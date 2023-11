Transmisión en vivo de la guerra de Israel: +++ 07:32 Las fuerzas armadas israelíes amplían sus operaciones en la Franja de Gaza +++

Israel ha advertido a los residentes del campamento de Jabalia, el campo de refugiados más grande de la Franja de Gaza, y de un campamento costero vecino, que evacuen, en un momento en que el ejército dice que está ampliando sus “actividades operativas en vecindarios adicionales… en la Franja de Gaza”. .” Después de un intenso bombardeo, un periodista de la Agencia France-Presse en Gaza vio columnas de humo que se elevaban desde Jabalia. El ejército israelí dice que Jabalia se encuentra entre las áreas prioritarias donde las fuerzas atacan a “terroristas y atacan la infraestructura de Hamás”. Sin mencionar los ataques, el ejército israelí dijo que estaba investigando “un incidente ocurrido en la zona de Jabalia”. El comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, criticó, entre otros, los posibles ataques.

+++ 07:07 Los ministros árabes piden un alto el fuego en la Franja de Gaza +++

Los ministros árabes y musulmanes pidieron un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza mientras su delegación busca detener las hostilidades y permitir la entrada de ayuda humanitaria a la región en la primera etapa de su viaje a Beijing. La delegación, que se reunirá con representantes de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, está presionando a Occidente para que rechace la justificación dada por Israel para sus acciones contra los palestinos como en defensa propia.

+++ 06:44 Irán: Israel ha sufrido la derrota +++

El Líder Supremo de Irán dijo que Israel había sufrido una “derrota” en su guerra contra Hamas, respaldado por Irán, y que eso era un “hecho”. Avanzar y asaltar hospitales u hogares no es una victoria, porque la victoria significa la derrota de la otra parte. Jamenei dice que Israel aún no ha logrado su objetivo declarado de destruir a Hamás “a pesar del intenso bombardeo” de la Franja de Gaza. Y añade: “Este déficit refleja el déficit de Estados Unidos y los países occidentales” que apoyan a Israel.

+++ 06:21 China apoya los llamados a una solución de dos Estados +++

Durante su reunión con ministros de países árabes e islámicos en Beijing, el Ministro de Relaciones Exteriores chino dijo que China apoya plenamente el llamado de la reciente cumbre árabe-islámica en Riad para una solución de dos Estados en la Franja de Gaza. Wang Yi también dice que la comunidad internacional debe actuar ahora y tomar medidas efectivas para poner fin a la catástrofe humanitaria. El Ministro de Asuntos Exteriores saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, dijo que la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad de detener a Israel.

+++ 06:00 El Secretario de Asuntos Exteriores británico en la sombra visita Israel y los territorios palestinos ocupados +++

El secretario de Asuntos Exteriores británico en la sombra, David Lammy, viajará a Israel y los territorios palestinos ocupados por primera vez desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás. En Israel, se reunirá con el presidente Isaac Herzog y otros políticos después de que éste pidiera una “larga pausa” en el conflicto para aliviar la “impactante emergencia humanitaria” en Gaza.

+++ 03:31 El Gabinete de Defensa israelí se reúne con las familias de los rehenes +++

Los miembros del gabinete de guerra israelí tienen la intención de reunirse el lunes con familiares de rehenes retenidos por grupos terroristas en la Franja de Gaza, dijo un informe de los medios. Como informó The Times of Israel, aún no está claro cuántos familiares participarán en la reunión prevista para la noche. La reunión aún no ha sido confirmada. Decenas de miles de personas en Israel llegaron a Jerusalén el sábado para una marcha de protesta de un día de duración para exigir un acuerdo rápido para liberar a los rehenes. También se manifestaron frente a la residencia oficial del primer ministro Benjamín Netanyahu.

+++ 01:09 Informe no confirmado: ¿Interrupción de los combates y rehenes liberados el lunes? +++

Según una información de los medios de comunicación no confirmada, un representante de la organización terrorista islamista Hamás habría anunciado el lunes el cese de los combates para liberar a los rehenes. Como parte del acuerdo para liberar a los rehenes israelíes, supuestamente entrará en vigor un alto el fuego a las 11 a.m. hora local, dijo un funcionario de Hamas al periódico jordano Al-Ghad, informó el sitio de noticias Ynet. Pero un funcionario israelí negó el informe y dijo que no existía tal acuerdo. Toda la información aún no ha sido verificada de forma independiente.

+++ 23:41 El ministro propone un “reasentamiento voluntario” de los residentes de Gaza +++

El ministro de Inteligencia israelí, Gila Gamliel, pidió a la comunidad internacional que fomente el “reasentamiento voluntario” de palestinos de la región costera a otros países en lugar de reconstruir la Franja de Gaza. En lugar de proporcionar dinero para la reconstrucción de la Franja de Gaza o para la “fallida” Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), “la comunidad internacional podría contribuir a los costos del reasentamiento” y ayudar a la gente de la Franja de Gaza “ encontrar una nueva vida en sus nuevos países anfitriones”, escribió Gamliel en el Jerusalem Post.

+++ 22:25 Israel: Hamás mata a reclutas secuestrados +++

Israel acusa a Hamás de matar a un recluta israelí mantenido como rehén. Un portavoz militar israelí dijo que miembros de Hamás llevaron al joven de 19 años al Hospital Shifa con heridas que no ponían en peligro su vida y que allí fue asesinado por un miembro de Hamás. Cita la investigación forense y la información de inteligencia. Después de que el cuerpo fuera recuperado cerca del hospital la semana pasada, Hamas dijo que la mujer murió en un ataque aéreo israelí.

+++ 22:05 Macron pide a Netanyahu que proteja a los civiles +++

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió la protección de los civiles en la Franja de Gaza durante una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El Palacio del Elíseo en París afirmó que Macron le recordó a Netanyahu la absoluta necesidad de distinguir entre terroristas y población. Ha habido un gran número de víctimas civiles en relación con las operaciones militares en curso en la Franja de Gaza. Según el Elíseo, Macron también indicó la necesidad de alcanzar un alto el fuego inmediato, que debería conducir a un alto el fuego. Macron también expresó su preocupación por la creciente violencia contra civiles palestinos en Cisjordania.

+++ 21:00 horas: Vídeos de vigilancia muestran la llegada de rehenes de Hamás al hospital Al-Shifa +++

El ejército israelí publicó imágenes de cámaras de vigilancia del hospital Al-Shifa que aparentemente muestran a terroristas de Hamás llevando a personas secuestradas desde Israel a la clínica el 7 de octubre. En el vídeo se puede ver a un presunto rehén acostado en una cama de hospital con un brazo herido, mientras un segundo presunto rehén es arrastrado al interior del edificio a punta de pistola. El ejército dijo: “Estas grabaciones prueban que la organización terrorista Hamás utilizó el hospital Al-Shifa como infraestructura terrorista el día de la masacre”.

+++ 20:00 El Secretario General de las Naciones Unidas está “conmocionado” tras los ataques a las escuelas de la ONU +++

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su profunda conmoción por los ataques dirigidos a dos escuelas de las Naciones Unidas en Gaza. “Decenas de personas -muchas mujeres y niños- han muerto y han resultado heridas mientras buscaban refugio en territorio de la ONU”, dijo Guterres en Nueva York. Continuó: “Repito que los edificios de las Naciones Unidas no pueden ser violados”. “Esta guerra causa cada día un número devastador e inaceptable de víctimas civiles, incluidos mujeres y niños”, afirmó Guterres. “Esto tiene que parar”. Se dice que varias personas murieron cuando una bala alcanzó una de las dos escuelas de la ONU el sábado en la zona de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.

+++ 19:22 Llegan a la Franja de Gaza camiones cisterna con aproximadamente 50.000 litros de diésel +++

Otros tres camiones cargados con unos 50.000 litros de diésel llegaron a la Franja de Gaza. Así lo afirma el secretario general de la Media Luna Roja Egipcia, Raed Abdel Nasser. Con entregas anteriores, ocho camiones cisterna habrían entregado un total de 210.000 combustibles en la zona costera cerrada. Según el Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, se necesitan unos 200.000 litros de combustible por día para proporcionar suministros humanitarios mínimos en la Franja de Gaza. El viernes, Israel acordó importar diésel con fines humanitarios.

