continúa”, agregó. Así que se sintió obligada a pedir armas. “Las armas no se usan para hacer la guerra en un país extranjero, sino para proteger la patria de uno”, dijo la esposa del presidente Zelensky. “Estoy pidiendo sistemas antiaéreos para que los misiles no maten a los niños en sus carritos, para que los misiles no destruyan las habitaciones de los niños y maten a familias enteras”.

Barbock admite problemas con el intercambio de anillos

La Secretaria de Estado Annalena Barbock ha anunciado que el gobierno federal revisará la práctica de intercambiar anillos con países de Europa del Este. “No funciona en todas las áreas”, dijo el político del Partido Verde a Liberation Network Germany (RND), apuntando a negociaciones con Polonia, por ejemplo. Tienes que comprobarlo y ver si tienes que ir por otros caminos.

El trasfondo es que Alemania está proporcionando armas a los socios de Europa del Este para que puedan entregar tanques de fabricación rusa a Ucrania. Sin embargo, Polonia no concluyó tal intercambio con Alemania, sino con los Estados Unidos.

Canciller ucraniano: Moscú quiere sangre en lugar de negociaciones

Ucrania estaba enojada porque Rusia amenazó con apoderarse de más territorio. “Rusia ignora la diplomacia y se enfoca en la guerra y el terrorismo”, escribió en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. En lugar de negociaciones, los rusos persiguen el derramamiento de sangre. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, había declarado anteriormente que los reclamos territoriales de Moscú en Kyiv ahora son mayores de lo que eran al comienzo de la guerra a fines de febrero.

Tras la invasión del país vecino, el Kremlin de Kyiv exigió sobre todo la cesión de Crimea en el Mar Negro, anexada en 2014, así como las regiones orientales de Ucrania de Donetsk y Luhansk. Obviamente, Ucrania se negó. Moscú ahora se refiere a los envíos de armas occidentales que, según se dice, representan una amenaza para las regiones separatistas prorrusas de Luhansk y Donetsk. Es por eso que quieren hacer retroceder al ejército ucraniano más allá de lo planeado originalmente, según Moscú.

Zona fronteriza rusa se queja de mortal bombardeo

La región fronteriza rusa de Belgorod culpa a la parte ucraniana por un ataque que mató a una persona. El gobernador del distrito dijo que las aldeas de Nikotivka y Goravlevka fueron bombardeadas el miércoles. Varias casas en Nekhoteyevka resultaron dañadas y un civil murió. Y desde entonces Rusia, que ella misma inició la guerra contra la vecina Ucrania, se ha quejado repetidamente del bombardeo de su territorio. Por lo general, la parte ucraniana no comenta estas acusaciones.

Eso será importante el jueves.

Las nuevas sanciones de la UE contra Rusia entrarán en vigor hoy. El Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros lanzó el proceso de toma de decisiones por escrito en Bruselas el miércoles. Se considera una formalidad ya que el procedimiento generalmente se aprueba solo cuando todas las capitales de la UE han aclarado sus objeciones.

